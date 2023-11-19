Бегство наёмников, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 19 ноября - 19.11.2023 Украина.ру
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Бегство наёмников, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 19 ноября
Бегство наёмников, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 19 ноября - 19.11.2023 Украина.ру
Бегство наёмников, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 19 ноября
Прибывшие на Украину иностранные наёмники иногда бегут из страны. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
2023-11-19T13:32
2023-11-19T13:32
хроники
эксклюзив
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Большинство иностранных наёмников, приехавших воевать на стороне Украины, расторгают контракты после того, как примут участие в реальных боях, рассказал офицер ВСУ Дмитрий Костюк."Многие из них (наемников, – Ред.) сейчас приезжают на Украину, потому что это хорошая строчка в резюме. Как правило, они не осознают, во что ввязываются", – отметил военный в интервью CNN.По его словам, многие иностранцы представляют войну как перестрелку с противником, при этом не осознавая, что из-за плотного обстрела артиллерии можно сидеть в окопах сутками. Когда же наёмники видят боевые действия, они предпочитают договоры и покинуть Украину."При мне так и произошло: почти половина людей всё увидела и сказала: "Нет-нет, это уж слишком. Это не та война, на которую мы подписывались", – рассказал военный.Однако не всё наёмники оказываются на передовой. Так, 18 ноября украинский YouTube-канал "Знімай Стріляй" рассказал о морских пехотинцах США, тренирующих украинцев, в том числе и гражданских, на платформе Backyard Camp."К нам приехал американский ветеран, зовут его Стив. И он начал как тренировать гражданских, так и просил нас найти ему [украинских]военных, кто хочет присоединиться к тренировкам по образцам НАТО и армии США", - рассказал основатель платформы Артём Веселов.По его словам, американец вышел на него благодаря друзьям Веселова."Мне нравится тренировать в такую (дождливую и холодную — Ред.) погоду потому, что солдаты становятся ленивыми и это лучшее время для атаки. Дроны не могут летать, снайперы — стрелять, врагу холодно, он жалок, они прячутся в своих норах, никто не хочет выходить. Поэтому лучше привыкнуть и быть готовыми работать в такую погоду", - рассказал сам Стив на полигоне.По его словам, ему было интересно приехать на Украину и работать с украинцами тем, нежели на каком-то западном полигоне.В то же время, известен ряд инцидентов с наёмниками. Так, 18 ноября издание "Страна" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило о том, что в Киеве пьяные западные наемники из "Интернационального легиона" устроили драку с поножовщиной, в результате которой несколько человек госпитализированы.Инцидент произошёл в одном из частных домов Киева, где собрались гражданин Великобритании Лион Мшери, гражданин США Рони Редету, гражданин Канады Томас Морис и гражданин Румынии Арпад Верес. Конфликт произошёл при употреблении спиртного. В это время между наёмниками произошла перепалка, который переросла в драку.По словам собеседника журналистов, во время драки британец Мшери схватил нож и ударил им американца и канадца, нанеся им колотые раны рук и ног. После этого Мшери ударил кулаком румына, сломав ему челюсть. Пострадавших госпитализировали в одну из киевских больниц."Британца Лиона Мшери пока никто не задерживал, решение будет принято после правовой квалификации происшествия", — рассказал источник.До этого попавший в плен грузинский наёмник Георгий Чубетидзе рассказывал, что иностранцев, воюющих на стороне Украины, расселяют на съёмные квартиры. По его словам, такое решение могло быть принято из опасений за безопасность наёмников. Ведь если располагать весь личный состав в одном месте, по расположению может прилететь ракет. По этой же причине места встречи выбираются случайно и накануне."Наверное, командир боится бомбежки. Когда он решает, где [встретиться], создаёт точку сбора сразу", — рассказал Чубетидзе.Кроме того, он заявил, что поток наёмников на Украину стал меньше.Также 18 ноября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо у себя в телеграм-канале рассказал о заградотрядах из наёмников."От добровольно сдавшихся в районе Крынок украинских пленных наши военные получили информацию, что на правом берегу Днепра наёмники из заградотрядов расстреливали эвакуированных с левого берега тяжелораненых. Так режим пытался скрыть огромные потери, чтобы у тех, кого гонят на левый берег, из-за зрелища огромного потока раненых не снижалось моральное состояние", - писал Сальдо.