Кошмар для ВСУ: главный артиллерист России рассказал о новинках в зоне СВО - 18.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231118/1051142688.html
Кошмар для ВСУ: главный артиллерист России рассказал о новинках в зоне СВО
Кошмар для ВСУ: главный артиллерист России рассказал о новинках в зоне СВО - 18.11.2023 Украина.ру
Кошмар для ВСУ: главный артиллерист России рассказал о новинках в зоне СВО
САУ "Мальва", которая недавно поступила на вооружение российских войск в зоне СВО на Украине, уже зарекомендовала себя как надежная артиллерийская система. Об этом рассказал начальник Ракетных войск и артиллерии (РВиА) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Дмитрий Клименко в интервью газете "Красная Звезда"
2023-11-18T16:25
2023-11-18T16:25
новости
артиллерия
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/1a/1050499863_0:149:1477:980_1920x0_80_0_0_0fa5085bba900570d52b5d9b4646d3db.jpg.webp
Высокие тактико-технические характеристики подтвердили также 82-миллиметровые самоходные минометы "Дрок" и 120-миллиметровые самоходные артиллерийские орудия "Флокс". Эти системы проходят опытно-боевую эксплуатацию.По словам Клименко, в ходе СВО грозным оружием себя зарекомендовали и РСЗО крупного и среднего калибра семейства "Торнадо" и модернизированные самоходные гаубицы 2С19М2 "Мста-С".По словам военного эксперта Геннадия Алёхина, САУ "Мальва" за счет своей высокой скорострельности и маневренности используется для контрбатарейной борьбы на Купянском направлении, где ВС РФ ведут активную оборону.
https://ukraina.ru/20231116/1051083866.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/1a/1050499863_0:0:1307:980_1920x0_80_0_0_33b5791a2cba5ddda47fd665d2a0f859.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, артиллерия, сво
Новости, артиллерия, СВО

Кошмар для ВСУ: главный артиллерист России рассказал о новинках в зоне СВО

16:25 18.11.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПервая партия самоходных установок "Мальва" передана Минобороны РФ
Первая партия самоходных установок Мальва передана Минобороны РФ
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
САУ "Мальва", которая недавно поступила на вооружение российских войск в зоне СВО на Украине, уже зарекомендовала себя как надежная артиллерийская система. Об этом рассказал начальник Ракетных войск и артиллерии (РВиА) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Дмитрий Клименко в интервью газете "Красная Звезда"
Высокие тактико-технические характеристики подтвердили также 82-миллиметровые самоходные минометы "Дрок" и 120-миллиметровые самоходные артиллерийские орудия "Флокс". Эти системы проходят опытно-боевую эксплуатацию.
По словам Клименко, в ходе СВО грозным оружием себя зарекомендовали и РСЗО крупного и среднего калибра семейства "Торнадо" и модернизированные самоходные гаубицы 2С19М2 "Мста-С".
По словам военного эксперта Геннадия Алёхина, САУ "Мальва" за счет своей высокой скорострельности и маневренности используется для контрбатарейной борьбы на Купянском направлении, где ВС РФ ведут активную оборону.
Геннадий Алехин интервью
16 ноября, 15:57
Геннадий Алёхин: ВСУ идут в ловушку на Осколе, чтобы стать добычей для новинки российской артиллерииСейчас обычное артиллерийское вооружение приобретает значение высокоточного оружия за счет быстрой передачи координат и целеуказаний, считает военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
 
НовостиартиллерияСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:30"Залетают далеко": военный волонтер рассказал, как насыщается армия и какие новые сюрпризы ждут ВСУ
16:25Кошмар для ВСУ: главный артиллерист России рассказал о новинках в зоне СВО
15:42Старый конь борозды не испортит: как "пашут" "Грады" в зоне СВО
15:29"Не просто радейки": военный волонтер о том, почему важны межбригадные коммуникации и архитектура связи
15:12Экс-помощник госсекретаря спрогнозировал поражение США в возможной мировой войне
14:38Закрытие проекта "Украина": политолог раскрыл, почему РФ нужна капитуляция Киева, а не война на истощение
14:09Политолог Камкин о том, почему вместо миллиона снарядов Европа посадила Украину "под капельницу"
14:04Интернациональная драка в Киеве: наемники из ВСУ устроили пьяные разборки
13:28Депутаты Верховной Рады стали бояться выезжать на фронт, названа причина
13:14Политолог объяснил, почему поставки новых танков из Германии не спасут от гибели четвертый состав ВСУ
13:00Подрыв балкера, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 18 ноября
12:27Политолог о том, зачем бундесвер наращивает вооружение и кто готовит Германию на роль военного гегемона
12:15В Польше вспомнили о советской угрозе для танков "Абрамс" из США
11:52Нас обманывают или спасают? Ищенко о повышении ключевой ставки и политике Центробанка России
11:48Мы должны сократить наши потери. Аналитик из США предложил два варианта выхода из украинской ловушки
11:00Все решают минуты: эксперт о том, как российские артиллеристы превращают обычные снаряды в высокоточные
10:31Вода будет! В Крыму под Ай-Петри пробурили семикилометровый гидротоннель
10:19"Украина уже проиграла": представитель Турции описал эффект от ракетных ударов ВСУ по Крыму
10:00Ужесточение мобилизации, промедление с помощью. Главное на Украине на утро 18 ноября
09:58"Станут хорошей мишенью": военный эксперт рассказал, в какую ловушку угодили ВСУ под Купянском
Лента новостейМолния