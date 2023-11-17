https://ukraina.ru/20231117/1051131581.html
ЕС всё больше устаёт от украинского конфликта — Global Times
ЕС всё больше устаёт от украинского конфликта — Global Times - 17.11.2023 Украина.ру
ЕС всё больше устаёт от украинского конфликта — Global Times
Президент Украины Владимир Зеленский "вряд ли получит всё, что хочет" от стран Запада, потому как у Европейского Союза уменьшаются возможности для финансирования киевского режима из-за отсутствия успехов на фронте и усталости от затяжного конфликта. Об этом говорится в статье Global Times
2023-11-17T20:33
2023-11-17T20:33
2023-11-17T20:33
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Китайские эксперты в интервью Global Times полагают, что по мере того, как война между Израилем и ХАМАС на Ближнем Востоке затягивается, а украинский конфликт явно заходит в тупик, на фоне растущих разногласий внутри ЕС по поводу выделения новой помощи за счёт сокращения собственного бюджета, Европа постепенно меняет свою позицию. Вероятно, западные страны будут подталкивать Украину к переговорам и компромиссу, предположили в статье. Всё это создает серьезные трудности для Киева. Эксперты прогнозируют, что в результате поддержка со стороны Европы может переключиться в формат экономической помощи, а не поставок оружия. Особенно учитывая приостановку экономической помощи Киеву со стороны Вашингтона и потенциального дальнейшего сокращения помощи, если на предстоящих президентских выборах в США победит Дональд Трамп. Ранее издание Bloomberg сообщало, что Конгресс США утвердит помощь Украине не раньше середины декабря. До этого президент США Джо Байден подписал закон о двухэтапном временном финансировании, который обеспечит работу правительства до января-февраля. В нём не говорится о помощи Израилю и Украине.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сво, всу, ес, военная помощь
Новости, Украина, СВО, ВСУ, ЕС, военная помощь
ЕС всё больше устаёт от украинского конфликта — Global Times
Президент Украины Владимир Зеленский "вряд ли получит всё, что хочет" от стран Запада, потому как у Европейского Союза уменьшаются возможности для финансирования киевского режима из-за отсутствия успехов на фронте и усталости от затяжного конфликта. Об этом говорится в статье Global Times
"В последнее время становится ясно, что Европа устала от украинского кризиса. Это проявляется как в виде её сокращающихся возможностях поддерживать Киев, так и в снижении уровня общественного одобрения этой помощи", — пишут журналисты.
Китайские эксперты в интервью Global Times полагают, что по мере того, как война между Израилем и ХАМАС на Ближнем Востоке затягивается, а украинский конфликт явно заходит в тупик, на фоне растущих разногласий внутри ЕС по поводу выделения новой помощи за счёт сокращения собственного бюджета, Европа постепенно меняет свою позицию.
Вероятно, западные страны будут подталкивать Украину к переговорам и компромиссу, предположили в статье. Всё это создает серьезные трудности для Киева.
Эксперты прогнозируют, что в результате поддержка со стороны Европы может переключиться в формат экономической помощи, а не поставок оружия. Особенно учитывая приостановку экономической помощи Киеву со стороны Вашингтона и потенциального дальнейшего сокращения помощи, если на предстоящих президентских выборах в США победит Дональд Трамп.
"Теперь проблема заключается в том, откуда Зеленскому взять оружие для ВСУ. Сделать это будет нелегко, потому что в мире лишь несколько стран обладают требуемыми производственными мощностями", — заключили журналисты.
Ранее издание Bloomberg сообщало, что Конгресс США утвердит помощь Украине не раньше середины декабря. До этого президент США Джо Байден подписал закон о двухэтапном временном финансировании, который обеспечит работу правительства до января-февраля. В нём не говорится о помощи Израилю и Украине.