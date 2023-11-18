https://ukraina.ru/20231118/1051144637.html
"Давайте прекратим эту бойню": во Франции призвали прекратить поставку вооружений Киеву
"Давайте прекратим эту бойню": во Франции призвали прекратить поставку вооружений Киеву - 18.11.2023 Украина.ру
"Давайте прекратим эту бойню": во Франции призвали прекратить поставку вооружений Киеву
Запад должен прекратить финансирование и поставку оружия Украине. Об этом написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети Х (бывший Twitter)
2023-11-18T20:38
2023-11-18T20:38
2023-11-18T20:38
новости
франция
вооружение
поставки
украина
россия
экономика
впк
производство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/10/1040874150_0:257:3063:1980_1920x0_80_0_0_cad5fafeb8fb68e7a56256d9b5a22e2c.jpg.webp
Политик подчеркнул, что западные СМИ всё чаще стали говорить о невозможности победы Киева. Филиппо привел в пример недавнюю публикацию американской газеты WSJ, в которой говорилось, что пора признать несостоятельность идеи о поражении РФ.Ранее американское деловое издание WSJ сообщало, что внешнеполитические, военные и экономические достижения России доказывают, что её стратегия в противостоянии с Западом сработала. По мнению авторов материала, западные страны выдавали желаемое за действительное, надеясь на успешное контрнаступление ВСУ и обрушение экономики России под натиском санкций. Однако, как отмечает издание, российская экономика не разрушена, армия РФ успешно переходит в наступление, а ВПК превосходит западный в объемах производства. Кроме того, у России появились внешнеполитические достижения, которые проявляются в поддержке ключевых стран Азии и Глобального Юга.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/10/1040874150_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_23dfd0d709ac8bd8216e1750688949e3.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, франция, вооружение, поставки, украина, россия, экономика, впк, производство
Новости, Франция, вооружение, поставки, Украина, Россия, экономика, ВПК, производство
"Давайте прекратим эту бойню": во Франции призвали прекратить поставку вооружений Киеву
Запад должен прекратить финансирование и поставку оружия Украине. Об этом написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети Х (бывший Twitter)
"Давайте срочно прекратим эту бойню и перестанем впустую поставлять оружие и миллионы Зеленскому", — призвал французский политик.
Политик подчеркнул, что западные СМИ всё чаще стали говорить о невозможности победы Киева. Филиппо привел в пример недавнюю публикацию американской газеты WSJ, в которой говорилось, что пора признать несостоятельность идеи о поражении РФ.
Ранее американское деловое издание WSJ сообщало, что внешнеполитические, военные и экономические достижения России доказывают, что её стратегия в противостоянии с Западом сработала.
По мнению авторов материала, западные страны выдавали желаемое за действительное, надеясь на успешное контрнаступление ВСУ и обрушение экономики России под натиском санкций.
Однако, как отмечает издание, российская экономика не разрушена, армия РФ успешно переходит в наступление, а ВПК превосходит западный в объемах производства. Кроме того, у России появились внешнеполитические достижения, которые проявляются в поддержке ключевых стран Азии и Глобального Юга.