https://ukraina.ru/20231118/1051144503.html
"Взорвалась в воздухе": второй запуск тяжёлой ракеты Starship Илона Маска закончился неудачей
"Взорвалась в воздухе": второй запуск тяжёлой ракеты Starship Илона Маска закончился неудачей - 18.11.2023 Украина.ру
"Взорвалась в воздухе": второй запуск тяжёлой ракеты Starship Илона Маска закончился неудачей
Потерпел неудачу второй запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship, об этом заявили представители компании SpaceX 18 ноября
2023-11-18T20:07
2023-11-18T20:07
2023-11-18T20:07
новости
илон маск
ракета
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Сообщается, что запуск ракеты состоялся в 07:02 по местному времени (16:02 мск) с площадки города Бока-Чика (штат Техас). Она достигла высоты 148 километров, преодолев границу космоса. Первая ступень ракеты успешно отделилась, но через несколько секунд взорвалась в воздухе. Как сообщил один из специалистов американской компании, во время полета вторая ступень ракеты предположительно была потеряна.Согласно техническим расчетам специалистов SpaceX, в случае успешного тестового полёта, корабль должен был совершить оборот вокруг Земли и упасть в Тихом океане, недалеко от Гавайских островов.Отмечается, что Starship - самая большая и мощная система, когда-либо спроектированная для космических запусков. Владелец компании SpaceX бизнесмен Илон Маск позиционирует Starship в качестве транспортной системы, которая в перспективе будет использована для полетов на Луну и Марс.Напомним, это не первая неудача бизнесмена Илона Маска. Ранее в апреле 2023 года, первый космический корабль Starship отправился в испытательный полет со стартовой площадки в Техасе и взорвался через четыре минуты после запуска.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, илон маск, ракета, космос, сша, космос, полет, корабль, запуск, техас
Новости, Илон Маск, Ракета, космос, США, космос, полет, корабль, запуск, Техас
"Взорвалась в воздухе": второй запуск тяжёлой ракеты Starship Илона Маска закончился неудачей
Потерпел неудачу второй запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship, об этом заявили представители компании SpaceX 18 ноября
Сообщается, что запуск ракеты состоялся в 07:02 по местному времени (16:02 мск) с площадки города Бока-Чика (штат Техас). Она достигла высоты 148 километров, преодолев границу космоса.
Первая ступень ракеты успешно отделилась, но через несколько секунд взорвалась в воздухе. Как сообщил один из специалистов американской компании, во время полета вторая ступень ракеты предположительно была потеряна.
Согласно техническим расчетам специалистов SpaceX, в случае успешного тестового полёта, корабль должен был совершить оборот вокруг Земли и упасть в Тихом океане, недалеко от Гавайских островов.
Отмечается, что Starship - самая большая и мощная система, когда-либо спроектированная для космических запусков. Владелец компании SpaceX бизнесмен Илон Маск позиционирует Starship в качестве транспортной системы, которая в перспективе будет использована для полетов на Луну и Марс.
Напомним, это не первая неудача бизнесмена Илона Маска. Ранее в апреле 2023 года, первый космический корабль Starship отправился в испытательный полет со стартовой площадки в Техасе и взорвался через четыре минуты после запуска.