https://ukraina.ru/20231118/1051142688.html

Кошмар для ВСУ: главный артиллерист России рассказал о новинках в зоне СВО

Кошмар для ВСУ: главный артиллерист России рассказал о новинках в зоне СВО - 18.11.2023 Украина.ру

Кошмар для ВСУ: главный артиллерист России рассказал о новинках в зоне СВО

САУ "Мальва", которая недавно поступила на вооружение российских войск в зоне СВО на Украине, уже зарекомендовала себя как надежная артиллерийская система. Об этом рассказал начальник Ракетных войск и артиллерии (РВиА) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Дмитрий Клименко в интервью газете "Красная Звезда"

2023-11-18T16:25

2023-11-18T16:25

2023-11-18T16:25

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Высокие тактико-технические характеристики подтвердили также 82-миллиметровые самоходные минометы "Дрок" и 120-миллиметровые самоходные артиллерийские орудия "Флокс". Эти системы проходят опытно-боевую эксплуатацию.По словам Клименко, в ходе СВО грозным оружием себя зарекомендовали и РСЗО крупного и среднего калибра семейства "Торнадо" и модернизированные самоходные гаубицы 2С19М2 "Мста-С".По словам военного эксперта Геннадия Алёхина, САУ "Мальва" за счет своей высокой скорострельности и маневренности используется для контрбатарейной борьбы на Купянском направлении, где ВС РФ ведут активную оборону.

https://ukraina.ru/20231116/1051083866.html

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