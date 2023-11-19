https://ukraina.ru/20231119/1051148110.html
СБУ и Нацполиция Украины пресекли бегство сограждан в Молдавию
СБУ и Нацполиция Украины пресекли бегство сограждан в Молдавию - 19.11.2023 Украина.ру
СБУ и Нацполиция Украины пресекли бегство сограждан в Молдавию
Уголовное наказание грозит 25-летнему жителю Ровно и 27-летнему жителю Ровненского района (Западная Украина) за организацию спасения сограждан от отправки в зону СВО. Задержанные украинскими полицейскими и СБУ организовали канал переправки соотечественников призывного возраста в Молдавию
2023-11-19T13:43
2023-11-19T13:43
2023-11-19T13:43
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27-летний проводник вместе с клиентом были пойманы в Одесской области, на полпути в Молдавию. Задержан с помещением в СИЗО был и его 25-летний сообщник. О судьбе незадачливого уклониста ничего не сообщается.Тем временем глава СНГБ Украины Алексей Данилов, вывезший своих детей призывного возраста на Запад, продолжает утверждать об отсутствии насильственной мобилизации и небывалом энтузиазме желающих защищать режим Владимира Зеленского. Призыву и мобилизации на Украине подлежат граждане в возрасте 18-60 лет.
https://ukraina.ru/20231118/1051135308.html
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новости, новости украины, западная украина, ровно, уклонисты, мобилизация, всу, сбу, нацполиция, алексей данилов, молдавия, восточное партнерство
Новости, Новости Украины, Западная Украина, Ровно, уклонисты, мобилизация, ВСУ, СБУ, Нацполиция, Алексей Данилов, Молдавия, Восточное партнерство
СБУ и Нацполиция Украины пресекли бегство сограждан в Молдавию
Уголовное наказание грозит 25-летнему жителю Ровно и 27-летнему жителю Ровненского района (Западная Украина) за организацию спасения сограждан от отправки в зону СВО. Задержанные украинскими полицейскими и СБУ организовали канал переправки соотечественников призывного возраста в Молдавию
Нацполиция сообщила о ликвидированном ещё 9 ноября канале переправки уклонистов за границу, отметив: "Установлено, что фигуранты предлагали мужчинам покинуть пределы Украины за 170 тысяч гривен (418 тыс. руб. или $4.7 тыс). Через мессенджер они подыскали очередных клиентов, которым подробно разъяснили план действий и маршрут движения в обход официальных пунктов пропуска, а также обеспечили транспортировку".
27-летний проводник вместе с клиентом были пойманы в Одесской области, на полпути в Молдавию. Задержан с помещением в СИЗО был и его 25-летний сообщник. О судьбе незадачливого уклониста ничего не сообщается.
Тем временем глава СНГБ Украины Алексей Данилов, вывезший своих детей призывного возраста на Запад, продолжает утверждать об отсутствии насильственной мобилизации и небывалом энтузиазме желающих защищать режим Владимира Зеленского. Призыву и мобилизации на Украине подлежат граждане в возрасте 18-60 лет.