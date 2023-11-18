Мы должны сократить наши потери. Аналитик из США предложил два варианта выхода из украинской ловушки - 18.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231118/1051140333.html
Мы должны сократить наши потери. Аналитик из США предложил два варианта выхода из украинской ловушки
Мы должны сократить наши потери. Аналитик из США предложил два варианта выхода из украинской ловушки - 18.11.2023 Украина.ру
Мы должны сократить наши потери. Аналитик из США предложил два варианта выхода из украинской ловушки
США вступили в ключевой этап принятия решений по военной помощи Киеву. Об этом заявил аналитик американского Института изучения войны Джордж Баррос в материале New York Post
2023-11-18T11:48
2023-11-18T11:48
новости
сша
украина
всу
институт
джо байден
контрнаступление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/14/1043733323_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_0c759d6ef1ead04036bc12f873218172.jpg.webp
Около 96% процентов из более чем 110 миллиардов долларов, которые США выделили Украине для поддержки ВСУ с февраля 2022 года, уже потрачены.По словам Барроса, у США есть два варианта действий. В соответствии с одним из них, Вашингтону следует провести честный, интроспективный обзор последствий украинского контрнаступления и использовать его для изучения и осознания того, что сработало, а что не сработало.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ могут отступить из-за недостатка снарядов, вызванного смещением внимания мирового сообщества на палестино-израильский конфликт.Президент США Джо Байден 17 ноября подписал закон о двухэтапном временном финансировании правительства, обеспечивающий его работу до января-февраля 2024 года. Подписанный Байденом компромиссный документ не предусматривает выделения запрошенных администрацией на помощь Украине и Израилю 106 миллиардов долларов, на которых настаивают демократы, но и не содержит бюджетных сокращений, которых добиваются республиканцы.
https://ukraina.ru/20231118/1051121716.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/14/1043733323_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_e07d1583223cef962b424552a414dba4.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, украина, всу, институт, джо байден, контрнаступление
Новости, США, Украина, ВСУ, институт, Джо Байден, контрнаступление

Мы должны сократить наши потери. Аналитик из США предложил два варианта выхода из украинской ловушки

11:48 18.11.2023
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
США вступили в ключевой этап принятия решений по военной помощи Киеву. Об этом заявил аналитик американского Института изучения войны Джордж Баррос в материале New York Post
Около 96% процентов из более чем 110 миллиардов долларов, которые США выделили Украине для поддержки ВСУ с февраля 2022 года, уже потрачены.
По словам Барроса, у США есть два варианта действий. В соответствии с одним из них, Вашингтону следует провести честный, интроспективный обзор последствий украинского контрнаступления и использовать его для изучения и осознания того, что сработало, а что не сработало.
"Другой вариант — мы скажем, что украинское контрнаступление этим летом провалилось… И они не способны на это, независимо от того, сколько помощи мы отправим, и поэтому мы должны сократить наши потери, пока мы еще впереди, насколько это возможно, и попытаться добиться каких-то переговоров", - сказал аналитик.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ могут отступить из-за недостатка снарядов, вызванного смещением внимания мирового сообщества на палестино-израильский конфликт.
Президент США Джо Байден 17 ноября подписал закон о двухэтапном временном финансировании правительства, обеспечивающий его работу до января-февраля 2024 года. Подписанный Байденом компромиссный документ не предусматривает выделения запрошенных администрацией на помощь Украине и Израилю 106 миллиардов долларов, на которых настаивают демократы, но и не содержит бюджетных сокращений, которых добиваются республиканцы.
- РИА Новости, 1920, 18.11.2023
08:12
Зеленский шантажирует Запад. Эксперты в Киеве о том, почему США могут быть заинтересованы в МайданеНа Украине экспертное сообщество занято обсуждением итогов встречи лидеров Китая и США, говорят о возможном новом Майдане и ломают голову над тем, каким образом можно продолжать боевые действия и обеспечивать жизнедеятельность страны без американской помощи.
 
НовостиСШАУкраинаВСУинститутДжо Байденконтрнаступление
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:52Нас обманывают или спасают? Ищенко о повышении ключевой ставки и политике Центробанка России
11:48Мы должны сократить наши потери. Аналитик из США предложил два варианта выхода из украинской ловушки
11:00Все решают минуты: эксперт о том, как российские артиллеристы превращают обычные снаряды в высокоточные
10:31Вода будет! В Крыму под Ай-Петри пробурили семикилометровый гидротоннель
10:19"Украина уже проиграла": представитель Турции описал эффект от ракетных ударов ВСУ по Крыму
10:00Ужесточение мобилизации, промедление с помощью. Главное на Украине на утро 18 ноября
09:58"Станут хорошей мишенью": военный эксперт рассказал, в какую ловушку угодили ВСУ под Купянском
09:56В США назвали город, которого Украина лишится благодаря "отличной работе"
09:28"Бросили на верную смерть": херсонский политик описал бои с ВСУ за плацдармы на левом берегу Днепра
09:28Крым продолжит национализацию активов украинских олигархов и враждебных государств - Константинов
09:23Наши в Пекине. Делегация издания Украина.ру посетила Национальный музей Китая
09:05Силы ПВО сбили над Брянской областью украинский беспилотник - Богомаз
08:46Соратники Зеленского сходят с дистанции, а Байден готов кинуть: украинская тема в президентской гонке США
08:45Итоговая декларация лидеров АТЭС не упоминает Украину и Израиль. США высказались дополнительно
08:12Зеленский шантажирует Запад. Эксперты в Киеве о том, почему США могут быть заинтересованы в Майдане
08:02Самолёт МЧС вылетел в Египет для доставки жителям Газы ещё 30 тонн гумпомощи
07:58Алексей Самойлов: Пока Зеленский угрожает Байдену пистолетом, Россия готовит три условия разгрома ВСУ
07:45Расчёт ПТРК российских десантников поразил группу пехоты ВСУ в районе Артёмовска - МО
07:41Алексей Арестович*. Биография
07:28Авдеевский фронт. Корпус ДНР отбил у ВСУ "Виноградники". В городе замечены бойцы РДК*
Лента новостейМолния