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Лукашенко пообещал заставить всех качественно работать и производить "продукцию выше мирового уровня"

Лукашенко пообещал заставить всех качественно работать и производить "продукцию выше мирового уровня" - 17.11.2023 Украина.ру

Лукашенко пообещал заставить всех качественно работать и производить "продукцию выше мирового уровня"

В государственное ювелирное предприятие будут направлены инвестиции с последующим спросом за качество выше мирового уровня. Об этом 17 ноября в Гомеле заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии

2023-11-17T21:40

2023-11-17T21:40

2023-11-17T21:41

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В областном центре на юге Белоруссии Лукашенко подробно ознакомился с этапами ювелирного производства и обработкой алмазов на госпредприятии "Кристалл". Во время общения с трудовым коллективом руководитель республики сказал: "Самое красивое, я считаю, в мире - это женщина. А украшают женщину (я не считаю так, но сами женщины так считают) бриллианты, золото и прочее. Я спокойно отношусь к этим вещам. Никогда не имел их"."Все уничтожено, все развалилось. Ваше предприятие мы не просто сохранили и восстановили. Мы его будем развивать. Мы будем в вас инвестировать, вкладывать деньги. Мы будем покупать самое современное оборудование. И такая шальная мысль мне закралась в голову: мы выйдем не просто на мировой уровень производства вашей продукции - мы должны превзойти этот уровень. Мы это можем, - подчеркнул Лукашенко. - Мы будем вкладывать средства и инвестировать в вас. Но, естественно, будем и спрашивать, чтобы вы производили продукцию выше мирового уровня". В холдинг "Кристалла" также входит более 70 магазины "Белювелирторга". Лукашенко уверен, что сеть необходимо расширять. "Задача на ближайшую перспективу для министра и руководителя - делать все для себя самим. Но делать так, чтобы не запрещать поставки конкурентов, а чтобы они не могли с вами конкурировать. Для этого мы будем делать все", - сказал Лукашенко.Он также напомнил о задаче по импортозамещению. Этому уделят повышенное внимание в 2024 году, который президентским указом объявят в Белоруссии "годом качества"."Мы дожмем. В будущий год - Год качества - мы заставим всех качественно работать. Кто хочет, и кто не хочет", - пообещал Лукашенко.

https://ukraina.ru/20231117/1051130938.html

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новости, новости белоруссии, белоруссия, союзное государство, импортозамещение, конкуренция, конкурентоспособность, конкуренты, белорусская власть