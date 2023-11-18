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Старый конь борозды не испортит: как "пашут" "Грады" в зоне СВО

Старый конь борозды не испортит: как "пашут" "Грады" в зоне СВО - 18.11.2023 Украина.ру

Старый конь борозды не испортит: как "пашут" "Грады" в зоне СВО

Командир батареи РСЗО "Град" с позывным Сокол рассказал военкору Украина.ру Василию Ткачу о том, что нового появилось в работе ракетчиков в зоне СВО и как они справляются с передовой НАТОвской техникой, которой насыщены войска противника

2023-11-18T15:42

2023-11-18T15:42

2023-11-18T15:42

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василий ткач

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Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" - рабочая лошадка реактивной артиллерии по обе стороны фронта в зоне СВО. Разработанная в конце 50-х годов прошлого века боевая машина остается актуальной до сих пор.В составе российской армии она прошла целый ряд модификаций и успешно применяется против живой силы и техники противника.

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