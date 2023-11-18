https://ukraina.ru/20231118/1051141301.html

Депутаты Верховной Рады стали бояться выезжать на фронт, названа причина

Депутаты Верховной Рады стали бояться выезжать на фронт, названа причина - 18.11.2023 Украина.ру

Депутаты Верховной Рады стали бояться выезжать на фронт, названа причина

Интенсивность артиллерийского огня ВСУ после обострения палестино-израильского конфликта снизилась. Об этом сообщает издание Defense One со ссылкой на депутатов Верховной рады Украины

2023-11-18T13:28

2023-11-18T13:28

2023-11-18T13:28

интервью

депутат

верховная рада

снаряды

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Ранее стало известно, что десятки тысяч снарядов, которые предназначались ВСУ, США решили передать ЦАХАЛ, который проводит наземную операцию в Секторе Газа против бойцов ХАМАС.Александра Устинова отметила, что боится ездить в зону боевых действий, так как "людям буквально нечем стрелять".Ранее Владимир Зеленский заявил, что украинская армия может отступить из-за недостатка снарядов, вызванного смещением внимания мирового сообщества на палестино-израильский конфликт.

https://ukraina.ru/20231118/1051140837.html

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2023

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интервью, депутат, верховная рада, снаряды