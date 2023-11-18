https://ukraina.ru/20231118/1051138917.html

"Бросили на верную смерть": херсонский политик описал бои с ВСУ за плацдармы на левом берегу Днепра

"Бросили на верную смерть": херсонский политик описал бои с ВСУ за плацдармы на левом берегу Днепра - 18.11.2023 Украина.ру

"Бросили на верную смерть": херсонский политик описал бои с ВСУ за плацдармы на левом берегу Днепра

Попытки ВСУ форсировать Днепр и захватить территории на левом берегу обречены на провал. Об этом заявил глава комитета по национальной политике и межрегиональным отношениям Херсонской облдумы Рустем Ниметуллаев

2023-11-18T09:28

2023-11-18T09:28

2023-11-18T09:28

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херсонская область

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Как ранее сообщал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, по планам украинского Генштаба, разработанным под руководством советников из НАТО, для форсирования привлекались лучшие части ВСУ, наемники и техника.К 1 ноября противник планировал захват Алешек, к 15 ноября - Новой Каховки, к 1 декабря – Чаплинки. Геническ должен был перейти в руки врага к 15 декабря.ВСУ хотят втянуть российские подразделения в эти бои, чтобы убрать боеспособные части с тех направлений, где мы наступаем. Чтобы мы отвлеклись и занялись выбиванием вражеской морской пехоты с островов на Днепре, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк Александр Полищук.Армии РФ гораздо выгоднее вести наступление на севере и заманивать ВСУ в Авдеевский котел, чем выбивать ВСУ с островов на Днепре по постоянным огнем артиллерии противника, добавил он.

https://ukraina.ru/20231114/1050994606.html

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новости, всу, днепр, авдеевка, херсонская область, владимир сальдо