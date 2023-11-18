Подрыв балкера, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 18 ноября - 18.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231118/1051140837.html
Подрыв балкера, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 18 ноября
Подрыв балкера, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 18 ноября - 18.11.2023 Украина.ру
Подрыв балкера, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 18 ноября
В Чёрном море подорвался проходивший по украинскому "зерновому коридору" балкер. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России
2023-11-18T13:00
2023-11-18T13:01
эксклюзив
хроники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103367/20/1033672054_0:137:1201:812_1920x0_80_0_0_24098ea6716d84cce68be045e53132c4.jpg.webp
Как сообщило агентство Reuters, торговое судно, перевозившее зерно по объявленному Украиной "зерновому коридору" было легко повреждено у украинского побережья. Оно, вероятно, попало на плавучую морскую мину. Об этом Reuters cообщило, сославшись на ссылкой на морских специалистов и информаторов в украинском правительствеКак отмечалось в публикации, четыре источника сообщили, что балкер Georgia S под флагом Либерии, загруженный пшеницей, направлялся из порта Южный, когда получил повреждения в открытом море в четверг, 16 ноября.Источник в украинском правительстве сообщил что, вероятно, на судно поразила плавающая морская мина.При этом, по данным ресурса MarineTraffic, который занимается отслеживанием судов и морской аналитикой, в пятницу, 17 ноября, судно направлялось в румынский порт Констанца.До этого — 16 октября — танкер с нефтепродуктами под флагом Либерии наткнулся на мину в Черном море у берегов Румынии. До этого всё то же агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что турецкое грузовое судно 5 октября подорвалось на мине в Черном море у берегов Румынии, но осталось почти неповреждённым.Ранее зерно из украинских портов вывозили в рамках зерновой сделки, но ее действие прекратилось с 18 июля. Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против её продления. Как сообщали в Минобороны РФ, после сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Несмотря на это, Киев решил продолжить поставки зерна по Черному морю. Однако позже Украина приостанавливала на время работу своего "зернового коридора".ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 48 ударов."На донецком направлении противник совершил 13 обстрелов из артиллерии 155 мм, ударного БПЛА, на горловском 34 обстрела из артиллерии 152 и 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, на шахтерском 1 обстрел из ОТРК "Точка", выпущено 153 единицы различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём ВСУ оказались районы трёх населённых пунктов республики: Горловка (Никитовский район), столица Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Золотаревка."Поступили сведения о ранении гражданского лица – мужчины, в Кировском районе Донецк", - сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 4 жилых домостроения в Никитовском районе Горловки и Золоторевке, а также 1 объект гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню по Куйбышевскому району Донецка ВСУ выпустили 3 снаряда калибром 155 мм, по Зайцево — 4 снаряда калибром 155 мм, по Никитовскому району Горловки — в общей сложности 16 снарядов калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области" вчера ВСУ выпустили по этому региону России 75 снарядов."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 75 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Крынки — 19; Корсунка — 11; Днепряны — 7; Казачьи Лагеря — 11; Великая Лепетиха — 6; Раденск — 9; Алёшки — 12", - отмечалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 25 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Песчановка, Голая Пристань, Крынки, Саги.Позже канал сообщил о раненном местном жителе."В результате обстрела ВСУ в селе Корсунка один мирный житель получил ранения средней степени тяжести, сообщили в экстренных службах", - писал канал.Утром 18 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов по этому региону России со стороны ВСУ."В Белгородском районе по селу Солнцевка выпущено 4 артиллерийских снаряда, по селу Щетиновка – один артиллерийский снаряд. &lt;...&gt; В Борисовском районе под миномётный обстрел попала окраина села Богун-Городок – установлено два прилёта. &lt;...&gt; В Волоконовском районе из миномёта и гранатомёта обстреляли окраину хутора Старый – зафиксировано 4 миномётных снаряда и 15 гранатометных выстрелов", - писал губернатор.Во всех случаях пострадавших и повреждений не было.Кроме того, в Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино ВСУ было выпущено 7 миномётных снарядов. На окраине села Дроновка с БВС было сброшено самодельное взрывное устройство. Над селом Ивановская Лисица был сбит украинский БПЛА. Ни в одном из населённых пунктов округа пострадавших и разрушений не было.Также в Краснояружском районе под украинский артиллерийский обстрел попала окраина поселка Прилесье – установлено 4 прилёта. Обошлось без последствий."В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущены одна противотанковая управляемая ракета и 3 миномётных снаряда, также в селе с БПЛА сброшено два самодельных взрывных устройства. Пострадавших нет. В результате сброса взрывного устройства в одном частном домовладении произошло возгорание надворной постройки, которое было оперативно потушено, во втором домовладении выбиты окна, посечены фасад и забор. По селу Терезовка выпущено 2 миномётных снаряда, по селу Середа – 3 гранатометных выстрела. В данных населённых пунктах никто не пострадал, разрушений нет", - писал Гладков.Утром 18 ноября Минобороны РФ сообщило о пресечении украинской атаки на Брянскую область."Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", - указывалось в сообщении российского оборонного ведомства.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.
