https://ukraina.ru/20231118/1051138917.html
"Бросили на верную смерть": херсонский политик описал бои с ВСУ за плацдармы на левом берегу Днепра
"Бросили на верную смерть": херсонский политик описал бои с ВСУ за плацдармы на левом берегу Днепра - 18.11.2023 Украина.ру
"Бросили на верную смерть": херсонский политик описал бои с ВСУ за плацдармы на левом берегу Днепра
Попытки ВСУ форсировать Днепр и захватить территории на левом берегу обречены на провал. Об этом заявил глава комитета по национальной политике и межрегиональным отношениям Херсонской облдумы Рустем Ниметуллаев
2023-11-18T09:28
2023-11-18T09:28
2023-11-18T09:28
новости
всу
днепр
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Как ранее сообщал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, по планам украинского Генштаба, разработанным под руководством советников из НАТО, для форсирования привлекались лучшие части ВСУ, наемники и техника.К 1 ноября противник планировал захват Алешек, к 15 ноября - Новой Каховки, к 1 декабря – Чаплинки. Геническ должен был перейти в руки врага к 15 декабря.ВСУ хотят втянуть российские подразделения в эти бои, чтобы убрать боеспособные части с тех направлений, где мы наступаем. Чтобы мы отвлеклись и занялись выбиванием вражеской морской пехоты с островов на Днепре, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк Александр Полищук.Армии РФ гораздо выгоднее вести наступление на севере и заманивать ВСУ в Авдеевский котел, чем выбивать ВСУ с островов на Днепре по постоянным огнем артиллерии противника, добавил он.
https://ukraina.ru/20231114/1050994606.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, днепр, авдеевка, херсонская область, владимир сальдо
Новости, ВСУ, Днепр, Авдеевка, Херсонская область, Владимир Сальдо
"Бросили на верную смерть": херсонский политик описал бои с ВСУ за плацдармы на левом берегу Днепра
Попытки ВСУ форсировать Днепр и захватить территории на левом берегу обречены на провал. Об этом заявил глава комитета по национальной политике и межрегиональным отношениям Херсонской облдумы Рустем Ниметуллаев
Как ранее сообщал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, по планам украинского Генштаба, разработанным под руководством советников из НАТО, для форсирования привлекались лучшие части ВСУ, наемники и техника.
К 1 ноября противник планировал захват Алешек, к 15 ноября - Новой Каховки, к 1 декабря – Чаплинки. Геническ должен был перейти в руки врага к 15 декабря.
"Попытки врага форсировать Днепр и захватить территории на левом берегу обречены на провал. Фашистский киевский режим не жалеет своих граждан и бросает их на верную смерть. ВСУ несут большие потери в живой силе и военной техники", - сказал Ниметуллаев.
ВСУ хотят втянуть российские подразделения в эти бои, чтобы убрать боеспособные части с тех направлений, где мы наступаем. Чтобы мы отвлеклись и занялись выбиванием вражеской морской пехоты с островов на Днепре, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк Александр Полищук.
Армии РФ гораздо выгоднее вести наступление на севере и заманивать ВСУ в Авдеевский котел, чем выбивать ВСУ с островов на Днепре по постоянным огнем артиллерии противника, добавил он.