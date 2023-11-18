Нас обманывают или спасают? Ищенко о повышении ключевой ставки и политике Центробанка России

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Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге объяснил, для чего Центробанк неоднократно повышал ключевую ставку в течение года и почему это необходимо сделать снова