Минобороны отчиталось об уничтожении 8-ми целей в Чёрном море
20:11 17.11.2023 (обновлено: 20:12 17.11.2023)
© Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ / Перейти в фотобанкНачало морских учений по обороне Крыма
© Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ
Семь безэкипажных катеров и один быстроходный катер типа "Виллард" с десантной группой Вооружённых сил Украины были обнаружены и уничтожены в акватории Чёрного моря. Об этом в пятницу, 17 ноября, сообщили в министерстве обороны России
"В ходе воздушного патрулирования в юго-западной части акватории Чёрного моря были обнаружены, следовавшие в направлении Крымского полуострова, семь безэкипажных катеров и один быстроходный катер типа "Виллард" с десантной группой ВСУ. Все обнаруженные цели были уничтожены из штатного вооружения морской авиации Черноморского флота", – сказано в официальном сообщении.
До этого минобороны заявляло об уничтожении украинского БПЛА над территорией Белгородской области. Обошлось без пострадавших.
Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров заявлял, что Украина масштабировала производство морских беспилотников. Уточнялось, что разработка новых моделей включает "особые функции" для исследования Чёрного моря, снабжена некими "сюрпризами" из-за которых российские корабли "будут чувствовать себя неспокойно".