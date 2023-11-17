Небензя сравнил Зеленского с римскими гонителями христиан - 17.11.2023 Украина.ру
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Небензя сравнил Зеленского с римскими гонителями христиан
Небензя сравнил Зеленского с римскими гонителями христиан - 17.11.2023 Украина.ру
Небензя сравнил Зеленского с римскими гонителями христиан
Действия президента Украины Владимира Зеленского сравнимы с недоброй славой известных римских гонителей христиан. Об этом в ходе заседания Совбеза ООН заявил постпред России при организации Василий Небензя
2023-11-17T21:26
2023-11-17T21:26
новости
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Российский постпред напомнил, что с 2019 года на Украине происходят захваты храмов Украинской православной церкви и принудительная, незаконная юридическая ликвидация их общин под видом якобы "добровольных переходов" в другие конфессии.Как видно из публикуемых в соцсетях роликов украинских православных прихожан, захваченные церкви либо закрываются, либо пустуют, так как киевский режим не располагает ни нужным числом раскольников, готовых в них служить, ни прихожан, готовых подобное богохульство терпеть, подчеркнул Небензя. Напомним, 19 октября Парламент Украины принял в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности на Украине религиозных организаций", целью которого является полный запрет деятельности УПЦ.
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новости, упц мп, украина, небензя, оон
Новости, УПЦ МП, Украина, Небензя, ООН

Небензя сравнил Зеленского с римскими гонителями христиан

21:26 17.11.2023
 
© AP / John Minchillo
- РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© AP / John Minchillo
Читать в
Действия президента Украины Владимира Зеленского сравнимы с недоброй славой известных римских гонителей христиан. Об этом в ходе заседания Совбеза ООН заявил постпред России при организации Василий Небензя
"Президент Зеленский, начав свою карьеру как комик и шоу-мен, обещал принести мир на Донбасс. А вместо этого развязал новый виток эскалации, приведший к текущему конфликту. Сейчас же, похоже, задумал сравняться недоброй славой с известными римскими гонителями христиан: императорами Клавдием, Нероном, Траяном и Диоклетианом", – сказал Небензя.
Российский постпред напомнил, что с 2019 года на Украине происходят захваты храмов Украинской православной церкви и принудительная, незаконная юридическая ликвидация их общин под видом якобы "добровольных переходов" в другие конфессии.
Как видно из публикуемых в соцсетях роликов украинских православных прихожан, захваченные церкви либо закрываются, либо пустуют, так как киевский режим не располагает ни нужным числом раскольников, готовых в них служить, ни прихожан, готовых подобное богохульство терпеть, подчеркнул Небензя.
"Те, кто покрывает новоявленного гонителя христиан на Украине – Зеленского – и его режим, становятся соучастниками чудовищного преступления 21 века – попытки уничтожения канонической УПЦ. Остановить это преступление – наша общая обязанность", – подытожил постпред.
Напомним, 19 октября Парламент Украины принял в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности на Украине религиозных организаций", целью которого является полный запрет деятельности УПЦ.
 
НовостиУПЦ МПУкраинаНебензяООН
 
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