https://ukraina.ru/20231118/1051125387.html
Авдеевский фронт. Корпус ДНР отбил у ВСУ "Виноградники". В городе замечены бойцы РДК
Авдеевский фронт. Корпус ДНР отбил у ВСУ "Виноградники". В городе замечены бойцы РДК - 18.11.2023 Украина.ру
Авдеевский фронт. Корпус ДНР отбил у ВСУ "Виноградники". В городе замечены бойцы РДК
В лоб Авдеевский коксохим штурмовать не будут, а обойдут. Памятуя бахмутский опыт, когда ВСУ из панельных многоэтажек делали наблюдательные пункты и располагали там огневые точки, решено их снести с помощью артиллерии и авиации. "Панельками" в основном изобилует север города
2023-11-18T07:28
2023-11-18T07:28
2023-11-18T07:31
эксклюзив
авдеевка
сво
александр "варяг" матюшин
украина
спецоперация
россия
вс рф
всу
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Продвижение донецких подразделений на авдеевском фронте с каждым днем становится труднее - ВСУ оказывает им упорное сопротивление, пытаются контратаковать, но российская армия все равно продвигается. На южном фланге идет движение в направлении Северного, укрепа "Царская охота", Тоненького и западной части Первомайского.Как рассказал изданию Украина.ру донецкий волонтер старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин, на южном фланге донецкие подразделения отбили у украинцев дачный поселок "Виноградники":"Это рядом с Авдеевской промкой. Наши продвигаются через Донецкую фильтровальную станцию, где очень сильно укрепились ВСУ. Помню, в 2019 году приезжал к знакомым бойцам туда на позиции. Так нам без всякой оптики было видно, как укры укрепляли там оборону: До них было метров четыреста. Тогда еще действовали Минские соглашения, поэтому мы друг в друга не стреляли. Украинцы нагнали туда экскаваторы, трактора и бульдозеры, рыли траншеи и котлованы под блиндажи и пулеметные точки. Потом все это заливали бетоном. Готовились. Благодаря взятию "Виноградников", мы можем добить остатки ВСУ в промке и выйти в тыл тем украинским подразделениям, которые обороняют Тоненькое и Северное".На северном фланге донецкие подразделения продвигаются вдоль железной дороги на Очеретино и в сторону станции "Химик".Что касается Авдеевского коксохима, то его решено в лоб не штурмовать. Правда, через посадки к нему подходят российские разведгруппы."С одной стороны, у нас есть информация, что по дороге через Ласточкино командование ВСУ тайно выводит из Авдеевки тяжелую технику и некоторые подразделения, но в то же время на фронте были замечены бойцы с шевронами Русского добровольческого корпуса. Их мертвые тела нашим еще не попадались, но с помощью оптики их шевроны наши засекли", - сообщил Матюшин.
https://ukraina.ru/20231117/1051114370.html
https://ukraina.ru/20231116/1051052315.html
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, авдеевка, сво, александр "варяг" матюшин, украина, спецоперация, россия, вс рф, всу
Эксклюзив, Авдеевка, СВО, Александр "Варяг" Матюшин, Украина, Спецоперация, Россия, ВС РФ, ВСУ
Авдеевский фронт. Корпус ДНР отбил у ВСУ "Виноградники". В городе замечены бойцы РДК
07:28 18.11.2023 (обновлено: 07:31 18.11.2023)
В лоб Авдеевский коксохим штурмовать не будут, а обойдут. Памятуя бахмутский опыт, когда ВСУ из панельных многоэтажек делали наблюдательные пункты и располагали там огневые точки, решено их снести с помощью артиллерии и авиации. "Панельками" в основном изобилует север города
Продвижение донецких подразделений на авдеевском фронте с каждым днем становится труднее - ВСУ оказывает им упорное сопротивление, пытаются контратаковать, но российская армия все равно продвигается. На южном фланге идет движение в направлении Северного, укрепа "Царская охота", Тоненького и западной части Первомайского.
Как рассказал изданию Украина.ру донецкий волонтер старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин, на южном фланге донецкие подразделения отбили у украинцев дачный поселок "Виноградники":
"Это рядом с Авдеевской промкой. Наши продвигаются через Донецкую фильтровальную станцию, где очень сильно укрепились ВСУ.
Помню, в 2019 году приезжал к знакомым бойцам туда на позиции. Так нам без всякой оптики было видно, как укры укрепляли там оборону: До них было метров четыреста. Тогда еще действовали Минские соглашения, поэтому мы друг в друга не стреляли. Украинцы нагнали туда экскаваторы, трактора и бульдозеры, рыли траншеи и котлованы под блиндажи и пулеметные точки. Потом все это заливали бетоном. Готовились.
Благодаря взятию "Виноградников", мы можем добить остатки ВСУ в промке и выйти в тыл тем украинским подразделениям, которые обороняют Тоненькое и Северное".
На северном фланге донецкие подразделения продвигаются вдоль железной дороги на Очеретино и в сторону станции "Химик".
Что касается Авдеевского коксохима, то его решено в лоб не штурмовать. Правда, через посадки к нему подходят российские разведгруппы.
"С одной стороны, у нас есть информация, что по дороге через Ласточкино командование ВСУ тайно выводит из Авдеевки тяжелую технику и некоторые подразделения, но в то же время на фронте были замечены бойцы с шевронами Русского добровольческого корпуса. Их мертвые тела нашим еще не попадались, но с помощью оптики их шевроны наши засекли", - сообщил Матюшин.