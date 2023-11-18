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Инфекция уложила на больничные койки десятки будущих офицеров ВСУ в Одессе

Инфекция уложила на больничные койки десятки будущих офицеров ВСУ в Одессе - 18.11.2023 Украина.ру

Инфекция уложила на больничные койки десятки будущих офицеров ВСУ в Одессе

В Одессе 64 курсанта военного лицея подхватили кишечную инфекцию после похода в столовую. Об этом сообщает Нацполиция Украины

2023-11-18T17:28

2023-11-18T17:28

2023-11-18T17:28

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Массовое отравление стало основанием для возбуждения уголовного дела. Возраст отравившихся - от 15 до 22 лет.Ранее украинские СИИ сообщили, что в больницу с признаками отравления обратились порядка 100 курсантов военно-морского лицея Одессы, из которых 76 госпитализировали.Столовая этого лицея уже зарекомендовала себя как опасное место для будущих офицеров ВСУ: в сентябре медпомощь понадобилась 68 курсантам, у которых выявили такие же симптомы.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, инфекция, всу, одесса