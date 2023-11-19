ДНР выплатит компенсации пострадавшим от ВСУ - 19.11.2023 Украина.ру
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ДНР выплатит компенсации пострадавшим от ВСУ
ДНР выплатит компенсации пострадавшим от ВСУ - 19.11.2023 Украина.ру
ДНР выплатит компенсации пострадавшим от ВСУ
Жители ДНР только при наличии российского паспорта смогут получить компенсационные выплаты за ранения и гибель родственников в результате деятельности ВСУ. Об этом 19 ноября заявил мэр Донецка Алексей Кулемзин со ссылкой на правительство ДНР
2023-11-19T12:46
2023-11-19T12:47
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В сообщении "о компенсации пострадавшим от агрессии ВСУ", сказано, что предоставление "компенсационной выплаты в связи с полученными ранениями и членам семей погибших военнослужащих и мирных граждан" будет предоставляться "исключительно при наличии паспорта гражданина Российской Федерации"."Гражданам, которые предоставили иной документ, удостоверяющий личность, при обращении в Комиссию по оказанию помощи пострадавшим при военных действиях при Минтруда ДНР и им установлена компенсационная выплата для включения в списки на ближайшую выплату необходимо предоставить в Комиссию паспорт гражданина Российской Федерации и его копию до 24 ноября 2023 года", - сказано в официальном сообщении.Минтруда ДНР опубликовало контактные данные для консультаций и предоставления документов. Оригинал российского паспорта и его копию также возможно предоставить в отделения филиала Фонда "Защитники Отечества" по Донецкой Народной Республике.Дополнительно граждан консультируют по вопросу компенсационных выплат в управлениях труда и социальной защиты населения местных администраций по месту проживания.
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новости, сво, днр, социальные расходы, социальная справедливость, социальное государство, социальная политика, бюджеты, социальные выплаты, граждане, гражданство, российское гражданство, новые регионы рф
Новости, СВО, ДНР, социальные расходы, социальная справедливость, социальное государство, социальная политика, бюджеты, социальные выплаты, граждане, гражданство, российское гражданство, Новые регионы РФ

ДНР выплатит компенсации пострадавшим от ВСУ

12:46 19.11.2023 (обновлено: 12:47 19.11.2023)
 
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Жители ДНР только при наличии российского паспорта смогут получить компенсационные выплаты за ранения и гибель родственников в результате деятельности ВСУ. Об этом 19 ноября заявил мэр Донецка Алексей Кулемзин со ссылкой на правительство ДНР
В сообщении "о компенсации пострадавшим от агрессии ВСУ", сказано, что предоставление "компенсационной выплаты в связи с полученными ранениями и членам семей погибших военнослужащих и мирных граждан" будет предоставляться "исключительно при наличии паспорта гражданина Российской Федерации".

"Гражданам, которые предоставили иной документ, удостоверяющий личность, при обращении в Комиссию по оказанию помощи пострадавшим при военных действиях при Минтруда ДНР и им установлена компенсационная выплата для включения в списки на ближайшую выплату необходимо предоставить в Комиссию паспорт гражданина Российской Федерации и его копию до 24 ноября 2023 года", - сказано в официальном сообщении.
Минтруда ДНР опубликовало контактные данные для консультаций и предоставления документов. Оригинал российского паспорта и его копию также возможно предоставить в отделения филиала Фонда "Защитники Отечества" по Донецкой Народной Республике.
Дополнительно граждан консультируют по вопросу компенсационных выплат в управлениях труда и социальной защиты населения местных администраций по месту проживания.
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