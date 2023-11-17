Вице-премьер Украины признала плачевное состояние страны - 17.11.2023 Украина.ру
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Вице-премьер Украины признала плачевное состояние страны
Вице-премьер Украины признала плачевное состояние страны - 17.11.2023 Украина.ру
Вице-премьер Украины признала плачевное состояние страны
Плаченое положение Украины усугубит сокращающаяся помощь от партнёров Киева. Западу следует "не распыляться", а сконцентрировать свои ресурсы на поддержке страны, заявила украинский вице-премьер Ирина Верещук
2023-11-17T22:31
2023-11-17T22:31
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Она считает, что предстоящий год будет для Украины непростым, но важным. Она также добавила, что если для этого партнёрам необходимо прекратить, приостановить или отложить реализацию менее важных или менее социально острых проектов, то это стоит сделать. Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что новые пакеты помощи США Украине уменьшаются из-за заканчивающихся согласованных средств для поддержки Киева. Помощь под угрозой из-за нежелания палаты представителей согласовать запрос администрации. Издание Bloomberg сообщало, Конгресс США утвердит помощь Украине не раньше середины декабря.
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новости, украина, ирина верещук, сво, всу, военная помощь, ес
Новости, Украина, Ирина Верещук, СВО, ВСУ, военная помощь, ЕС

Вице-премьер Украины признала плачевное состояние страны

22:31 17.11.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ірина ВерещукИрина Верещук
Ирина Верещук - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ірина Верещук
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Плаченое положение Украины усугубит сокращающаяся помощь от партнёров Киева. Западу следует "не распыляться", а сконцентрировать свои ресурсы на поддержке страны, заявила украинский вице-премьер Ирина Верещук
Она считает, что предстоящий год будет для Украины непростым, но важным.
"Ситуация усугубляется уменьшением международной помощи, в том числе на гуманитарное реагирование. Поэтому обращаюсь к международным и украинским гуманитарным операторам и донорам. Прошу вас провести ревизию ваших проектных портфелей... Отдельная просьба к донорам не распылять ресурсы и сфокусировать их на социально острых приоритетных направлениях", - написала Верещук в социальной сети.
Она также добавила, что если для этого партнёрам необходимо прекратить, приостановить или отложить реализацию менее важных или менее социально острых проектов, то это стоит сделать.
Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что новые пакеты помощи США Украине уменьшаются из-за заканчивающихся согласованных средств для поддержки Киева. Помощь под угрозой из-за нежелания палаты представителей согласовать запрос администрации.
Издание Bloomberg сообщало, Конгресс США утвердит помощь Украине не раньше середины декабря.
 
НовостиУкраинаИрина ВерещукСВОВСУвоенная помощьЕС
 
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