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В Крынках наёмники из заградотрядов массово расстреливали тяжелораненых солдат ВСУ - Сальдо

В Крынках наёмники из заградотрядов массово расстреливали тяжелораненых солдат ВСУ - Сальдо - 18.11.2023 Украина.ру

В Крынках наёмники из заградотрядов массово расстреливали тяжелораненых солдат ВСУ - Сальдо

На правом (западном) берегу Днепра наёмники из украинских заградительных отрядов расстреливали эвакуированных с левого берега тяжелораненых солдат ВСУ. Об этом 18 ноября сообщил в своем телеграм-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо

2023-11-18T18:38

2023-11-18T18:38

2023-11-18T18:41

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От сдавшихся в районе Крынок украинских пленных российские военные получили информацию, что на правом берегу Днепра наёмники из заградотрядов расстреливали эвакуированных с левого (восточного) берега тяжелораненых солдат ВСУ, рассказал Сальдо.Таким способом киевский режим пытался скрыть огромные потери. Расправы устраивали, чтобы огромный поток раненых "не снижал моральное состояние" тех солдат ВСУ, которых украинское командование гонит на левый берег, сообщил губернатор.По нашим данным, это не предел подлости командиров киевского режима. Украинскому командованию уже отдан новый приказ - раненых солдат ВСУ с левого берега Днепра просто не эвакуировать, добавил чиновник.Теперь "поездка в Крынки" становится для украинских солдат станет билетом в один конец. Практически единственный шанс выжить для солдат ВСУ - сдаться в плен российским подразделениям. Для этого любой принявший такое решение солдат ВСУ должен написать в аккаунт https://t.me/FREE_SOLDIER2022, где ему помогут остаться в живых, а самое главное - вернуться к своей семье, резюмировал Владимир Сальдо.

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новости, сальдо, херсонская область, херсонское направление, река, днепр, днепр (река), пленные, военные, расстрел, раненые, всу, вс рф