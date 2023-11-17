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Украина начала переговоры с Германией по гарантиям безопасности

Украина начала переговоры с Германией по гарантиям безопасности - 17.11.2023 Украина.ру

Украина начала переговоры с Германией по гарантиям безопасности

Пресс-служба Офиса украинского президента заявила о начале переговоров о двусторонних обязательствах по безопасности с Германией. Берлин присоединился к пяти другим государствам "Группы семи", с которыми Киев уже начал соответствующие переговоры

2023-11-17T23:30

2023-11-17T23:30

2023-11-17T23:30

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Украинскую переговорную группу возглавил заместитель председателя ОП Игорь Жовква. Он подчеркнул роль Германии как одного из лидеров финансовой, военной и гуманитарной помощи Украине. Отмечается, что такие же переговоры Украина уже начала с Соединенными Штатами, Великобританией, Канадой, Японией и Францией. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что готов в будущем разговаривать с президентом России Владимиром Путиным. При этом он добавил, что для начала российско-украинских переговоров необходим "решительный шаг" со стороны Москвы: вывод войск. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова канцлера Германии сказал, что тональность подобных заявлений поменялась: сначала говорили о поражении РФ, а сейчас "аккуратно пробрасывают мостик в эвентуальное будущее".

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, германия, сво