https://ukraina.ru/20231118/1051140333.html
Мы должны сократить наши потери. Аналитик из США предложил два варианта выхода из украинской ловушки
Мы должны сократить наши потери. Аналитик из США предложил два варианта выхода из украинской ловушки - 18.11.2023 Украина.ру
Мы должны сократить наши потери. Аналитик из США предложил два варианта выхода из украинской ловушки
США вступили в ключевой этап принятия решений по военной помощи Киеву. Об этом заявил аналитик американского Института изучения войны Джордж Баррос в материале New York Post
2023-11-18T11:48
2023-11-18T11:48
2023-11-18T11:48
новости
сша
украина
всу
институт
джо байден
контрнаступление
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Около 96% процентов из более чем 110 миллиардов долларов, которые США выделили Украине для поддержки ВСУ с февраля 2022 года, уже потрачены.По словам Барроса, у США есть два варианта действий. В соответствии с одним из них, Вашингтону следует провести честный, интроспективный обзор последствий украинского контрнаступления и использовать его для изучения и осознания того, что сработало, а что не сработало.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ могут отступить из-за недостатка снарядов, вызванного смещением внимания мирового сообщества на палестино-израильский конфликт.Президент США Джо Байден 17 ноября подписал закон о двухэтапном временном финансировании правительства, обеспечивающий его работу до января-февраля 2024 года. Подписанный Байденом компромиссный документ не предусматривает выделения запрошенных администрацией на помощь Украине и Израилю 106 миллиардов долларов, на которых настаивают демократы, но и не содержит бюджетных сокращений, которых добиваются республиканцы.
https://ukraina.ru/20231118/1051121716.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, сша, украина, всу, институт, джо байден, контрнаступление
Новости, США, Украина, ВСУ, институт, Джо Байден, контрнаступление
Мы должны сократить наши потери. Аналитик из США предложил два варианта выхода из украинской ловушки
США вступили в ключевой этап принятия решений по военной помощи Киеву. Об этом заявил аналитик американского Института изучения войны Джордж Баррос в материале New York Post
Около 96% процентов из более чем 110 миллиардов долларов, которые США выделили Украине для поддержки ВСУ с февраля 2022 года, уже потрачены.
По словам Барроса, у США есть два варианта действий. В соответствии с одним из них, Вашингтону следует провести честный, интроспективный обзор последствий украинского контрнаступления и использовать его для изучения и осознания того, что сработало, а что не сработало.
"Другой вариант — мы скажем, что украинское контрнаступление этим летом провалилось… И они не способны на это, независимо от того, сколько помощи мы отправим, и поэтому мы должны сократить наши потери, пока мы еще впереди, насколько это возможно, и попытаться добиться каких-то переговоров", - сказал аналитик.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ могут отступить из-за недостатка снарядов, вызванного смещением внимания мирового сообщества на палестино-израильский конфликт.
Президент США Джо Байден 17 ноября подписал закон о двухэтапном временном финансировании правительства, обеспечивающий его работу до января-февраля 2024 года. Подписанный Байденом компромиссный документ не предусматривает выделения запрошенных администрацией на помощь Украине и Израилю 106 миллиардов долларов, на которых настаивают демократы, но и не содержит бюджетных сокращений, которых добиваются республиканцы.