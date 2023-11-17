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Вице-премьер Украины признала плачевное состояние страны

Вице-премьер Украины признала плачевное состояние страны - 17.11.2023 Украина.ру

Вице-премьер Украины признала плачевное состояние страны

Плаченое положение Украины усугубит сокращающаяся помощь от партнёров Киева. Западу следует "не распыляться", а сконцентрировать свои ресурсы на поддержке страны, заявила украинский вице-премьер Ирина Верещук

2023-11-17T22:31

2023-11-17T22:31

2023-11-17T22:31

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Она считает, что предстоящий год будет для Украины непростым, но важным. Она также добавила, что если для этого партнёрам необходимо прекратить, приостановить или отложить реализацию менее важных или менее социально острых проектов, то это стоит сделать. Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что новые пакеты помощи США Украине уменьшаются из-за заканчивающихся согласованных средств для поддержки Киева. Помощь под угрозой из-за нежелания палаты представителей согласовать запрос администрации. Издание Bloomberg сообщало, Конгресс США утвердит помощь Украине не раньше середины декабря.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, ирина верещук, сво, всу, военная помощь, ес