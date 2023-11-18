Инфекция уложила на больничные койки десятки будущих офицеров ВСУ в Одессе - 18.11.2023 Украина.ру
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Инфекция уложила на больничные койки десятки будущих офицеров ВСУ в Одессе
Инфекция уложила на больничные койки десятки будущих офицеров ВСУ в Одессе - 18.11.2023 Украина.ру
Инфекция уложила на больничные койки десятки будущих офицеров ВСУ в Одессе
В Одессе 64 курсанта военного лицея подхватили кишечную инфекцию после похода в столовую. Об этом сообщает Нацполиция Украины
2023-11-18T17:28
2023-11-18T17:28
новости
инфекция
всу
одесса
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Массовое отравление стало основанием для возбуждения уголовного дела. Возраст отравившихся - от 15 до 22 лет.Ранее украинские СИИ сообщили, что в больницу с признаками отравления обратились порядка 100 курсантов военно-морского лицея Одессы, из которых 76 госпитализировали.Столовая этого лицея уже зарекомендовала себя как опасное место для будущих офицеров ВСУ: в сентябре медпомощь понадобилась 68 курсантам, у которых выявили такие же симптомы.
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новости, инфекция, всу, одесса
Новости, инфекция, ВСУ, Одесса

Инфекция уложила на больничные койки десятки будущих офицеров ВСУ в Одессе

17:28 18.11.2023
 
© AP / Libkos
- РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© AP / Libkos
Читать в
В Одессе 64 курсанта военного лицея подхватили кишечную инфекцию после похода в столовую. Об этом сообщает Нацполиция Украины
Массовое отравление стало основанием для возбуждения уголовного дела. Возраст отравившихся - от 15 до 22 лет.
Ранее украинские СИИ сообщили, что в больницу с признаками отравления обратились порядка 100 курсантов военно-морского лицея Одессы, из которых 76 госпитализировали.
Столовая этого лицея уже зарекомендовала себя как опасное место для будущих офицеров ВСУ: в сентябре медпомощь понадобилась 68 курсантам, у которых выявили такие же симптомы.
 
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