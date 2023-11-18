https://ukraina.ru/20231118/1051143963.html

Во время оказания помощи раненому на сотрудников "скорой" в Донецке сбросили взрывчатку - Пушилин

Во время оказания помощи раненому на сотрудников "скорой" в Донецке сбросили взрывчатку - Пушилин - 18.11.2023 Украина.ру

Во время оказания помощи раненому на сотрудников "скорой" в Донецке сбросили взрывчатку - Пушилин

Три человека получили ранение в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА у торгового центра "Галактика" в Донецке. Об этом сообщил в телеграм глава ДНР Денис Пушилин

2023-11-18T19:23

2023-11-18T19:23

2023-11-18T19:23

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Во время оказания помощи раненому 49-летнему мужчине у ТЦ "Галактика" на бригаду "скорой" с беспилотника был сброшен взрывоопасный предмет. В результате чего ранения получили двое сотрудников скорой медицинской помощи: 61-летний врач и 51-летняя женщина фельдшер.Ранее в представительстве СЦКК ДНР сообщили, что 18 ноября в 13.20 украинские войска сбросили в беспилотника взрывчатку в Петровском районе Донецка.Также Глава ДНР сообщил о повреждении двух жилых домов в Центрально-Городском районе Горловки.В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) ранее сообщали, что за прошедшие сутки ВСУ 48 раз обстреляли территорию ДНР.Всего украинскими военными по Горловке (Никитовскому району), Донецку (Киевскому, Куйбышевскому, Кировскому, Петровскому районам) и Золотарёвке было выпущено 153 единицы различных боеприпасов."За истекшие сутки представительство сообщало о 48 фактах ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил 13 обстрелов из артиллерии 155 мм, ударного БПЛА. На горловском - 34 обстрела из артиллерии 152 и 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью. На шахтёрском - один обстрел из ОТРК "Точка", - говорится в сообщении СЦКК.

https://ukraina.ru/20231103/1050714901.html

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новости, донецк, обстрелы, раненые, днр, сцкк, денис пушилин, скорая помощь, всу, россия, украина, петровский район, взрывчатка, бпла