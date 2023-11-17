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Зеленский уволил замглавы Службы внешней разведки Украины

Зеленский уволил замглавы Службы внешней разведки Украины - 17.11.2023 Украина.ру

Зеленский уволил замглавы Службы внешней разведки Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя главы Службы внешней разведки страны Александра Тарасовского. Соответствующая информация появилась на сайте Зеленского в пятницу, 17 ноября

2023-11-17T23:06

2023-11-17T23:06

2023-11-17T23:06

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Почему Зеленский лишил кресла высокопоставленного чиновника не сообщается. Тарасовский занимал должность заместителя председателя СВР Украины с 21 января 2022 года. Ранее на Украине прогремел скандал, связанный с увольнением командующего силами специальных операций Виктора Хоренко. Военный узнал о своей отставке через украинские СМИ, а официальную причину ему отказался раскрыть даже министр обороны страны, хотя в Офисе президента указывали, что уволили Хоренко по представлению Рустема Умерова.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, свр украины, сво