По его словам, "потери на левом берегу "двухсотыми" и "трёхсотыми" у ВФУ (вооружённых формирований Украины — Ред.) не просто большие, а чудовищные".ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 11 ударов по территории этого региона России."На донецком направлении противник совершил 2 обстрела из артиллерии 155 мм, ударного БПЛА, на горловском 9 обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм, выпущено 35 единиц различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении представительства.Под огнём ВСУ оказались районы трех населённых пунктов республики: Горловка (Центрально-Городской, Никитовский район), Зайцево, столица Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы)."Поступили сведения о ранении трёх гражданских лиц в Петровском районе Донецка", - сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 2 жилых домостроения в Центрально-Городском районе Горловки. Повреждений объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки 3 снаряда калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера ВСУ выпустили по этому региону России 67 снарядов."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 67 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Крынки — 15; Песчановка — 10; Днепряны — 9; Саги — 7; Казачьи Лагеря — 8; Алёшки — 12; Новая Маячка — 6", - отмечалось в публикации канала.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 34 снаряда из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Алешки, Кардашинка, Крынки, Раденск, Голая Пристань. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Утром 19 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале опубликовал сводку ударов ВСУ по этому региону"В Белгородском районе по селу Красный Хутор выпущено 6 артиллерийских снарядов. &lt;...&gt;По селу Щетиновка выпущено 8 артиллерийских снарядов, также в селе с БПЛА сброшено два взрывных устройства. &lt;...&gt; В Волоконовском районе из миномёта и гранатомёта обстреляли окраину хутора Старый – зафиксировано 8 миномётных снарядов и 20 гранатометных выстрелов", - писал Гладков.Во всех упомянутых случаях обошлось без последствий.Кроме того, в Грайворонском городском округе атаке украинского дрона-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи. В результате детонации 2 человека пострадали – у мужчин осколочные ранения нижних конечностей. Бригадой скорой они были доставлены в городскую больницу №2 города Белгорода, где врачи оказывают им всю необходимую помощь. По окраине села Сподарюшино было выпущено 6 миномётных снарядов. Также противник атаковал село с помощью дрона-камикадзе. Пострадавших и разрушений не было."В Ровеньском районе по окраине поселка Ровеньки выпущена ракета "Точка-У". Никто не пострадал. В результате обстрела повреждения различной степени зафиксированы в 7 частных домовладениях, 3 автомобилях и на территории одного из предприятий. Также повреждена линия электропередачи. В настоящий момент аварийные службы её восстанавливают", - сообщалось в сводке.Обстановка в приграничных с Украиной регионах остаётся крайне напряжённой.
https://ukraina.ru/20231119/1051145456.html
https://ukraina.ru/20231118/1051143469.html
https://ukraina.ru/20231118/1051140837.html
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Егор Леев
Егор Леев
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хроники, эксклюзив
Хроники, Эксклюзив

Бегство наёмников, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 19 ноября

13:32 19.11.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВ Польше размещен батальон НАТО
В Польше размещен батальон НАТО - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
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Прибывшие на Украину иностранные наёмники иногда бегут из страны. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Большинство иностранных наёмников, приехавших воевать на стороне Украины, расторгают контракты после того, как примут участие в реальных боях, рассказал офицер ВСУ Дмитрий Костюк.
"Многие из них (наемников, – Ред.) сейчас приезжают на Украину, потому что это хорошая строчка в резюме. Как правило, они не осознают, во что ввязываются", – отметил военный в интервью CNN.
По его словам, многие иностранцы представляют войну как перестрелку с противником, при этом не осознавая, что из-за плотного обстрела артиллерии можно сидеть в окопах сутками. Когда же наёмники видят боевые действия, они предпочитают договоры и покинуть Украину.
"При мне так и произошло: почти половина людей всё увидела и сказала: "Нет-нет, это уж слишком. Это не та война, на которую мы подписывались", – рассказал военный.