https://ukraina.ru/20231118/1051139440.html
https://ukraina.ru/20231117/1051130263.html
https://ukraina.ru/20231117/1051114509.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Егор Леев
Егор Леев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103367/20/1033672054_0:24:1201:924_1920x0_80_0_0_99b684bb7bf66f6f58daf46560d70f0d.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники
Эксклюзив, Хроники

Подрыв балкера, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 18 ноября

13:00 18.11.2023 (обновлено: 13:01 18.11.2023)
 
© commons.wikimedia.org / Public Domainморская мина водолазы
морская мина водолазы - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© commons.wikimedia.org / Public Domain
Читать в
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
В Чёрном море подорвался проходивший по украинскому "зерновому коридору" балкер. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России
Как сообщило агентство Reuters, торговое судно, перевозившее зерно по объявленному Украиной "зерновому коридору" было легко повреждено у украинского побережья. Оно, вероятно, попало на плавучую морскую мину. Об этом Reuters cообщило, сославшись на ссылкой на морских специалистов и информаторов в украинском правительстве
Как отмечалось в публикации, четыре источника сообщили, что балкер Georgia S под флагом Либерии, загруженный пшеницей, направлялся из порта Южный, когда получил повреждения в открытом море в четверг, 16 ноября.
Источник в украинском правительстве сообщил что, вероятно, на судно поразила плавающая морская мина.
При этом, по данным ресурса MarineTraffic, который занимается отслеживанием судов и морской аналитикой, в пятницу, 17 ноября, судно направлялось в румынский порт Констанца.
До этого — 16 октября — танкер с нефтепродуктами под флагом Либерии наткнулся на мину в Черном море у берегов Румынии. До этого всё то же агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что турецкое грузовое судно 5 октября подорвалось на мине в Черном море у берегов Румынии, но осталось почти неповреждённым.
Ранее зерно из украинских портов вывозили в рамках зерновой сделки, но ее действие прекратилось с 18 июля. Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против её продления. Как сообщали в Минобороны РФ, после сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Несмотря на это, Киев решил продолжить поставки зерна по Черному морю. Однако позже Украина приостанавливала на время работу своего "зернового коридора".
Призывник армия Украина казарма - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
10:00
Ужесточение мобилизации, промедление с помощью. Главное на Украине на утро 18 ноябряВласти подконтрольной Украине части Херсонской области заявили об ужесточении мобилизации. СМИ сообщают, что Конгресс США может утвердить новый транш военной помощи для Украины в середине декабря
Обстрелы
Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 48 ударов.
"На донецком направлении противник совершил 13 обстрелов из артиллерии 155 мм, ударного БПЛА, на горловском 34 обстрела из артиллерии 152 и 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, на шахтерском 1 обстрел из ОТРК "Точка", выпущено 153 единицы различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.
Под огнём ВСУ оказались районы трёх населённых пунктов республики: Горловка (Никитовский район), столица Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Золотаревка.
"Поступили сведения о ранении гражданского лица – мужчины, в Кировском районе Донецк", - сообщило представительство.
Огнём ВСУ были повреждены 4 жилых домостроения в Никитовском районе Горловки и Золоторевке, а также 1 объект гражданской инфраструктуры.
В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню по Куйбышевскому району Донецка ВСУ выпустили 3 снаряда калибром 155 мм, по Зайцево — 4 снаряда калибром 155 мм, по Никитовскому району Горловки — в общей сложности 16 снарядов калибром 155 мм.
- РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Вчера, 19:00
Проблемы с вооружением, третий Майдан от Зеленского. Итоги 17 ноября на Украине.На Украине и на Западе сообщили о возможных проблемах Киева с вооружением. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в подготовке третьего Майдана
По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области" вчера ВСУ выпустили по этому региону России 75 снарядов.
