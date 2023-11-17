Украина начала переговоры с Германией по гарантиям безопасности - 17.11.2023 Украина.ру
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Украина начала переговоры с Германией по гарантиям безопасности
Украина начала переговоры с Германией по гарантиям безопасности - 17.11.2023 Украина.ру
Украина начала переговоры с Германией по гарантиям безопасности
Пресс-служба Офиса украинского президента заявила о начале переговоров о двусторонних обязательствах по безопасности с Германией. Берлин присоединился к пяти другим государствам "Группы семи", с которыми Киев уже начал соответствующие переговоры
2023-11-17T23:30
2023-11-17T23:30
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Украинскую переговорную группу возглавил заместитель председателя ОП Игорь Жовква. Он подчеркнул роль Германии как одного из лидеров финансовой, военной и гуманитарной помощи Украине. Отмечается, что такие же переговоры Украина уже начала с Соединенными Штатами, Великобританией, Канадой, Японией и&nbsp;Францией. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что готов в будущем разговаривать с президентом России&nbsp;Владимиром Путиным. При этом он добавил, что для начала российско-украинских переговоров необходим "решительный шаг" со стороны&nbsp;Москвы: вывод войск. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова канцлера Германии сказал, что тональность подобных заявлений поменялась: сначала говорили о поражении РФ, а сейчас "аккуратно пробрасывают мостик в эвентуальное будущее".
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новости, украина, германия, сво
Новости, Украина, Германия, СВО

Украина начала переговоры с Германией по гарантиям безопасности

23:30 17.11.2023
 
© president.gov.uaПрезиденты Франции и Румынии Эммануэль Макрон и Клаус Йоханнис, премьер-министр Италии Марио Драги и канцлер Германии Олаф Шольц Владимир Зеленский
Президенты Франции и Румынии Эммануэль Макрон и Клаус Йоханнис, премьер-министр Италии Марио Драги и канцлер Германии Олаф Шольц Владимир Зеленский
© president.gov.ua
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Пресс-служба Офиса украинского президента заявила о начале переговоров о двусторонних обязательствах по безопасности с Германией. Берлин присоединился к пяти другим государствам "Группы семи", с которыми Киев уже начал соответствующие переговоры
"Сегодня начат первый раунд переговоров с Федеративной Республикой Германия по двусторонним гарантиям безопасности, как это предусмотрено совместной декларацией о поддержке Украины, подписанной 12 июля 2023 в Вильнюсе", — сказано в сообщении.
Украинскую переговорную группу возглавил заместитель председателя ОП Игорь Жовква. Он подчеркнул роль Германии как одного из лидеров финансовой, военной и гуманитарной помощи Украине.
"Без Германии невозможно представить действенность гарантий безопасности, а также будущее членство Украины в евроатлантическом сообществе. Именно поэтому начало двусторонних переговоров по безопасности с Германией так важно", – отметил он.
Отмечается, что такие же переговоры Украина уже начала с Соединенными Штатами, Великобританией, Канадой, Японией и Францией.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что готов в будущем разговаривать с президентом России Владимиром Путиным. При этом он добавил, что для начала российско-украинских переговоров необходим "решительный шаг" со стороны Москвы: вывод войск.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова канцлера Германии сказал, что тональность подобных заявлений поменялась: сначала говорили о поражении РФ, а сейчас "аккуратно пробрасывают мостик в эвентуальное будущее".
 
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