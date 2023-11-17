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Небензя сравнил Зеленского с римскими гонителями христиан

Небензя сравнил Зеленского с римскими гонителями христиан - 17.11.2023 Украина.ру

Небензя сравнил Зеленского с римскими гонителями христиан

Действия президента Украины Владимира Зеленского сравнимы с недоброй славой известных римских гонителей христиан. Об этом в ходе заседания Совбеза ООН заявил постпред России при организации Василий Небензя

2023-11-17T21:26

2023-11-17T21:26

2023-11-17T21:26

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Российский постпред напомнил, что с 2019 года на Украине происходят захваты храмов Украинской православной церкви и принудительная, незаконная юридическая ликвидация их общин под видом якобы "добровольных переходов" в другие конфессии.Как видно из публикуемых в соцсетях роликов украинских православных прихожан, захваченные церкви либо закрываются, либо пустуют, так как киевский режим не располагает ни нужным числом раскольников, готовых в них служить, ни прихожан, готовых подобное богохульство терпеть, подчеркнул Небензя. Напомним, 19 октября Парламент Украины принял в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности на Украине религиозных организаций", целью которого является полный запрет деятельности УПЦ.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, упц мп, украина, небензя, оон