"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 75 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Крынки — 19; Корсунка — 11; Днепряны — 7; Казачьи Лагеря — 11; Великая Лепетиха — 6; Раденск — 9; Алёшки — 12", - отмечалось в публикации.
В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 25 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Песчановка, Голая Пристань, Крынки, Саги.
Позже канал сообщил о раненном местном жителе.
"В результате обстрела ВСУ в селе Корсунка один мирный житель получил ранения средней степени тяжести, сообщили в экстренных службах", - писал канал.
Утром 18 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов по этому региону России со стороны ВСУ.
"В Белгородском районе по селу Солнцевка выпущено 4 артиллерийских снаряда, по селу Щетиновка – один артиллерийский снаряд. <...> В Борисовском районе под миномётный обстрел попала окраина села Богун-Городок – установлено два прилёта. <...> В Волоконовском районе из миномёта и гранатомёта обстреляли окраину хутора Старый – зафиксировано 4 миномётных снаряда и 15 гранатометных выстрелов", - писал губернатор.
Во всех случаях пострадавших и повреждений не было.
Кроме того, в Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино ВСУ было выпущено 7 миномётных снарядов. На окраине села Дроновка с БВС было сброшено самодельное взрывное устройство. Над селом Ивановская Лисица был сбит украинский БПЛА. Ни в одном из населённых пунктов округа пострадавших и разрушений не было.
Последствия обстрела Кировского района Донецка - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Вчера, 13:00
Отказ от магического мышления, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 17 ноябряЗападные СМИ призвали отказаться от иллюзий по поводу Украины и России. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России
Также в Краснояружском районе под украинский артиллерийский обстрел попала окраина поселка Прилесье – установлено 4 прилёта. Обошлось без последствий.
"В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущены одна противотанковая управляемая ракета и 3 миномётных снаряда, также в селе с БПЛА сброшено два самодельных взрывных устройства. Пострадавших нет. В результате сброса взрывного устройства в одном частном домовладении произошло возгорание надворной постройки, которое было оперативно потушено, во втором домовладении выбиты окна, посечены фасад и забор. По селу Терезовка выпущено 2 миномётных снаряда, по селу Середа – 3 гранатометных выстрела. В данных населённых пунктах никто не пострадал, разрушений нет", - писал Гладков.
Утром 18 ноября Минобороны РФ сообщило о пресечении украинской атаки на Брянскую область.
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", - указывалось в сообщении российского оборонного ведомства.
Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.
 
ЭксклюзивХроники
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:28Депутаты Верховной Рады стали бояться выезжать на фронт, названа причина
13:14Политолог объяснил, почему поставки новых танков из Германии не спасут от гибели четвертый состав ВСУ
13:00Подрыв балкера, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 18 ноября
12:27Политолог о том, зачем бундесвер наращивает вооружение и кто готовит Германию на роль военного гегемона
12:15В Польше вспомнили о советской угрозе для танков "Абрамс" из США
11:52Нас обманывают или спасают? Ищенко о повышении ключевой ставки и политике Центробанка России
11:48Мы должны сократить наши потери. Аналитик из США предложил два варианта выхода из украинской ловушки
11:00Все решают минуты: эксперт о том, как российские артиллеристы превращают обычные снаряды в высокоточные
10:31Вода будет! В Крыму под Ай-Петри пробурили семикилометровый гидротоннель
10:19"Украина уже проиграла": представитель Турции описал эффект от ракетных ударов ВСУ по Крыму
10:00Ужесточение мобилизации, промедление с помощью. Главное на Украине на утро 18 ноября
09:58"Станут хорошей мишенью": военный эксперт рассказал, в какую ловушку угодили ВСУ под Купянском
09:56В США назвали город, которого Украина лишится благодаря "отличной работе"
09:28"Бросили на верную смерть": херсонский политик описал бои с ВСУ за плацдармы на левом берегу Днепра
09:28Крым продолжит национализацию активов украинских олигархов и враждебных государств - Константинов
09:23Наши в Пекине. Делегация издания Украина.ру посетила Национальный музей Китая
09:05Силы ПВО сбили над Брянской областью украинский беспилотник - Богомаз
08:46Соратники Зеленского сходят с дистанции, а Байден готов кинуть: украинская тема в президентской гонке США
08:45Итоговая декларация лидеров АТЭС не упоминает Украину и Израиль. США высказались дополнительно
08:12Зеленский шантажирует Запад. Эксперты в Киеве о том, почему США могут быть заинтересованы в Майдане
Лента новостейМолния