Депутаты Верховной Рады стали бояться выезжать на фронт, названа причина - 18.11.2023 Украина.ру
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Депутаты Верховной Рады стали бояться выезжать на фронт, названа причина
Депутаты Верховной Рады стали бояться выезжать на фронт, названа причина - 18.11.2023 Украина.ру
Депутаты Верховной Рады стали бояться выезжать на фронт, названа причина
Интенсивность артиллерийского огня ВСУ после обострения палестино-израильского конфликта снизилась. Об этом сообщает издание Defense One со ссылкой на депутатов Верховной рады Украины
2023-11-18T13:28
2023-11-18T13:28
интервью
депутат
верховная рада
снаряды
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Ранее стало известно, что десятки тысяч снарядов, которые предназначались ВСУ, США решили передать ЦАХАЛ, который проводит наземную операцию в Секторе Газа против бойцов ХАМАС.Александра Устинова отметила, что боится ездить в зону боевых действий, так как "людям буквально нечем стрелять".Ранее Владимир Зеленский заявил, что украинская армия может отступить из-за недостатка снарядов, вызванного смещением внимания мирового сообщества на палестино-израильский конфликт.
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452
60
интервью, депутат, верховная рада, снаряды
Интервью, депутат, Верховная Рада, снаряды

Депутаты Верховной Рады стали бояться выезжать на фронт, названа причина

13:28 18.11.2023
 
© РИА Новости . Михаил Куравлев / Перейти в фотобанкПроизводство боекомплекта для танков на заводе им. Карла Либкнехта в Санкт-Петербурге
Производство боекомплекта для танков на заводе им. Карла Либкнехта в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© РИА Новости . Михаил Куравлев
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Интенсивность артиллерийского огня ВСУ после обострения палестино-израильского конфликта снизилась. Об этом сообщает издание Defense One со ссылкой на депутатов Верховной рады Украины
Ранее стало известно, что десятки тысяч снарядов, которые предназначались ВСУ, США решили передать ЦАХАЛ, который проводит наземную операцию в Секторе Газа против бойцов ХАМАС.
"Ситуация довольно сложная. Интенсивность сильных обстрелов с нашей стороны все ниже и ниже из-за недостатка боеприпасов", - заявил депутат Егор Черниев.
Александра Устинова отметила, что боится ездить в зону боевых действий, так как "людям буквально нечем стрелять".
Ранее Владимир Зеленский заявил, что украинская армия может отступить из-за недостатка снарядов, вызванного смещением внимания мирового сообщества на палестино-израильский конфликт.
морская мина водолазы - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
13:00
Подрыв балкера, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 18 ноябряВ Чёрном море подорвался проходивший по украинскому "зерновому коридору" балкер. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России
 
ИнтервьюдепутатВерховная Радаснаряды
 
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Заголовок открываемого материала
13:28Депутаты Верховной Рады стали бояться выезжать на фронт, названа причина
13:14Политолог объяснил, почему поставки новых танков из Германии не спасут от гибели четвертый состав ВСУ
13:00Подрыв балкера, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 18 ноября
12:27Политолог о том, зачем бундесвер наращивает вооружение и кто готовит Германию на роль военного гегемона
12:15В Польше вспомнили о советской угрозе для танков "Абрамс" из США
11:52Нас обманывают или спасают? Ищенко о повышении ключевой ставки и политике Центробанка России
11:48Мы должны сократить наши потери. Аналитик из США предложил два варианта выхода из украинской ловушки
11:00Все решают минуты: эксперт о том, как российские артиллеристы превращают обычные снаряды в высокоточные
10:31Вода будет! В Крыму под Ай-Петри пробурили семикилометровый гидротоннель
10:19"Украина уже проиграла": представитель Турции описал эффект от ракетных ударов ВСУ по Крыму
10:00Ужесточение мобилизации, промедление с помощью. Главное на Украине на утро 18 ноября
09:58"Станут хорошей мишенью": военный эксперт рассказал, в какую ловушку угодили ВСУ под Купянском
09:56В США назвали город, которого Украина лишится благодаря "отличной работе"
09:28"Бросили на верную смерть": херсонский политик описал бои с ВСУ за плацдармы на левом берегу Днепра
09:28Крым продолжит национализацию активов украинских олигархов и враждебных государств - Константинов
09:23Наши в Пекине. Делегация издания Украина.ру посетила Национальный музей Китая
09:05Силы ПВО сбили над Брянской областью украинский беспилотник - Богомаз
08:46Соратники Зеленского сходят с дистанции, а Байден готов кинуть: украинская тема в президентской гонке США
08:45Итоговая декларация лидеров АТЭС не упоминает Украину и Израиль. США высказались дополнительно
08:12Зеленский шантажирует Запад. Эксперты в Киеве о том, почему США могут быть заинтересованы в Майдане
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