Бывшего замминистра финансов России Алексашенко* объявили в розыск - 18.11.2023 Украина.ру
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Бывшего замминистра финансов России Алексашенко* объявили в розыск
Бывшего замминистра финансов России Алексашенко* объявили в розыск - 18.11.2023 Украина.ру
Бывшего замминистра финансов России Алексашенко* объявили в розыск
МВД объявило в розыск бывшего заместителя министра финансов России иноагента Сергея Алексашенко*. Это следует из базы данных розыска российского ведомства по состоянию на 18 ноября
2023-11-18T02:44
2023-11-18T02:45
россия
мвд
минюст рф
розыск
иноагенты
чиновники
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"Алексашенко Сергей Владимирович*. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в сообщении в базе.Алексашенко* занимал должность замминистра финансов России с мая 1993 года по март 1995 года. 16 июня 2023 года Минюст включил бывшего чиновника в реестр иноагентов.По данным ведомства, Алексашенко*, в частности, распространял недостоверную информацию о решениях, принимаемых органами публичной власти России, и проводимой ими политике, "участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ". В настоящее время экс-чиновник проживает за пределами России.Руководитель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев ранее заявлял, что американский университет во главе с бывшим послом США в России Майклом Макфолом при участии иноагентов Сергея Гуриева* и Сергея Алексашенко* генерировал санкции против России, что является грубым вмешательством во внутренние дела и нарушением экономического суверенитета страны.По словам Пискарёва, в действиях Гуриева*, Алексашенко* и других обладателей российских паспортов в этой группе могут быть усмотрены признаки преступлений по уголовным статьям 284.2 (призывы к введению мер ограничительного характера в отношении Российской Федерации) и 275 (государственная измена). Он напомнил, что к госизмене относится помощь иностранному государству, направленная против России, и за это предусмотрена ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.* Физические лица, выполняющие функции иноагентов
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россия, мвд, минюст рф, розыск, иноагенты, чиновники
Россия, МВД, Минюст РФ, розыск, иноагенты, чиновники

Бывшего замминистра финансов России Алексашенко* объявили в розыск

02:44 18.11.2023 (обновлено: 02:45 18.11.2023)
 
МВД
МВД
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МВД объявило в розыск бывшего заместителя министра финансов России иноагента Сергея Алексашенко*. Это следует из базы данных розыска российского ведомства по состоянию на 18 ноября
"Алексашенко Сергей Владимирович*. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в сообщении в базе.
Алексашенко* занимал должность замминистра финансов России с мая 1993 года по март 1995 года. 16 июня 2023 года Минюст включил бывшего чиновника в реестр иноагентов.
По данным ведомства, Алексашенко*, в частности, распространял недостоверную информацию о решениях, принимаемых органами публичной власти России, и проводимой ими политике, "участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ". В настоящее время экс-чиновник проживает за пределами России.
Руководитель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев ранее заявлял, что американский университет во главе с бывшим послом США в России Майклом Макфолом при участии иноагентов Сергея Гуриева* и Сергея Алексашенко* генерировал санкции против России, что является грубым вмешательством во внутренние дела и нарушением экономического суверенитета страны.
По словам Пискарёва, в действиях Гуриева*, Алексашенко* и других обладателей российских паспортов в этой группе могут быть усмотрены признаки преступлений по уголовным статьям 284.2 (призывы к введению мер ограничительного характера в отношении Российской Федерации) и 275 (государственная измена). Он напомнил, что к госизмене относится помощь иностранному государству, направленная против России, и за это предусмотрена ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.
* Физические лица, выполняющие функции иноагентов
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