Во время оказания помощи раненому на сотрудников "скорой" в Донецке сбросили взрывчатку - Пушилин - 18.11.2023 Украина.ру
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Во время оказания помощи раненому на сотрудников "скорой" в Донецке сбросили взрывчатку - Пушилин
Во время оказания помощи раненому на сотрудников "скорой" в Донецке сбросили взрывчатку - Пушилин - 18.11.2023 Украина.ру
Во время оказания помощи раненому на сотрудников "скорой" в Донецке сбросили взрывчатку - Пушилин
Три человека получили ранение в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА у торгового центра "Галактика" в Донецке. Об этом сообщил в телеграм глава ДНР Денис Пушилин
2023-11-18T19:23
2023-11-18T19:23
новости
донецк
обстрелы
раненые
днр
сцкк
денис пушилин
скорая помощь
всу
россия
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Во время оказания помощи раненому 49-летнему мужчине у ТЦ "Галактика" на бригаду "скорой" с беспилотника был сброшен взрывоопасный предмет. В результате чего ранения получили двое сотрудников скорой медицинской помощи: 61-летний врач и 51-летняя женщина фельдшер.Ранее в представительстве СЦКК ДНР сообщили, что 18 ноября в 13.20 украинские войска сбросили в беспилотника взрывчатку в Петровском районе Донецка.Также Глава ДНР сообщил о повреждении двух жилых домов в Центрально-Городском районе Горловки.В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) ранее сообщали, что за прошедшие сутки ВСУ 48 раз обстреляли территорию ДНР.Всего украинскими военными по Горловке (Никитовскому району), Донецку (Киевскому, Куйбышевскому, Кировскому, Петровскому районам) и Золотарёвке было выпущено 153 единицы различных боеприпасов."За истекшие сутки представительство сообщало о 48 фактах ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил 13 обстрелов из артиллерии 155 мм, ударного БПЛА. На горловском - 34 обстрела из артиллерии 152 и 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью. На шахтёрском - один обстрел из ОТРК "Точка", - говорится в сообщении СЦКК.
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Украина.ру
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новости, донецк, обстрелы, раненые, днр, сцкк, денис пушилин, скорая помощь, всу, россия, украина, петровский район, взрывчатка, бпла
Новости, Донецк, обстрелы, раненые, ДНР, СЦКК, Денис Пушилин, скорая помощь, ВСУ, Россия, Украина, Петровский район, взрывчатка, БПЛА

Во время оказания помощи раненому на сотрудников "скорой" в Донецке сбросили взрывчатку - Пушилин

19:23 18.11.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкГоспиталь для больных коронавирусом в Донецке
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© РИА Новости . Сергей Аверин
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Три человека получили ранение в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА у торгового центра "Галактика" в Донецке. Об этом сообщил в телеграм глава ДНР Денис Пушилин
Во время оказания помощи раненому 49-летнему мужчине у ТЦ "Галактика" на бригаду "скорой" с беспилотника был сброшен взрывоопасный предмет. В результате чего ранения получили двое сотрудников скорой медицинской помощи: 61-летний врач и 51-летняя женщина фельдшер.
Ранее в представительстве СЦКК ДНР сообщили, что 18 ноября в 13.20 украинские войска сбросили в беспилотника взрывчатку в Петровском районе Донецка.
Также Глава ДНР сообщил о повреждении двух жилых домов в Центрально-Городском районе Горловки.
"Под огнем ВФУ Донецк, Горловка, совершены девять обстрелов, выпущено 27 боеприпасов, применялась ствольная артиллерия калибром 152, 155 мм, ударный БПЛА", - добавил Пушилин.
В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) ранее сообщали, что за прошедшие сутки ВСУ 48 раз обстреляли территорию ДНР.
Всего украинскими военными по Горловке (Никитовскому району), Донецку (Киевскому, Куйбышевскому, Кировскому, Петровскому районам) и Золотарёвке было выпущено 153 единицы различных боеприпасов.
"За истекшие сутки представительство сообщало о 48 фактах ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил 13 обстрелов из артиллерии 155 мм, ударного БПЛА. На горловском - 34 обстрела из артиллерии 152 и 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью. На шахтёрском - один обстрел из ОТРК "Точка", - говорится в сообщении СЦКК.
В Макеевке после обстрела ВСУ загорелась нефтебаза - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
3 ноября, 05:10
Эксперт объяснил, как ВСУ применяют опыт Третьего рейха, чтобы "двойниками" убивать жителей Донецка Когда украинские военные специально ведут обстрелы по мирным жителям — не комбатантам — это военное преступление и акт государственного терроризма. Двойной обстрел в Донецке 31 октября является именно таким преступлением. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов
 
НовостиДонецкобстрелыраненыеДНРСЦККДенис Пушилинскорая помощьВСУРоссияУкраинаПетровский районвзрывчаткаБПЛА
 
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Заголовок открываемого материала
19:23Во время оказания помощи раненому на сотрудников "скорой" в Донецке сбросили взрывчатку - Пушилин
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