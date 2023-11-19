https://ukraina.ru/20231119/1051147073.html
Что будет с рублём, долларом, кредитами и рынком недвижимости - Голубовский
Что будет с рублём, долларом, кредитами и рынком недвижимости - Голубовский - 19.11.2023 Украина.ру
Что будет с рублём, долларом, кредитами и рынком недвижимости - Голубовский
Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию на рынке недвижимости и... Украина.ру, 19.11.2023
2023-11-19T11:14
2023-11-19T11:14
2023-11-19T11:15
видео
дмитрий голубовский
банк
набиуллина
финансы
налоги
биржа
финансисты
рынки
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/13/1051146955_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2b5beb71e50aa1e8d1f9704adff0c77f.jpg.webp
Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию на рынке недвижимости и валютном рынке, а также дал прогноз действиям Центробанка до конца 2023 года:00:36 - Действия ЦБ в отношении ключевой ставки; 08:56 – Влияние ключевой ставки на индекс инфляции; 10:04 - Реакция Мосбиржи и СПбМТСБ; 13:06 - О блокировке счетов россиян в Израиле; 16:41 - Сможем ли мы уйти от привязки к доллару?
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/13/1051146955_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_95266b9c92a5783948f0a62670e30c72.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, дмитрий голубовский, банк, набиуллина, финансы, налоги, биржа, финансисты, рынки, экономика, доходность, облигации, экономист, российская экономика, антироссийские санкции, финансирование, импорт, спрос, недвижимость, израиль, банки, россия, курс валют, валюта, валютный рынок, национальная валюта, рубль, доллар, видео
Видео, Дмитрий Голубовский, банк, Набиуллина, финансы, налоги, биржа, финансисты, рынки, экономика, доходность, облигации, экономист, российская экономика, антироссийские санкции, финансирование, импорт, спрос, Недвижимость, Израиль, банки, Россия, курс валют, валюта, валютный рынок, национальная валюта, рубль, доллар