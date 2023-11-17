Зеленский уволил замглавы Службы внешней разведки Украины - 17.11.2023 Украина.ру
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Зеленский уволил замглавы Службы внешней разведки Украины
Зеленский уволил замглавы Службы внешней разведки Украины - 17.11.2023 Украина.ру
Зеленский уволил замглавы Службы внешней разведки Украины
Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя главы Службы внешней разведки страны Александра Тарасовского. Соответствующая информация появилась на сайте Зеленского в пятницу, 17 ноября
2023-11-17T23:06
2023-11-17T23:06
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Почему Зеленский лишил кресла высокопоставленного чиновника не сообщается. Тарасовский занимал должность заместителя председателя СВР Украины с 21 января 2022 года. Ранее на Украине прогремел скандал, связанный с увольнением командующего силами специальных операций Виктора Хоренко. Военный узнал о своей отставке через украинские СМИ, а официальную причину ему отказался раскрыть даже министр обороны страны, хотя в Офисе президента указывали, что уволили Хоренко по представлению Рустема Умерова.
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новости, украина, свр украины, сво
Новости, Украина, СВР Украины, СВО

Зеленский уволил замглавы Службы внешней разведки Украины

23:06 17.11.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя главы Службы внешней разведки страны Александра Тарасовского. Соответствующая информация появилась на сайте Зеленского в пятницу, 17 ноября
"Уволить Тарасовского Александра Алексеевича с должности заместителя главы Службы внешней разведки Украины", - говорится в тексте указа.
Почему Зеленский лишил кресла высокопоставленного чиновника не сообщается. Тарасовский занимал должность заместителя председателя СВР Украины с 21 января 2022 года.
Ранее на Украине прогремел скандал, связанный с увольнением командующего силами специальных операций Виктора Хоренко. Военный узнал о своей отставке через украинские СМИ, а официальную причину ему отказался раскрыть даже министр обороны страны, хотя в Офисе президента указывали, что уволили Хоренко по представлению Рустема Умерова.
 
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