Однако не всё наёмники оказываются на передовой. Так, 18 ноября украинский YouTube-канал "Знімай Стріляй" рассказал о морских пехотинцах США, тренирующих украинцев, в том числе и гражданских, на платформе Backyard Camp.
"К нам приехал американский ветеран, зовут его Стив. И он начал как тренировать гражданских, так и просил нас найти ему [украинских]военных, кто хочет присоединиться к тренировкам по образцам НАТО и армии США", - рассказал основатель платформы Артём Веселов.
По его словам, американец вышел на него благодаря друзьям Веселова.
"Мне нравится тренировать в такую (дождливую и холодную — Ред.) погоду потому, что солдаты становятся ленивыми и это лучшее время для атаки. Дроны не могут летать, снайперы — стрелять, врагу холодно, он жалок, они прячутся в своих норах, никто не хочет выходить. Поэтому лучше привыкнуть и быть готовыми работать в такую погоду", - рассказал сам Стив на полигоне.
- РИА Новости, 1920, 19.11.2023
09:44
Атака на Москву, заявление Байдена. Главное на Украине на утро 19 ноябряВ Подмосковье был сбит украинский беспилотник. Президент США Джо Байден объяснил, что благодаря украинским военным не погибают американские военные
По его словам, ему было интересно приехать на Украину и работать с украинцами тем, нежели на каком-то западном полигоне.
В то же время, известен ряд инцидентов с наёмниками. Так, 18 ноября издание "Страна" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило о том, что в Киеве пьяные западные наемники из "Интернационального легиона" устроили драку с поножовщиной, в результате которой несколько человек госпитализированы.
Инцидент произошёл в одном из частных домов Киева, где собрались гражданин Великобритании Лион Мшери, гражданин США Рони Редету, гражданин Канады Томас Морис и гражданин Румынии Арпад Верес. Конфликт произошёл при употреблении спиртного. В это время между наёмниками произошла перепалка, который переросла в драку.
По словам собеседника журналистов, во время драки британец Мшери схватил нож и ударил им американца и канадца, нанеся им колотые раны рук и ног. После этого Мшери ударил кулаком румына, сломав ему челюсть. Пострадавших госпитализировали в одну из киевских больниц.
"Британца Лиона Мшери пока никто не задерживал, решение будет принято после правовой квалификации происшествия", — рассказал источник.
До этого попавший в плен грузинский наёмник Георгий Чубетидзе рассказывал, что иностранцев, воюющих на стороне Украины, расселяют на съёмные квартиры. По его словам, такое решение могло быть принято из опасений за безопасность наёмников. Ведь если располагать весь личный состав в одном месте, по расположению может прилететь ракет. По этой же причине места встречи выбираются случайно и накануне.
"Наверное, командир боится бомбежки. Когда он решает, где [встретиться], создаёт точку сбора сразу", — рассказал Чубетидзе.
Кроме того, он заявил, что поток наёмников на Украину стал меньше.
Также 18 ноября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо у себя в телеграм-канале рассказал о заградотрядах из наёмников.
"От добровольно сдавшихся в районе Крынок украинских пленных наши военные получили информацию, что на правом берегу Днепра наёмники из заградотрядов расстреливали эвакуированных с левого берега тяжелораненых. Так режим пытался скрыть огромные потери, чтобы у тех, кого гонят на левый берег, из-за зрелища огромного потока раненых не снижалось моральное состояние", - писал Сальдо.
По его словам, "потери на левом берегу "двухсотыми" и "трёхсотыми" у ВФУ (вооружённых формирований Украины — Ред.) не просто большие, а чудовищные".
военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
Вчера, 18:35
Возможность заморозки. Итоги 18 ноября на УкраинеУкраинские СМИ сообщили о возможной заморозке конфликта на Украине президентом страны Владимиром Зеленским
Обстрелы
Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 11 ударов по территории этого региона России.
"На донецком направлении противник совершил 2 обстрела из артиллерии 155 мм, ударного БПЛА, на горловском 9 обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм, выпущено 35 единиц различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении представительства.
Под огнём ВСУ оказались районы трех населённых пунктов республики: Горловка (Центрально-Городской, Никитовский район), Зайцево, столица Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы).
