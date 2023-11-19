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СБУ и Нацполиция Украины пресекли бегство сограждан в Молдавию

СБУ и Нацполиция Украины пресекли бегство сограждан в Молдавию - 19.11.2023 Украина.ру

СБУ и Нацполиция Украины пресекли бегство сограждан в Молдавию

Уголовное наказание грозит 25-летнему жителю Ровно и 27-летнему жителю Ровненского района (Западная Украина) за организацию спасения сограждан от отправки в зону СВО. Задержанные украинскими полицейскими и СБУ организовали канал переправки соотечественников призывного возраста в Молдавию

2023-11-19T13:43

2023-11-19T13:43

2023-11-19T13:43

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27-летний проводник вместе с клиентом были пойманы в Одесской области, на полпути в Молдавию. Задержан с помещением в СИЗО был и его 25-летний сообщник. О судьбе незадачливого уклониста ничего не сообщается.Тем временем глава СНГБ Украины Алексей Данилов, вывезший своих детей призывного возраста на Запад, продолжает утверждать об отсутствии насильственной мобилизации и небывалом энтузиазме желающих защищать режим Владимира Зеленского. Призыву и мобилизации на Украине подлежат граждане в возрасте 18-60 лет.

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