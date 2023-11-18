"Взорвалась в воздухе": второй запуск тяжёлой ракеты Starship Илона Маска закончился неудачей - 18.11.2023 Украина.ру
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"Взорвалась в воздухе": второй запуск тяжёлой ракеты Starship Илона Маска закончился неудачей
"Взорвалась в воздухе": второй запуск тяжёлой ракеты Starship Илона Маска закончился неудачей - 18.11.2023 Украина.ру
"Взорвалась в воздухе": второй запуск тяжёлой ракеты Starship Илона Маска закончился неудачей
Потерпел неудачу второй запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship, об этом заявили представители компании SpaceX 18 ноября
2023-11-18T20:07
2023-11-18T20:07
новости
илон маск
ракета
космос
сша
космос
полет
корабль
запуск
техас
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Сообщается, что запуск ракеты состоялся в 07:02 по местному времени (16:02 мск) с площадки города Бока-Чика (штат Техас). Она достигла высоты 148 километров, преодолев границу космоса. Первая ступень ракеты успешно отделилась, но через несколько секунд взорвалась в воздухе. Как сообщил один из специалистов американской компании, во время полета вторая ступень ракеты предположительно была потеряна.Согласно техническим расчетам специалистов SpaceX, в случае успешного тестового полёта, корабль должен был совершить оборот вокруг Земли и упасть в Тихом океане, недалеко от Гавайских островов.Отмечается, что Starship - самая большая и мощная система, когда-либо спроектированная для космических запусков. Владелец компании SpaceX бизнесмен Илон Маск позиционирует Starship в качестве транспортной системы, которая в перспективе будет использована для полетов на Луну и Марс.Напомним, это не первая неудача бизнесмена Илона Маска. Ранее в апреле 2023 года, первый космический корабль Starship отправился в испытательный полет со стартовой площадки в Техасе и взорвался через четыре минуты после запуска.
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новости, илон маск, ракета, космос, сша, космос, полет, корабль, запуск, техас
Новости, Илон Маск, Ракета, космос, США, космос, полет, корабль, запуск, Техас

"Взорвалась в воздухе": второй запуск тяжёлой ракеты Starship Илона Маска закончился неудачей

20:07 18.11.2023
 
© commons.wikimedia.org / Official SpaceX Photosмиссия Starlink
миссия Starlink - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© commons.wikimedia.org / Official SpaceX Photos
Читать в
Потерпел неудачу второй запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship, об этом заявили представители компании SpaceX 18 ноября
Сообщается, что запуск ракеты состоялся в 07:02 по местному времени (16:02 мск) с площадки города Бока-Чика (штат Техас). Она достигла высоты 148 километров, преодолев границу космоса.
Первая ступень ракеты успешно отделилась, но через несколько секунд взорвалась в воздухе. Как сообщил один из специалистов американской компании, во время полета вторая ступень ракеты предположительно была потеряна.
Согласно техническим расчетам специалистов SpaceX, в случае успешного тестового полёта, корабль должен был совершить оборот вокруг Земли и упасть в Тихом океане, недалеко от Гавайских островов.
Отмечается, что Starship - самая большая и мощная система, когда-либо спроектированная для космических запусков. Владелец компании SpaceX бизнесмен Илон Маск позиционирует Starship в качестве транспортной системы, которая в перспективе будет использована для полетов на Луну и Марс.
Напомним, это не первая неудача бизнесмена Илона Маска. Ранее в апреле 2023 года, первый космический корабль Starship отправился в испытательный полет со стартовой площадки в Техасе и взорвался через четыре минуты после запуска.
Илон Маск про Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
13 ноября, 20:32
Маск приедет в Россию, чтобы обсудить возможности нейросети – СМИ Американский миллиардер Илон Маск примет участие в российской конференции по искусственному интеллекту. Об этом говорится в публикации портала EU Reporter
 
НовостиИлон МаскРакетакосмосСШАкосмосполеткорабльзапускТехас
 
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