"Поступили сведения о ранении трёх гражданских лиц в Петровском районе Донецка", - сообщило представительство.
Огнём ВСУ были повреждены 2 жилых домостроения в Центрально-Городском районе Горловки. Повреждений объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.
В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки 3 снаряда калибром 155 мм.
По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера ВСУ выпустили по этому региону России 67 снарядов.
"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 67 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Крынки — 15; Песчановка — 10; Днепряны — 9; Саги — 7; Казачьи Лагеря — 8; Алёшки — 12; Новая Маячка — 6", - отмечалось в публикации канала.
В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 34 снаряда из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Алешки, Кардашинка, Крынки, Раденск, Голая Пристань. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
морская мина водолазы - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
Вчера, 13:00
Подрыв балкера, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 18 ноябряВ Чёрном море подорвался проходивший по украинскому "зерновому коридору" балкер. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России
Утром 19 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале опубликовал сводку ударов ВСУ по этому региону
"В Белгородском районе по селу Красный Хутор выпущено 6 артиллерийских снарядов. <...>По селу Щетиновка выпущено 8 артиллерийских снарядов, также в селе с БПЛА сброшено два взрывных устройства. <...> В Волоконовском районе из миномёта и гранатомёта обстреляли окраину хутора Старый – зафиксировано 8 миномётных снарядов и 20 гранатометных выстрелов", - писал Гладков.
Во всех упомянутых случаях обошлось без последствий.
Кроме того, в Грайворонском городском округе атаке украинского дрона-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи. В результате детонации 2 человека пострадали – у мужчин осколочные ранения нижних конечностей. Бригадой скорой они были доставлены в городскую больницу №2 города Белгорода, где врачи оказывают им всю необходимую помощь. По окраине села Сподарюшино было выпущено 6 миномётных снарядов. Также противник атаковал село с помощью дрона-камикадзе. Пострадавших и разрушений не было.
"В Ровеньском районе по окраине поселка Ровеньки выпущена ракета "Точка-У". Никто не пострадал. В результате обстрела повреждения различной степени зафиксированы в 7 частных домовладениях, 3 автомобилях и на территории одного из предприятий. Также повреждена линия электропередачи. В настоящий момент аварийные службы её восстанавливают", - сообщалось в сводке.
Обстановка в приграничных с Украиной регионах остаётся крайне напряжённой.
 
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Заголовок открываемого материала
13:48Россия предотвратила угрозу обвала экономики – Песков
13:43СБУ и Нацполиция Украины пресекли бегство сограждан в Молдавию
13:32Бегство наёмников, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 19 ноября
13:13ВСУ нанесли удары по Белгородской области: пострадали два обывателя и два трактора
12:46ДНР выплатит компенсации пострадавшим от ВСУ
12:05ВСУ потеряли три десантные лодки с экипажами
11:53Журналист из Финляндии в ДНР: "Про Донбасс вообще ничего не знают"
11:14Что будет с рублём, долларом, кредитами и рынком недвижимости - Голубовский
10:48Подготовились заранее. Как Украина стала лидером в черной трансплантологии
10:42Журналисты из семи стран приехали увидеть, что происходит в ДНР
10:30Из Пекина — с любовью. О загадочной китайской душе
10:17Членство Украины в ЕС может обсуждаться в марте – Азаров
10:10"Ситуация душераздирающая". Украинские эксперты о приближающемся крахе своей страны
09:56ВСУ обстреляли российский посёлок Ровеньки
09:53Западная Украина за минувшую неделю: Облсоветы против военных администраций и очереди из дальнобойщиков
09:44Атака на Москву, заявление Байдена. Главное на Украине на утро 19 ноября
09:34ГУР Украины прокомментировало бегство лётчика в Россию
09:15"Вокруг Булгакова": сценка на коммунальной кухне и "квартирный вопрос"
05:00"Мы сможем проломить оборону": политолог объяснил, почему Победа РФ невозможна без большого наступления
04:30Политолог раскрыл, кто стоит за ракетными атаками на Севастополь и откуда обстреливали Крымский мост
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