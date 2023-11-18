"Бросили на верную смерть": херсонский политик описал бои с ВСУ за плацдармы на левом берегу Днепра - 18.11.2023 Украина.ру
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"Бросили на верную смерть": херсонский политик описал бои с ВСУ за плацдармы на левом берегу Днепра
"Бросили на верную смерть": херсонский политик описал бои с ВСУ за плацдармы на левом берегу Днепра - 18.11.2023 Украина.ру
"Бросили на верную смерть": херсонский политик описал бои с ВСУ за плацдармы на левом берегу Днепра
Попытки ВСУ форсировать Днепр и захватить территории на левом берегу обречены на провал. Об этом заявил глава комитета по национальной политике и межрегиональным отношениям Херсонской облдумы Рустем Ниметуллаев
2023-11-18T09:28
2023-11-18T09:28
новости
всу
днепр
авдеевка
херсонская область
владимир сальдо
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Как ранее сообщал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, по планам украинского Генштаба, разработанным под руководством советников из НАТО, для форсирования привлекались лучшие части ВСУ, наемники и техника.К 1 ноября противник планировал захват Алешек, к 15 ноября - Новой Каховки, к 1 декабря – Чаплинки. Геническ должен был перейти в руки врага к 15 декабря.ВСУ хотят втянуть российские подразделения в эти бои, чтобы убрать боеспособные части с тех направлений, где мы наступаем. Чтобы мы отвлеклись и занялись выбиванием вражеской морской пехоты с островов на Днепре, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк Александр Полищук.Армии РФ гораздо выгоднее вести наступление на севере и заманивать ВСУ в Авдеевский котел, чем выбивать ВСУ с островов на Днепре по постоянным огнем артиллерии противника, добавил он.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, всу, днепр, авдеевка, херсонская область, владимир сальдо
Новости, ВСУ, Днепр, Авдеевка, Херсонская область, Владимир Сальдо

"Бросили на верную смерть": херсонский политик описал бои с ВСУ за плацдармы на левом берегу Днепра

09:28 18.11.2023
 
© AP / Alex Babenko
- РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© AP / Alex Babenko
Читать в
Попытки ВСУ форсировать Днепр и захватить территории на левом берегу обречены на провал. Об этом заявил глава комитета по национальной политике и межрегиональным отношениям Херсонской облдумы Рустем Ниметуллаев
Как ранее сообщал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, по планам украинского Генштаба, разработанным под руководством советников из НАТО, для форсирования привлекались лучшие части ВСУ, наемники и техника.
К 1 ноября противник планировал захват Алешек, к 15 ноября - Новой Каховки, к 1 декабря – Чаплинки. Геническ должен был перейти в руки врага к 15 декабря.
"Попытки врага форсировать Днепр и захватить территории на левом берегу обречены на провал. Фашистский киевский режим не жалеет своих граждан и бросает их на верную смерть. ВСУ несут большие потери в живой силе и военной техники", - сказал Ниметуллаев.
ВСУ хотят втянуть российские подразделения в эти бои, чтобы убрать боеспособные части с тех направлений, где мы наступаем. Чтобы мы отвлеклись и занялись выбиванием вражеской морской пехоты с островов на Днепре, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк Александр Полищук.
Александр Полищук интервью
14 ноября, 07:36
Александр Полищук: ВСУ пытаются довести Россию до истерики, но она ударит их с севера новым кулаком Если у нас в СВО будет нынешняя группировка с колоссальным количеством артиллерии ("Мальва" или "Мста"), то и эффект будет колоссальный
Армии РФ гораздо выгоднее вести наступление на севере и заманивать ВСУ в Авдеевский котел, чем выбивать ВСУ с островов на Днепре по постоянным огнем артиллерии противника, добавил он.
 
НовостиВСУДнепрАвдеевкаХерсонская областьВладимир Сальдо
 
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