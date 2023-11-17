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Лукашенко пообещал заставить всех качественно работать и производить "продукцию выше мирового уровня"
Лукашенко пообещал заставить всех качественно работать и производить "продукцию выше мирового уровня" - 17.11.2023 Украина.ру
Лукашенко пообещал заставить всех качественно работать и производить "продукцию выше мирового уровня"
В государственное ювелирное предприятие будут направлены инвестиции с последующим спросом за качество выше мирового уровня. Об этом 17 ноября в Гомеле заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии
2023-11-17T21:40
2023-11-17T21:40
2023-11-17T21:41
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В областном центре на юге Белоруссии Лукашенко подробно ознакомился с этапами ювелирного производства и обработкой алмазов на госпредприятии "Кристалл". Во время общения с трудовым коллективом руководитель республики сказал: "Самое красивое, я считаю, в мире - это женщина. А украшают женщину (я не считаю так, но сами женщины так считают) бриллианты, золото и прочее. Я спокойно отношусь к этим вещам. Никогда не имел их"."Все уничтожено, все развалилось. Ваше предприятие мы не просто сохранили и восстановили. Мы его будем развивать. Мы будем в вас инвестировать, вкладывать деньги. Мы будем покупать самое современное оборудование. И такая шальная мысль мне закралась в голову: мы выйдем не просто на мировой уровень производства вашей продукции - мы должны превзойти этот уровень. Мы это можем, - подчеркнул Лукашенко. - Мы будем вкладывать средства и инвестировать в вас. Но, естественно, будем и спрашивать, чтобы вы производили продукцию выше мирового уровня". В холдинг "Кристалла" также входит более 70 магазины "Белювелирторга". Лукашенко уверен, что сеть необходимо расширять. "Задача на ближайшую перспективу для министра и руководителя - делать все для себя самим. Но делать так, чтобы не запрещать поставки конкурентов, а чтобы они не могли с вами конкурировать. Для этого мы будем делать все", - сказал Лукашенко.Он также напомнил о задаче по импортозамещению. Этому уделят повышенное внимание в 2024 году, который президентским указом объявят в Белоруссии "годом качества"."Мы дожмем. В будущий год - Год качества - мы заставим всех качественно работать. Кто хочет, и кто не хочет", - пообещал Лукашенко.
https://ukraina.ru/20231117/1051130938.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости белоруссии, белоруссия, союзное государство, импортозамещение, конкуренция, конкурентоспособность, конкуренты, белорусская власть
Новости, Новости Белоруссии, Белоруссия, Союзное государство, импортозамещение, конкуренция, конкурентоспособность, конкуренты, белорусская власть
Лукашенко пообещал заставить всех качественно работать и производить "продукцию выше мирового уровня"
21:40 17.11.2023 (обновлено: 21:41 17.11.2023)
В государственное ювелирное предприятие будут направлены инвестиции с последующим спросом за качество выше мирового уровня. Об этом 17 ноября в Гомеле заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии
В областном центре на юге Белоруссии Лукашенко подробно ознакомился с этапами ювелирного производства и обработкой алмазов на госпредприятии "Кристалл". Во время общения с трудовым коллективом руководитель республики сказал: "Самое красивое, я считаю, в мире - это женщина. А украшают женщину (я не считаю так, но сами женщины так считают) бриллианты, золото и прочее. Я спокойно отношусь к этим вещам. Никогда не имел их".
"Все уничтожено, все развалилось. Ваше предприятие мы не просто сохранили и восстановили. Мы его будем развивать. Мы будем в вас инвестировать, вкладывать деньги. Мы будем покупать самое современное оборудование. И такая шальная мысль мне закралась в голову: мы выйдем не просто на мировой уровень производства вашей продукции - мы должны превзойти этот уровень. Мы это можем, - подчеркнул Лукашенко. - Мы будем вкладывать средства и инвестировать в вас. Но, естественно, будем и спрашивать, чтобы вы производили продукцию выше мирового уровня". В холдинг "Кристалла" также входит более 70 магазины "Белювелирторга". Лукашенко уверен, что сеть необходимо расширять. "Задача на ближайшую перспективу для министра и руководителя - делать все для себя самим. Но делать так, чтобы не запрещать поставки конкурентов, а чтобы они не могли с вами конкурировать. Для этого мы будем делать все", - сказал Лукашенко.
Он также напомнил о задаче по импортозамещению. Этому уделят повышенное внимание в 2024 году, который президентским указом объявят в Белоруссии "годом качества".
"Мы дожмем. В будущий год - Год качества - мы заставим всех качественно работать. Кто хочет, и кто не хочет", - пообещал Лукашенко.