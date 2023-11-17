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Украина начала переговоры с Германией по гарантиям безопасности
Украина начала переговоры с Германией по гарантиям безопасности - 17.11.2023 Украина.ру
Украина начала переговоры с Германией по гарантиям безопасности
Пресс-служба Офиса украинского президента заявила о начале переговоров о двусторонних обязательствах по безопасности с Германией. Берлин присоединился к пяти другим государствам "Группы семи", с которыми Киев уже начал соответствующие переговоры
2023-11-17T23:30
2023-11-17T23:30
2023-11-17T23:30
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Украинскую переговорную группу возглавил заместитель председателя ОП Игорь Жовква. Он подчеркнул роль Германии как одного из лидеров финансовой, военной и гуманитарной помощи Украине. Отмечается, что такие же переговоры Украина уже начала с Соединенными Штатами, Великобританией, Канадой, Японией и Францией. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что готов в будущем разговаривать с президентом России Владимиром Путиным. При этом он добавил, что для начала российско-украинских переговоров необходим "решительный шаг" со стороны Москвы: вывод войск. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова канцлера Германии сказал, что тональность подобных заявлений поменялась: сначала говорили о поражении РФ, а сейчас "аккуратно пробрасывают мостик в эвентуальное будущее".
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, германия, сво
Новости, Украина, Германия, СВО
Украина начала переговоры с Германией по гарантиям безопасности
Пресс-служба Офиса украинского президента заявила о начале переговоров о двусторонних обязательствах по безопасности с Германией. Берлин присоединился к пяти другим государствам "Группы семи", с которыми Киев уже начал соответствующие переговоры
"Сегодня начат первый раунд переговоров с Федеративной Республикой Германия по двусторонним гарантиям безопасности, как это предусмотрено совместной декларацией о поддержке Украины, подписанной 12 июля 2023 в Вильнюсе", — сказано в сообщении.
Украинскую переговорную группу возглавил заместитель председателя ОП Игорь Жовква. Он подчеркнул роль Германии как одного из лидеров финансовой, военной и гуманитарной помощи Украине.
"Без Германии невозможно представить действенность гарантий безопасности, а также будущее членство Украины в евроатлантическом сообществе. Именно поэтому начало двусторонних переговоров по безопасности с Германией так важно", – отметил он.
Отмечается, что такие же переговоры Украина уже начала с Соединенными Штатами, Великобританией, Канадой, Японией и Францией.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что готов в будущем разговаривать с президентом России Владимиром Путиным. При этом он добавил, что для начала российско-украинских переговоров необходим "решительный шаг" со стороны Москвы: вывод войск.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова канцлера Германии сказал, что тональность подобных заявлений поменялась: сначала говорили о поражении РФ, а сейчас "аккуратно пробрасывают мостик в эвентуальное будущее".