Старый конь борозды не испортит: как "пашут" "Грады" в зоне СВО - 18.11.2023 Украина.ру
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Старый конь борозды не испортит: как "пашут" "Грады" в зоне СВО
Старый конь борозды не испортит: как "пашут" "Грады" в зоне СВО - 18.11.2023 Украина.ру
Старый конь борозды не испортит: как "пашут" "Грады" в зоне СВО
Командир батареи РСЗО "Град" с позывным Сокол рассказал военкору Украина.ру Василию Ткачу о том, что нового появилось в работе ракетчиков в зоне СВО и как они справляются с передовой НАТОвской техникой, которой насыщены войска противника
2023-11-18T15:42
2023-11-18T15:42
видео
василий ткач
военкор
сво
рсзо
град
соледар
днр
харьков
фронт
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Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" - рабочая лошадка реактивной артиллерии по обе стороны фронта в зоне СВО. Разработанная в конце 50-х годов прошлого века боевая машина остается актуальной до сих пор.В составе российской армии она прошла целый ряд модификаций и успешно применяется против живой силы и техники противника.
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видео, василий ткач, военкор, сво, рсзо, град, соледар, днр, харьков, фронт, ракеты, обстрелы, спецоперация, видео
Видео, Василий Ткач, военкор, СВО, РСЗО, град, Соледар, ДНР, Харьков, фронт, ракеты, обстрелы, Спецоперация

Старый конь борозды не испортит: как "пашут" "Грады" в зоне СВО

15:42 18.11.2023
 
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Командир батареи РСЗО "Град" с позывным Сокол рассказал военкору Украина.ру Василию Ткачу о том, что нового появилось в работе ракетчиков в зоне СВО и как они справляются с передовой НАТОвской техникой, которой насыщены войска противника
Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" - рабочая лошадка реактивной артиллерии по обе стороны фронта в зоне СВО. Разработанная в конце 50-х годов прошлого века боевая машина остается актуальной до сих пор.В составе российской армии она прошла целый ряд модификаций и успешно применяется против живой силы и техники противника.
 
ВидеоВасилий ТкачвоенкорСВОРСЗОградСоледарДНРХарьковфронтракетыобстрелыСпецоперация
 
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