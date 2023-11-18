https://ukraina.ru/20231118/1051136311.html
Новый российский атомный ледокол назвали "Сталинградом"
Новый российский атомный ледокол назвали "Сталинградом" - 18.11.2023 Украина.ру
Новый российский атомный ледокол назвали "Сталинградом"
Новый российский атомный ледокол проекта 22220 ("Арктика") получил название "Сталинград". Об этом 17 ноября сообщило правительство Волгоградской области
2023-11-18T04:19
2023-11-18T04:19
2023-11-18T04:20
новости
волгоград
администрация волгоградской области
сталинград
сталинградская битва
ледокол
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/12/1045427975_0:74:1024:650_1920x0_80_0_0_2864e27b18b0a38681f0026cfadebb84.jpg
Это сделано "в целях сохранения исторической памяти о подвиге защитников Сталинграда в годы Великой Отечественной войны и военно-патриотического воспитания граждан России", пояснил глава региона Андрей Бочаров на пленуме Волгоградского областного совета ветеранов. По его словам, предложение о присвоении имени "Сталинград" атомному ледоколу проекта 22220 поддержал президент России Владимир Путин.Исторический документ передали на хранение Волгоградскому областному совету ветеранов.Атомные ледоколы проекта 22220 с мощностью силовой установки 60 мегаватт в настоящее время являются самыми большими и мощными в мире. Длина ледокола составляет 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн, он оснащается двумя реакторами РИТМ-200. Эти атомоходы способны проводить караваны судов при толщине льда до трёх метров, обеспечивая круглогодичную навигацию в Западном районе Арктики.Проект 22220 реализуется с 2013 года, по нему уже построены три атомохода: "Арктика" (головной), серийные "Сибирь" и "Урал" вошли в состав атомного ледокольного флота России. В настоящее время на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге по этому проекту строятся ещё два атомохода.
https://ukraina.ru/20231114/1051008632.html
волгоград
сталинград
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/12/1045427975_31:0:995:723_1920x0_80_0_0_a5af03887d08c97fcb706bafa88bb1b0.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, волгоград, администрация волгоградской области, сталинград, сталинградская битва, ледокол, россия
Новости, Волгоград, Администрация Волгоградской области, Сталинград, Сталинградская битва, ледокол, Россия
Новый российский атомный ледокол назвали "Сталинградом"
04:19 18.11.2023 (обновлено: 04:20 18.11.2023)
Новый российский атомный ледокол проекта 22220 ("Арктика") получил название "Сталинград". Об этом 17 ноября сообщило правительство Волгоградской области
Это сделано "в целях сохранения исторической памяти о подвиге защитников Сталинграда в годы Великой Отечественной войны и военно-патриотического воспитания граждан России", пояснил глава региона Андрей Бочаров на пленуме Волгоградского областного совета ветеранов. По его словам, предложение о присвоении имени "Сталинград" атомному ледоколу проекта 22220 поддержал президент России Владимир Путин.
Исторический документ передали на хранение Волгоградскому областному совету ветеранов.
Атомные ледоколы проекта 22220 с мощностью силовой установки 60 мегаватт в настоящее время являются самыми большими и мощными в мире. Длина ледокола составляет 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн, он оснащается двумя реакторами РИТМ-200. Эти атомоходы способны проводить караваны судов при толщине льда до трёх метров, обеспечивая круглогодичную навигацию в Западном районе Арктики.
Проект 22220 реализуется с 2013 года, по нему уже построены три атомохода: "Арктика" (головной), серийные "Сибирь" и "Урал" вошли в состав атомного ледокольного флота России. В настоящее время на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге по этому проекту строятся ещё два атомохода.