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Бывшего замминистра финансов России Алексашенко* объявили в розыск

Бывшего замминистра финансов России Алексашенко* объявили в розыск - 18.11.2023 Украина.ру

Бывшего замминистра финансов России Алексашенко* объявили в розыск

МВД объявило в розыск бывшего заместителя министра финансов России иноагента Сергея Алексашенко*. Это следует из базы данных розыска российского ведомства по состоянию на 18 ноября

2023-11-18T02:44

2023-11-18T02:44

2023-11-18T02:45

россия

мвд

минюст рф

розыск

иноагенты

чиновники

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"Алексашенко Сергей Владимирович*. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в сообщении в базе.Алексашенко* занимал должность замминистра финансов России с мая 1993 года по март 1995 года. 16 июня 2023 года Минюст включил бывшего чиновника в реестр иноагентов.По данным ведомства, Алексашенко*, в частности, распространял недостоверную информацию о решениях, принимаемых органами публичной власти России, и проводимой ими политике, "участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ". В настоящее время экс-чиновник проживает за пределами России.Руководитель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев ранее заявлял, что американский университет во главе с бывшим послом США в России Майклом Макфолом при участии иноагентов Сергея Гуриева* и Сергея Алексашенко* генерировал санкции против России, что является грубым вмешательством во внутренние дела и нарушением экономического суверенитета страны.По словам Пискарёва, в действиях Гуриева*, Алексашенко* и других обладателей российских паспортов в этой группе могут быть усмотрены признаки преступлений по уголовным статьям 284.2 (призывы к введению мер ограничительного характера в отношении Российской Федерации) и 275 (государственная измена). Он напомнил, что к госизмене относится помощь иностранному государству, направленная против России, и за это предусмотрена ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.* Физические лица, выполняющие функции иноагентов

https://ukraina.ru/20231117/1051109600.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, мвд, минюст рф, розыск, иноагенты, чиновники