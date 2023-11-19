ДНР выплатит компенсации пострадавшим от ВСУ
12:46 19.11.2023 (обновлено: 12:47 19.11.2023)
© Раньше всех, ну почти телеграм-канал
© Раньше всех, ну почти телеграм-канал
Жители ДНР только при наличии российского паспорта смогут получить компенсационные выплаты за ранения и гибель родственников в результате деятельности ВСУ. Об этом 19 ноября заявил мэр Донецка Алексей Кулемзин со ссылкой на правительство ДНР
В сообщении "о компенсации пострадавшим от агрессии ВСУ", сказано, что предоставление "компенсационной выплаты в связи с полученными ранениями и членам семей погибших военнослужащих и мирных граждан" будет предоставляться "исключительно при наличии паспорта гражданина Российской Федерации".
"Гражданам, которые предоставили иной документ, удостоверяющий личность, при обращении в Комиссию по оказанию помощи пострадавшим при военных действиях при Минтруда ДНР и им установлена компенсационная выплата для включения в списки на ближайшую выплату необходимо предоставить в Комиссию паспорт гражданина Российской Федерации и его копию до 24 ноября 2023 года", - сказано в официальном сообщении.
"Гражданам, которые предоставили иной документ, удостоверяющий личность, при обращении в Комиссию по оказанию помощи пострадавшим при военных действиях при Минтруда ДНР и им установлена компенсационная выплата для включения в списки на ближайшую выплату необходимо предоставить в Комиссию паспорт гражданина Российской Федерации и его копию до 24 ноября 2023 года", - сказано в официальном сообщении.
Минтруда ДНР опубликовало контактные данные для консультаций и предоставления документов. Оригинал российского паспорта и его копию также возможно предоставить в отделения филиала Фонда "Защитники Отечества" по Донецкой Народной Республике.
Дополнительно граждан консультируют по вопросу компенсационных выплат в управлениях труда и социальной защиты населения местных администраций по месту проживания.