Нас обманывают или спасают? Ищенко о повышении ключевой ставки и политике Центробанка России - 18.11.2023 Украина.ру
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Нас обманывают или спасают? Ищенко о повышении ключевой ставки и политике Центробанка России
Нас обманывают или спасают? Ищенко о повышении ключевой ставки и политике Центробанка России - 18.11.2023 Украина.ру
Нас обманывают или спасают? Ищенко о повышении ключевой ставки и политике Центробанка России
Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге объяснил, для чего Центробанк неоднократно повышал ключевую ставку в течение года и почему это необходимо сделать снова
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Нас обманывают или спасают? Ищенко о повышении ключевой ставки и политике Центробанка России

11:52 18.11.2023
 
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Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге объяснил, для чего Центробанк неоднократно повышал ключевую ставку в течение года и почему это необходимо сделать снова
 
 
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