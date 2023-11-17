Лукашенко рассказал, с чего начались проблемы Украины - 17.11.2023 Украина.ру
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Лукашенко рассказал, с чего начались проблемы Украины
Лукашенко рассказал, с чего начались проблемы Украины - 17.11.2023 Украина.ру
Лукашенко рассказал, с чего начались проблемы Украины
В некоторых городах Белоруссии ещё "надо ввести жесткую военную дисциплину" и не допустить приватизации важных госпредприятий. Об этом 17 ноября в Гомеле заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии
2023-11-17T22:13
2023-11-17T22:13
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"Я мирный человек, и я буду делать все, чтобы войны не было. Это для вас очень актуально. Вы знаете - тут за забором идет эта война. И мне немало усилий требуется для того, чтобы через границу она не перешагнула сюда", - сообщил Лукашенко работникам госпредприятия "Кристалл".Он указал на достижения, заявив, что в 2022 году Белоруссия заработала на продовольствии $8 млрд. Лукашенко отметил: "Это огромные деньги. На нефти столько не зарабатывают подобные страны. Но мы можем быть богаче, если будем ответственными".По его словам, с борта вертолёта он увидел на полях много недоработок и запущенных мест. При этом он сказал: "Столько работы еще на земле, безобразия и халатности! У нас еще большой объем работы"."Вы молодцы. Я не могу сказать, что вы плохо работаете, хотя есть куда стремиться. Но у нас еще очень много проблем, где надо наводить порядок. Это ж не дело, что Гомельская область в прошлом году была лидером по падежу скота", - отметил Лукашенко.Он пообещал не допустить приватизации госпредприятия "Кристалл", на котором обрабатываются алмазы и производятся ювелирные изделия. При этом Лукашенко обратился к международной проблематике, сказав:Лукашенко пообещал бороться с коррупцией, "ввести жесткую военную дисциплину" и не позволять "наживаться за счет тех, кто живет в доживающих деревнях". Он поставил задачу "делать все для себя самим", замещая импорт – в частности, золотые слитки из Западной Европы. Президентская пресс-служба сообщила: "Александру Лукашенко после посещения производственного объединения "Кристалл" преподнесли памятный подарок - карту Белоруссии, выполненную с использованием позолоченного серебра и настоящих бриллиантов".Также ему была подарена "ручка, сделанная из мореного дуба, которому приблизительно 4050 лет".Председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко передал руководителю республики каравай от Гомельской области, однако "Александр Лукашенко сразу передарил его коллективу ПО "Кристалл", посоветовав употребить за чаем", сказано в официальном сообщении.В тот же день Лукашенко получил в подарок настоящий гранатомёт – его подарил начальник армейской базы.
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новости, новости белоруссии, белоруссия, лукашенко, сво, украина, коррупция, сельское хозяйство, ювелиры, золото, алмазы, халатность, приватизация, бывший ссср, постсоветское пространство, союзное государство, белорусская власть
Новости, Новости Белоруссии, Белоруссия, Лукашенко, СВО, Украина, коррупция, Сельское хозяйство, ювелиры, золото, алмазы, халатность, приватизация, бывший СССР, постсоветское пространство, Союзное государство, белорусская власть

Лукашенко рассказал, с чего начались проблемы Украины

22:13 17.11.2023
 
© РИА Новости . Микола Лазаренко / Перейти в фотобанкВстреча Петра Порошенко и Александра Лукашенко
Встреча Петра Порошенко и Александра Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости . Микола Лазаренко
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В некоторых городах Белоруссии ещё "надо ввести жесткую военную дисциплину" и не допустить приватизации важных госпредприятий. Об этом 17 ноября в Гомеле заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии
"Я мирный человек, и я буду делать все, чтобы войны не было. Это для вас очень актуально. Вы знаете - тут за забором идет эта война. И мне немало усилий требуется для того, чтобы через границу она не перешагнула сюда", - сообщил Лукашенко работникам госпредприятия "Кристалл".
Он указал на достижения, заявив, что в 2022 году Белоруссия заработала на продовольствии $8 млрд. Лукашенко отметил: "Это огромные деньги. На нефти столько не зарабатывают подобные страны. Но мы можем быть богаче, если будем ответственными".
По его словам, с борта вертолёта он увидел на полях много недоработок и запущенных мест. При этом он сказал: "Столько работы еще на земле, безобразия и халатности! У нас еще большой объем работы".
"Вы молодцы. Я не могу сказать, что вы плохо работаете, хотя есть куда стремиться. Но у нас еще очень много проблем, где надо наводить порядок. Это ж не дело, что Гомельская область в прошлом году была лидером по падежу скота", - отметил Лукашенко.
Он пообещал не допустить приватизации госпредприятия "Кристалл", на котором обрабатываются алмазы и производятся ювелирные изделия. При этом Лукашенко обратился к международной проблематике, сказав:

"Никогда воевать не будем, если у нас будет экономика нормальная. В Украине началось с того, что начали растаскивать богатейшую страну - приватизировали, порезали на куски".

Лукашенко пообещал бороться с коррупцией, "ввести жесткую военную дисциплину" и не позволять "наживаться за счет тех, кто живет в доживающих деревнях". Он поставил задачу "делать все для себя самим", замещая импорт – в частности, золотые слитки из Западной Европы.

Президентская пресс-служба сообщила: "Александру Лукашенко после посещения производственного объединения "Кристалл" преподнесли памятный подарок - карту Белоруссии, выполненную с использованием позолоченного серебра и настоящих бриллиантов".Также ему была подарена "ручка, сделанная из мореного дуба, которому приблизительно 4050 лет".
Председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко передал руководителю республики каравай от Гомельской области, однако "Александр Лукашенко сразу передарил его коллективу ПО "Кристалл", посоветовав употребить за чаем", сказано в официальном сообщении.
В тот же день Лукашенко получил в подарок настоящий гранатомёт – его подарил начальник армейской базы.
Лукашенко автомат
20:10
Лукашенко принял в подарок гранатомёт и приказал "заниматься железобетонно импортозамещением"Александр Лукашенко 17 ноября прилетел в город Гомель и ознакомился с работой 1868-й артиллерийской базы вооружения. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии
 
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