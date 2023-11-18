https://ukraina.ru/20231118/1051141301.html
Депутаты Верховной Рады стали бояться выезжать на фронт, названа причина
Депутаты Верховной Рады стали бояться выезжать на фронт, названа причина - 18.11.2023 Украина.ру
Депутаты Верховной Рады стали бояться выезжать на фронт, названа причина
Интенсивность артиллерийского огня ВСУ после обострения палестино-израильского конфликта снизилась. Об этом сообщает издание Defense One со ссылкой на депутатов Верховной рады Украины
2023-11-18T13:28
2023-11-18T13:28
2023-11-18T13:28
интервью
депутат
верховная рада
снаряды
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Ранее стало известно, что десятки тысяч снарядов, которые предназначались ВСУ, США решили передать ЦАХАЛ, который проводит наземную операцию в Секторе Газа против бойцов ХАМАС.Александра Устинова отметила, что боится ездить в зону боевых действий, так как "людям буквально нечем стрелять".Ранее Владимир Зеленский заявил, что украинская армия может отступить из-за недостатка снарядов, вызванного смещением внимания мирового сообщества на палестино-израильский конфликт.
https://ukraina.ru/20231118/1051140837.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
интервью, депутат, верховная рада, снаряды
Депутаты Верховной Рады стали бояться выезжать на фронт, названа причина
Интенсивность артиллерийского огня ВСУ после обострения палестино-израильского конфликта снизилась. Об этом сообщает издание Defense One со ссылкой на депутатов Верховной рады Украины
Ранее стало известно, что десятки тысяч снарядов, которые предназначались ВСУ, США решили передать ЦАХАЛ, который проводит наземную операцию в Секторе Газа против бойцов ХАМАС.
"Ситуация довольно сложная. Интенсивность сильных обстрелов с нашей стороны все ниже и ниже из-за недостатка боеприпасов", - заявил депутат Егор Черниев.
Александра Устинова отметила, что боится ездить в зону боевых действий, так как "людям буквально нечем стрелять".
Ранее Владимир Зеленский заявил, что украинская армия может отступить из-за недостатка снарядов, вызванного смещением внимания мирового сообщества на палестино-израильский конфликт.