Большая волна мобилизации: The Economist дал прогноз о ходе боевых действий на Украине - 18.11.2023 Украина.ру
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Большая волна мобилизации: The Economist дал прогноз о ходе боевых действий на Украине
Большая волна мобилизации: The Economist дал прогноз о ходе боевых действий на Украине - 18.11.2023 Украина.ру
Большая волна мобилизации: The Economist дал прогноз о ходе боевых действий на Украине
Решающий вопрос 2024 года состоит в том, какая сторона конфликта на Украине сможет быстрее восстановить более качественные силы. Об этом говорится в новой статье журнала The Economist
2023-11-18T17:15
2023-11-18T17:15
новости
the economist
всу
россия
украина
боеприпасы
запад
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Издание отмечает, что следующий год будет для Украины трудным и опасным периодом. Наступательные действия зимой ограничит сочетание уставших подразделений, ограниченного количества боеприпасов и распутицы.При этом The Economist прогнозирует, что Украина накапливает беспилотники и будет продолжать наносить удары по Крыму американскими ракетами ATACMS. И хотя эти удары "могут помочь украинскому боевому духу", но их влияние на боевые действия будет скромным.Властям Украины придется восполнить потери своей армии людьми моложе 20 лет, призыв которых еще не коснулся.Военная промышленность России в 2024 году сможет произвести более 2 млн. снарядов, а также ввести в строй сотни новых и отремонтированных танков. Украина же из-за ослабления военной помощи с Запада вряд ли обеспечит себе преимущество в артиллерийских боеприпасах.Партнеры Украины в следующем году должны будут решить, как исправить недостатки, которые проявились во время так называемого контрнаступления ВСУ. Аналитики полагают, что украинским частям требуется гораздо больше штабных офицеров, способных руководить сложными операциями на широком фронте.Кроме того, Западу предстоит решить следует ли нарастить производство оружия для Украины или передать право интеллектуальной собственности предприятиям Украины.
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новости, the economist, всу, россия, украина, боеприпасы, запад
Новости, The Economist, ВСУ, Россия, Украина, боеприпасы, Запад

Большая волна мобилизации: The Economist дал прогноз о ходе боевых действий на Украине

17:15 18.11.2023
 
© Нацполиция Украины
© Нацполиция Украины
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Решающий вопрос 2024 года состоит в том, какая сторона конфликта на Украине сможет быстрее восстановить более качественные силы. Об этом говорится в новой статье журнала The Economist
Издание отмечает, что следующий год будет для Украины трудным и опасным периодом. Наступательные действия зимой ограничит сочетание уставших подразделений, ограниченного количества боеприпасов и распутицы.
При этом The Economist прогнозирует, что Украина накапливает беспилотники и будет продолжать наносить удары по Крыму американскими ракетами ATACMS. И хотя эти удары "могут помочь украинскому боевому духу", но их влияние на боевые действия будет скромным.
"Российская армия собрала достаточное количество войск, чтобы удерживать линию фронта в течение лета. Если она захочет перейти в наступление, как это было зимой 2022-23 годов, ей, возможно, придется провести новую большую волну мобилизации. Она также имеет большой резерв призывников, хотя вовлечение их в войну связано со значительными политическими рисками", - пишет издание.
Властям Украины придется восполнить потери своей армии людьми моложе 20 лет, призыв которых еще не коснулся.
Военная промышленность России в 2024 году сможет произвести более 2 млн. снарядов, а также ввести в строй сотни новых и отремонтированных танков. Украина же из-за ослабления военной помощи с Запада вряд ли обеспечит себе преимущество в артиллерийских боеприпасах.
Партнеры Украины в следующем году должны будут решить, как исправить недостатки, которые проявились во время так называемого контрнаступления ВСУ. Аналитики полагают, что украинским частям требуется гораздо больше штабных офицеров, способных руководить сложными операциями на широком фронте.
Кроме того, Западу предстоит решить следует ли нарастить производство оружия для Украины или передать право интеллектуальной собственности предприятиям Украины.
- РИА Новости, 1920, 18.11.2023
08:12
Зеленский шантажирует Запад. Эксперты в Киеве о том, почему США могут быть заинтересованы в МайданеНа Украине экспертное сообщество занято обсуждением итогов встречи лидеров Китая и США, говорят о возможном новом Майдане и ломают голову над тем, каким образом можно продолжать боевые действия и обеспечивать жизнедеятельность страны без американской помощи.
 
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