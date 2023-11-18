Кошмар для ВСУ: главный артиллерист России рассказал о новинках в зоне СВО
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПервая партия самоходных установок "Мальва" передана Минобороны РФ
© Пресс-служба Минобороны РФ
САУ "Мальва", которая недавно поступила на вооружение российских войск в зоне СВО на Украине, уже зарекомендовала себя как надежная артиллерийская система. Об этом рассказал начальник Ракетных войск и артиллерии (РВиА) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Дмитрий Клименко в интервью газете "Красная Звезда"
Высокие тактико-технические характеристики подтвердили также 82-миллиметровые самоходные минометы "Дрок" и 120-миллиметровые самоходные артиллерийские орудия "Флокс". Эти системы проходят опытно-боевую эксплуатацию.
По словам Клименко, в ходе СВО грозным оружием себя зарекомендовали и РСЗО крупного и среднего калибра семейства "Торнадо" и модернизированные самоходные гаубицы 2С19М2 "Мста-С".
По словам военного эксперта Геннадия Алёхина, САУ "Мальва" за счет своей высокой скорострельности и маневренности используется для контрбатарейной борьбы на Купянском направлении, где ВС РФ ведут активную оборону.
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