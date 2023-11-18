Новый российский атомный ледокол назвали "Сталинградом" - 18.11.2023 Украина.ру
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Новый российский атомный ледокол назвали "Сталинградом"
Новый российский атомный ледокол назвали "Сталинградом" - 18.11.2023 Украина.ру
Новый российский атомный ледокол назвали "Сталинградом"
Новый российский атомный ледокол проекта 22220 ("Арктика") получил название "Сталинград". Об этом 17 ноября сообщило правительство Волгоградской области
2023-11-18T04:19
2023-11-18T04:20
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волгоград
администрация волгоградской области
сталинград
сталинградская битва
ледокол
россия
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Это сделано "в целях сохранения исторической памяти о подвиге защитников Сталинграда в годы Великой Отечественной войны и военно-патриотического воспитания граждан России", пояснил глава региона Андрей Бочаров на пленуме Волгоградского областного совета ветеранов. По его словам, предложение о присвоении имени "Сталинград" атомному ледоколу проекта 22220 поддержал президент России Владимир Путин.Исторический документ передали на хранение Волгоградскому областному совету ветеранов.Атомные ледоколы проекта 22220 с мощностью силовой установки 60 мегаватт в настоящее время являются самыми большими и мощными в мире. Длина ледокола составляет 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн, он оснащается двумя реакторами РИТМ-200. Эти атомоходы способны проводить караваны судов при толщине льда до трёх метров, обеспечивая круглогодичную навигацию в Западном районе Арктики.Проект 22220 реализуется с 2013 года, по нему уже построены три атомохода: "Арктика" (головной), серийные "Сибирь" и "Урал" вошли в состав атомного ледокольного флота России. В настоящее время на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге по этому проекту строятся ещё два атомохода.
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новости, волгоград, администрация волгоградской области, сталинград, сталинградская битва, ледокол, россия
Новости, Волгоград, Администрация Волгоградской области, Сталинград, Сталинградская битва, ледокол, Россия

Новый российский атомный ледокол назвали "Сталинградом"

04:19 18.11.2023 (обновлено: 04:20 18.11.2023)
 
Ледокол
Ледокол
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Новый российский атомный ледокол проекта 22220 ("Арктика") получил название "Сталинград". Об этом 17 ноября сообщило правительство Волгоградской области
Это сделано "в целях сохранения исторической памяти о подвиге защитников Сталинграда в годы Великой Отечественной войны и военно-патриотического воспитания граждан России", пояснил глава региона Андрей Бочаров на пленуме Волгоградского областного совета ветеранов. По его словам, предложение о присвоении имени "Сталинград" атомному ледоколу проекта 22220 поддержал президент России Владимир Путин.
Исторический документ передали на хранение Волгоградскому областному совету ветеранов.
Атомные ледоколы проекта 22220 с мощностью силовой установки 60 мегаватт в настоящее время являются самыми большими и мощными в мире. Длина ледокола составляет 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн, он оснащается двумя реакторами РИТМ-200. Эти атомоходы способны проводить караваны судов при толщине льда до трёх метров, обеспечивая круглогодичную навигацию в Западном районе Арктики.
Проект 22220 реализуется с 2013 года, по нему уже построены три атомохода: "Арктика" (головной), серийные "Сибирь" и "Урал" вошли в состав атомного ледокольного флота России. В настоящее время на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге по этому проекту строятся ещё два атомохода.
- РИА Новости, 1920, 14.11.2023
14 ноября, 13:49
Тихая оккупация и угроза для России. В Финляндию на учения НАТО прибыла морская пехота СШАВ Хельсинки готовят документы, разрешающие размещение иностранных войскам на постоянной основе. Вскоре американские базы будут стоять возле границ Ленинградской и Мурманской областей. Но не все финны с этим согласны — некоторые говорят об американской оккупации их страны
 
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