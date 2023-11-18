https://ukraina.ru/20231118/1051125387.html

Авдеевский фронт. Корпус ДНР отбил у ВСУ "Виноградники". В городе замечены бойцы РДК

Авдеевский фронт. Корпус ДНР отбил у ВСУ "Виноградники". В городе замечены бойцы РДК - 18.11.2023 Украина.ру

Авдеевский фронт. Корпус ДНР отбил у ВСУ "Виноградники". В городе замечены бойцы РДК

В лоб Авдеевский коксохим штурмовать не будут, а обойдут. Памятуя бахмутский опыт, когда ВСУ из панельных многоэтажек делали наблюдательные пункты и располагали там огневые точки, решено их снести с помощью артиллерии и авиации. "Панельками" в основном изобилует север города

2023-11-18T07:28

2023-11-18T07:28

2023-11-18T07:31

эксклюзив

авдеевка

сво

александр "варяг" матюшин

украина

спецоперация

россия

вс рф

всу

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Продвижение донецких подразделений на авдеевском фронте с каждым днем становится труднее - ВСУ оказывает им упорное сопротивление, пытаются контратаковать, но российская армия все равно продвигается. На южном фланге идет движение в направлении Северного, укрепа "Царская охота", Тоненького и западной части Первомайского.Как рассказал изданию Украина.ру донецкий волонтер старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин, на южном фланге донецкие подразделения отбили у украинцев дачный поселок "Виноградники":"Это рядом с Авдеевской промкой. Наши продвигаются через Донецкую фильтровальную станцию, где очень сильно укрепились ВСУ. Помню, в 2019 году приезжал к знакомым бойцам туда на позиции. Так нам без всякой оптики было видно, как укры укрепляли там оборону: До них было метров четыреста. Тогда еще действовали Минские соглашения, поэтому мы друг в друга не стреляли. Украинцы нагнали туда экскаваторы, трактора и бульдозеры, рыли траншеи и котлованы под блиндажи и пулеметные точки. Потом все это заливали бетоном. Готовились. Благодаря взятию "Виноградников", мы можем добить остатки ВСУ в промке и выйти в тыл тем украинским подразделениям, которые обороняют Тоненькое и Северное".На северном фланге донецкие подразделения продвигаются вдоль железной дороги на Очеретино и в сторону станции "Химик".Что касается Авдеевского коксохима, то его решено в лоб не штурмовать. Правда, через посадки к нему подходят российские разведгруппы."С одной стороны, у нас есть информация, что по дороге через Ласточкино командование ВСУ тайно выводит из Авдеевки тяжелую технику и некоторые подразделения, но в то же время на фронте были замечены бойцы с шевронами Русского добровольческого корпуса. Их мертвые тела нашим еще не попадались, но с помощью оптики их шевроны наши засекли", - сообщил Матюшин.

https://ukraina.ru/20231117/1051114370.html

https://ukraina.ru/20231116/1051052315.html

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2023

Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

эксклюзив, авдеевка, сво, александр "варяг" матюшин, украина, спецоперация, россия, вс рф, всу