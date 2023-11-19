https://ukraina.ru/20231119/1051147073.html

Что будет с рублём, долларом, кредитами и рынком недвижимости - Голубовский

Что будет с рублём, долларом, кредитами и рынком недвижимости - Голубовский - 19.11.2023 Украина.ру

Что будет с рублём, долларом, кредитами и рынком недвижимости - Голубовский

Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию на рынке недвижимости и... Украина.ру, 19.11.2023

2023-11-19T11:14

2023-11-19T11:14

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дмитрий голубовский

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Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию на рынке недвижимости и валютном рынке, а также дал прогноз действиям Центробанка до конца 2023 года:00:36 - Действия ЦБ в отношении ключевой ставки; 08:56 – Влияние ключевой ставки на индекс инфляции; 10:04 - Реакция Мосбиржи и СПбМТСБ; 13:06 - О блокировке счетов россиян в Израиле; 16:41 - Сможем ли мы уйти от привязки к доллару?

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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