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Власти США обсудят перспективы украинского ВПК

Власти США обсудят перспективы украинского ВПК - 17.11.2023 Украина.ру

Власти США обсудят перспективы украинского ВПК

Перспективы развития украинского военно-промышленного комплекса власти Соединённых Штатов Америки намерены обсудить на предстоящей конференции в начале декабря. Об этом в пятницу сообщил Белый дом

2023-11-17T22:54

2023-11-17T22:54

2023-11-17T22:54

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Отмечается, что конференция станет частью "работы американских властей над значительным наращиванием выпуска вооружений в поддержку борьбы Украины за свободу и безопасность". Обсуждать эти вопросы будут представители совета национальной безопасности США, министерств торговли и обороны, а также госдепартамента. Ранее министр стратегической промышленности Украины Александр Камышин отчитался, что в стране производятся артиллерийские снаряды натовского образца (155 мм), морские и воздушные дроны, ракеты и противотанковые комплексы. Позже министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров заявил, что в стране запустили серийный выпуск морских беспилотников. Напомним, наладить собственное производство вооружений Украине в последнее время настоятельно рекомендуют западные партнёры Киева, которые указывают на невозможность предоставления дальнейшей помощи из-за оскудевших собственных запасов. В условиях эскалации конфликта на Ближнем Востоке требования производить Украине оружие самостоятельно только усилились.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, впк, сво