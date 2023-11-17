https://ukraina.ru/20231117/1051131581.html

ЕС всё больше устаёт от украинского конфликта — Global Times

ЕС всё больше устаёт от украинского конфликта — Global Times - 17.11.2023 Украина.ру

ЕС всё больше устаёт от украинского конфликта — Global Times

Президент Украины Владимир Зеленский "вряд ли получит всё, что хочет" от стран Запада, потому как у Европейского Союза уменьшаются возможности для финансирования киевского режима из-за отсутствия успехов на фронте и усталости от затяжного конфликта. Об этом говорится в статье Global Times

2023-11-17T20:33

2023-11-17T20:33

2023-11-17T20:33

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Китайские эксперты в интервью Global Times полагают, что по мере того, как война между Израилем и ХАМАС на Ближнем Востоке затягивается, а украинский конфликт явно заходит в тупик, на фоне растущих разногласий внутри ЕС по поводу выделения новой помощи за счёт сокращения собственного бюджета, Европа постепенно меняет свою позицию. Вероятно, западные страны будут подталкивать Украину к переговорам и компромиссу, предположили в статье. Всё это создает серьезные трудности для Киева. Эксперты прогнозируют, что в результате поддержка со стороны Европы может переключиться в формат экономической помощи, а не поставок оружия. Особенно учитывая приостановку экономической помощи Киеву со стороны Вашингтона и потенциального дальнейшего сокращения помощи, если на предстоящих президентских выборах в США победит Дональд Трамп. Ранее издание Bloomberg сообщало, что Конгресс США утвердит помощь Украине не раньше середины декабря. До этого президент США Джо Байден подписал закон о двухэтапном временном финансировании, который обеспечит работу правительства до января-февраля. В нём не говорится о помощи Израилю и Украине.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сво, всу, ес, военная помощь