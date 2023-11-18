"Давайте прекратим эту бойню": во Франции призвали прекратить поставку вооружений Киеву - 18.11.2023 Украина.ру
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"Давайте прекратим эту бойню": во Франции призвали прекратить поставку вооружений Киеву
"Давайте прекратим эту бойню": во Франции призвали прекратить поставку вооружений Киеву - 18.11.2023 Украина.ру
"Давайте прекратим эту бойню": во Франции призвали прекратить поставку вооружений Киеву
Запад должен прекратить финансирование и поставку оружия Украине. Об этом написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети Х (бывший Twitter)
2023-11-18T20:38
2023-11-18T20:38
новости
франция
вооружение
поставки
украина
россия
экономика
впк
производство
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Политик подчеркнул, что западные СМИ всё чаще стали говорить о невозможности победы Киева. Филиппо привел в пример недавнюю публикацию американской газеты WSJ, в которой говорилось, что пора признать несостоятельность идеи о поражении РФ.Ранее американское деловое издание WSJ сообщало, что внешнеполитические, военные и экономические достижения России доказывают, что её стратегия в противостоянии с Западом сработала. По мнению авторов материала, западные страны выдавали желаемое за действительное, надеясь на успешное контрнаступление ВСУ и обрушение экономики России под натиском санкций. Однако, как отмечает издание, российская экономика не разрушена, армия РФ успешно переходит в наступление, а ВПК превосходит западный в объемах производства. Кроме того, у России появились внешнеполитические достижения, которые проявляются в поддержке ключевых стран Азии и Глобального Юга.
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новости, франция, вооружение, поставки, украина, россия, экономика, впк, производство
Новости, Франция, вооружение, поставки, Украина, Россия, экономика, ВПК, производство

"Давайте прекратим эту бойню": во Франции призвали прекратить поставку вооружений Киеву

20:38 18.11.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов Донецка
Последствия обстрелов Донецка - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Запад должен прекратить финансирование и поставку оружия Украине. Об этом написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети Х (бывший Twitter)
"Давайте срочно прекратим эту бойню и перестанем впустую поставлять оружие и миллионы Зеленскому", — призвал французский политик.
Политик подчеркнул, что западные СМИ всё чаще стали говорить о невозможности победы Киева. Филиппо привел в пример недавнюю публикацию американской газеты WSJ, в которой говорилось, что пора признать несостоятельность идеи о поражении РФ.
Ранее американское деловое издание WSJ сообщало, что внешнеполитические, военные и экономические достижения России доказывают, что её стратегия в противостоянии с Западом сработала.
По мнению авторов материала, западные страны выдавали желаемое за действительное, надеясь на успешное контрнаступление ВСУ и обрушение экономики России под натиском санкций.
Однако, как отмечает издание, российская экономика не разрушена, армия РФ успешно переходит в наступление, а ВПК превосходит западный в объемах производства. Кроме того, у России появились внешнеполитические достижения, которые проявляются в поддержке ключевых стран Азии и Глобального Юга.
 
НовостиФранциявооружениепоставкиУкраинаРоссияэкономикаВПКпроизводство
 
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Заголовок открываемого материала
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