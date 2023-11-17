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Путин высказался о критиковавших СВО деятелях культуры
Путин высказался о критиковавших СВО деятелях культуры - 17.11.2023 Украина.ру
Путин высказался о критиковавших СВО деятелях культуры
Как бы высоко мы ни летали, никогда не следует отрываться от коллектива. Такой цитатой дал совет президент России Владимир Путин деятелям культуры, которые отвернулись от страны после начала Специальной военной операции
2023-11-17T20:02
2023-11-17T20:02
2023-11-17T20:02
новости
владимир путин
сво
русская культура
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На пленарном заседании Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге, президент отвечая на вопрос о деятелях культуры, которые критиковали СВО, прочитал стихотворение. Он допустил, что многим людям были неизвестны события 2014 года, когда на Украине произошёл госпереворот. Оценивая действия деятелей культуры, следует разделять тех, кто имеет свою точку зрения, что в РФ не запрещено, и тех, кто помогает противникам ВС России. Кроме этого президент привёл и другую цитату. После этого президент заявил, что голова не только для того, чтобы говорить, "но и чтобы ею думать".Ранее Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, заявил, что с начала СВО около 160–170 деятелей культуры покинули страну. В то же время он сказал, что пусть лучше уехавшие остаются за рубежом, "чем здесь они будут капать на мозги миллионам наших граждан и продвигать какие-то нетрадиционные ценности"
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, сво, русская культура
Путин высказался о критиковавших СВО деятелях культуры
Как бы высоко мы ни летали, никогда не следует отрываться от коллектива. Такой цитатой дал совет президент России Владимир Путин деятелям культуры, которые отвернулись от страны после начала Специальной военной операции
На пленарном заседании Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге, президент отвечая на вопрос о деятелях культуры, которые критиковали СВО, прочитал стихотворение.
"Капля в море стала плакать, что рассталась с морем,// Почему мы Бога о прощении молим// Свет и тень исправно делят мир на части// Вряд ли капля знает, что такое счастье. Омар Хайям", – процитировал Владимир Путин.
Он допустил, что многим людям были неизвестны события 2014 года, когда на Украине произошёл госпереворот. Оценивая действия деятелей культуры, следует разделять тех, кто имеет свою точку зрения, что в РФ не запрещено, и тех, кто помогает противникам ВС России.
"Если эта деятельность связана с тем, чтобы наносить ущерб собственной стране и собственному народу — а такая деятельность тоже имеет место быть, мы это видим: гонорары перечисляются куда-то, прямо скажем, противнику, и так далее, — то это одна история. Если это просто мнение, точка зрения, оценка ситуации, — это другая", – отметил Путин.
Кроме этого президент привёл и другую цитату.
"И теперь из другой области: выпьем же за то, чтобы, как бы высоко мы ни летали, никогда бы не отрывались от коллектива", - сказал он.
После этого президент заявил, что голова не только для того, чтобы говорить, "но и чтобы ею думать".
Ранее Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, заявил, что с начала СВО около 160–170 деятелей культуры покинули страну. В то же время он сказал, что пусть лучше уехавшие остаются за рубежом, "чем здесь они будут капать на мозги миллионам наших граждан и продвигать какие-то нетрадиционные ценности"