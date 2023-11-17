https://ukraina.ru/20231117/1051131065.html

Путин высказался о критиковавших СВО деятелях культуры

Путин высказался о критиковавших СВО деятелях культуры - 17.11.2023 Украина.ру

Путин высказался о критиковавших СВО деятелях культуры

Как бы высоко мы ни летали, никогда не следует отрываться от коллектива. Такой цитатой дал совет президент России Владимир Путин деятелям культуры, которые отвернулись от страны после начала Специальной военной операции

2023-11-17T20:02

2023-11-17T20:02

2023-11-17T20:02

новости

владимир путин

сво

русская культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/03/1050757774_0:0:3165:1781_1920x0_80_0_0_a64fa52e235c53fdbd04b5d4d5745c72.jpg

На пленарном заседании Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге, президент отвечая на вопрос о деятелях культуры, которые критиковали СВО, прочитал стихотворение. Он допустил, что многим людям были неизвестны события 2014 года, когда на Украине произошёл госпереворот. Оценивая действия деятелей культуры, следует разделять тех, кто имеет свою точку зрения, что в РФ не запрещено, и тех, кто помогает противникам ВС России. Кроме этого президент привёл и другую цитату. После этого президент заявил, что голова не только для того, чтобы говорить, "но и чтобы ею думать".Ранее Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, заявил, что с начала СВО около 160–170 деятелей культуры покинули страну. В то же время он сказал, что пусть лучше уехавшие остаются за рубежом, "чем здесь они будут капать на мозги миллионам наших граждан и продвигать какие-то нетрадиционные ценности"

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир путин, сво, русская культура