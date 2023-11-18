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Новый российский атомный ледокол назвали "Сталинградом"

Новый российский атомный ледокол назвали "Сталинградом" - 18.11.2023 Украина.ру

Новый российский атомный ледокол назвали "Сталинградом"

Новый российский атомный ледокол проекта 22220 ("Арктика") получил название "Сталинград". Об этом 17 ноября сообщило правительство Волгоградской области

2023-11-18T04:19

2023-11-18T04:19

2023-11-18T04:20

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Это сделано "в целях сохранения исторической памяти о подвиге защитников Сталинграда в годы Великой Отечественной войны и военно-патриотического воспитания граждан России", пояснил глава региона Андрей Бочаров на пленуме Волгоградского областного совета ветеранов. По его словам, предложение о присвоении имени "Сталинград" атомному ледоколу проекта 22220 поддержал президент России Владимир Путин.Исторический документ передали на хранение Волгоградскому областному совету ветеранов.Атомные ледоколы проекта 22220 с мощностью силовой установки 60 мегаватт в настоящее время являются самыми большими и мощными в мире. Длина ледокола составляет 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн, он оснащается двумя реакторами РИТМ-200. Эти атомоходы способны проводить караваны судов при толщине льда до трёх метров, обеспечивая круглогодичную навигацию в Западном районе Арктики.Проект 22220 реализуется с 2013 года, по нему уже построены три атомохода: "Арктика" (головной), серийные "Сибирь" и "Урал" вошли в состав атомного ледокольного флота России. В настоящее время на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге по этому проекту строятся ещё два атомохода.

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новости, волгоград, администрация волгоградской области, сталинград, сталинградская битва, ледокол, россия