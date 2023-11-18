https://ukraina.ru/20231118/1051140837.html

Подрыв балкера, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 18 ноября

Подрыв балкера, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 18 ноября - 18.11.2023 Украина.ру

Подрыв балкера, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 18 ноября

В Чёрном море подорвался проходивший по украинскому "зерновому коридору" балкер. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России

2023-11-18T13:00

2023-11-18T13:00

2023-11-18T13:01

эксклюзив

хроники

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Как сообщило агентство Reuters, торговое судно, перевозившее зерно по объявленному Украиной "зерновому коридору" было легко повреждено у украинского побережья. Оно, вероятно, попало на плавучую морскую мину. Об этом Reuters cообщило, сославшись на ссылкой на морских специалистов и информаторов в украинском правительствеКак отмечалось в публикации, четыре источника сообщили, что балкер Georgia S под флагом Либерии, загруженный пшеницей, направлялся из порта Южный, когда получил повреждения в открытом море в четверг, 16 ноября.Источник в украинском правительстве сообщил что, вероятно, на судно поразила плавающая морская мина.При этом, по данным ресурса MarineTraffic, который занимается отслеживанием судов и морской аналитикой, в пятницу, 17 ноября, судно направлялось в румынский порт Констанца.До этого — 16 октября — танкер с нефтепродуктами под флагом Либерии наткнулся на мину в Черном море у берегов Румынии. До этого всё то же агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что турецкое грузовое судно 5 октября подорвалось на мине в Черном море у берегов Румынии, но осталось почти неповреждённым.Ранее зерно из украинских портов вывозили в рамках зерновой сделки, но ее действие прекратилось с 18 июля. Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против её продления. Как сообщали в Минобороны РФ, после сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Несмотря на это, Киев решил продолжить поставки зерна по Черному морю. Однако позже Украина приостанавливала на время работу своего "зернового коридора".ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 48 ударов."На донецком направлении противник совершил 13 обстрелов из артиллерии 155 мм, ударного БПЛА, на горловском 34 обстрела из артиллерии 152 и 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, на шахтерском 1 обстрел из ОТРК "Точка", выпущено 153 единицы различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём ВСУ оказались районы трёх населённых пунктов республики: Горловка (Никитовский район), столица Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Золотаревка."Поступили сведения о ранении гражданского лица – мужчины, в Кировском районе Донецк", - сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 4 жилых домостроения в Никитовском районе Горловки и Золоторевке, а также 1 объект гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню по Куйбышевскому району Донецка ВСУ выпустили 3 снаряда калибром 155 мм, по Зайцево — 4 снаряда калибром 155 мм, по Никитовскому району Горловки — в общей сложности 16 снарядов калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области" вчера ВСУ выпустили по этому региону России 75 снарядов."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 75 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Крынки — 19; Корсунка — 11; Днепряны — 7; Казачьи Лагеря — 11; Великая Лепетиха — 6; Раденск — 9; Алёшки — 12", - отмечалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 25 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Песчановка, Голая Пристань, Крынки, Саги.Позже канал сообщил о раненном местном жителе."В результате обстрела ВСУ в селе Корсунка один мирный житель получил ранения средней степени тяжести, сообщили в экстренных службах", - писал канал.Утром 18 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов по этому региону России со стороны ВСУ."В Белгородском районе по селу Солнцевка выпущено 4 артиллерийских снаряда, по селу Щетиновка – один артиллерийский снаряд. <...> В Борисовском районе под миномётный обстрел попала окраина села Богун-Городок – установлено два прилёта. <...> В Волоконовском районе из миномёта и гранатомёта обстреляли окраину хутора Старый – зафиксировано 4 миномётных снаряда и 15 гранатометных выстрелов", - писал губернатор.Во всех случаях пострадавших и повреждений не было.Кроме того, в Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино ВСУ было выпущено 7 миномётных снарядов. На окраине села Дроновка с БВС было сброшено самодельное взрывное устройство. Над селом Ивановская Лисица был сбит украинский БПЛА. Ни в одном из населённых пунктов округа пострадавших и разрушений не было.Также в Краснояружском районе под украинский артиллерийский обстрел попала окраина поселка Прилесье – установлено 4 прилёта. Обошлось без последствий."В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущены одна противотанковая управляемая ракета и 3 миномётных снаряда, также в селе с БПЛА сброшено два самодельных взрывных устройства. Пострадавших нет. В результате сброса взрывного устройства в одном частном домовладении произошло возгорание надворной постройки, которое было оперативно потушено, во втором домовладении выбиты окна, посечены фасад и забор. По селу Терезовка выпущено 2 миномётных снаряда, по селу Середа – 3 гранатометных выстрела. В данных населённых пунктах никто не пострадал, разрушений нет", - писал Гладков.Утром 18 ноября Минобороны РФ сообщило о пресечении украинской атаки на Брянскую область."Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", - указывалось в сообщении российского оборонного ведомства.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

https://ukraina.ru/20231118/1051139440.html

https://ukraina.ru/20231117/1051130263.html

https://ukraina.ru/20231117/1051114509.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

эксклюзив, хроники