Власти США обсудят перспективы украинского ВПК
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Перспективы развития украинского военно-промышленного комплекса власти Соединённых Штатов Америки намерены обсудить на предстоящей конференции в начале декабря. Об этом в пятницу сообщил Белый дом
Отмечается, что конференция станет частью "работы американских властей над значительным наращиванием выпуска вооружений в поддержку борьбы Украины за свободу и безопасность".
"Правительство США будет 6-7 декабря принимать двухдневную конференцию... где представители американской и украинской промышленности и властей изучат возможности для сопроизводства и иных форм промышленной кооперации на Украине", – сказано в сообщении.
Обсуждать эти вопросы будут представители совета национальной безопасности США, министерств торговли и обороны, а также госдепартамента.
Ранее министр стратегической промышленности Украины Александр Камышин отчитался, что в стране производятся артиллерийские снаряды натовского образца (155 мм), морские и воздушные дроны, ракеты и противотанковые комплексы.
Позже министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров заявил, что в стране запустили серийный выпуск морских беспилотников.
Напомним, наладить собственное производство вооружений Украине в последнее время настоятельно рекомендуют западные партнёры Киева, которые указывают на невозможность предоставления дальнейшей помощи из-за оскудевших собственных запасов. В условиях эскалации конфликта на Ближнем Востоке требования производить Украине оружие самостоятельно только усилились.