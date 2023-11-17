Зеленский уволил замглавы Службы внешней разведки Украины
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
© Пресс-служба президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя главы Службы внешней разведки страны Александра Тарасовского. Соответствующая информация появилась на сайте Зеленского в пятницу, 17 ноября
"Уволить Тарасовского Александра Алексеевича с должности заместителя главы Службы внешней разведки Украины", - говорится в тексте указа.
Почему Зеленский лишил кресла высокопоставленного чиновника не сообщается. Тарасовский занимал должность заместителя председателя СВР Украины с 21 января 2022 года.
Ранее на Украине прогремел скандал, связанный с увольнением командующего силами специальных операций Виктора Хоренко. Военный узнал о своей отставке через украинские СМИ, а официальную причину ему отказался раскрыть даже министр обороны страны, хотя в Офисе президента указывали, что уволили Хоренко по представлению Рустема Умерова.