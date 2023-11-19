Что будет с рублём, долларом, кредитами и рынком недвижимости - Голубовский - 19.11.2023 Украина.ру
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Что будет с рублём, долларом, кредитами и рынком недвижимости - Голубовский
Что будет с рублём, долларом, кредитами и рынком недвижимости - Голубовский - 19.11.2023 Украина.ру
Что будет с рублём, долларом, кредитами и рынком недвижимости - Голубовский
Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию на рынке недвижимости и... Украина.ру, 19.11.2023
2023-11-19T11:14
2023-11-19T11:15
видео
дмитрий голубовский
банк
набиуллина
финансы
налоги
биржа
финансисты
рынки
экономика
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Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию на рынке недвижимости и валютном рынке, а также дал прогноз действиям Центробанка до конца 2023 года:00:36 - Действия ЦБ в отношении ключевой ставки; 08:56 – Влияние ключевой ставки на индекс инфляции; 10:04 - Реакция Мосбиржи и СПбМТСБ; 13:06 - О блокировке счетов россиян в Израиле; 16:41 - Сможем ли мы уйти от привязки к доллару?
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Что будет с рублём, долларом, кредитами и рынком недвижимости - Голубовский

11:14 19.11.2023 (обновлено: 11:15 19.11.2023)
 
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Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию на рынке недвижимости и валютном рынке, а также дал прогноз действиям Центробанка до конца 2023 года:
00:36 - Действия ЦБ в отношении ключевой ставки;
08:56 – Влияние ключевой ставки на индекс инфляции;
10:04 - Реакция Мосбиржи и СПбМТСБ;
13:06 - О блокировке счетов россиян в Израиле;
16:41 - Сможем ли мы уйти от привязки к доллару?
 
ВидеоДмитрий ГолубовскийбанкНабиуллинафинансыналогибиржафинансистырынкиэкономикадоходностьоблигацииэкономистроссийская экономикаантироссийские санкциифинансированиеимпортспросНедвижимостьИзраильбанкиРоссиякурс валютвалютавалютный рынокнациональная валютарубльдоллар
 
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