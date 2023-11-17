Путин высказался о критиковавших СВО деятелях культуры - 17.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231117/1051131065.html
Путин высказался о критиковавших СВО деятелях культуры
Путин высказался о критиковавших СВО деятелях культуры - 17.11.2023 Украина.ру
Путин высказался о критиковавших СВО деятелях культуры
Как бы высоко мы ни летали, никогда не следует отрываться от коллектива. Такой цитатой дал совет президент России Владимир Путин деятелям культуры, которые отвернулись от страны после начала Специальной военной операции
2023-11-17T20:02
2023-11-17T20:02
новости
владимир путин
сво
русская культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/03/1050757774_0:0:3165:1781_1920x0_80_0_0_a64fa52e235c53fdbd04b5d4d5745c72.jpg
На пленарном заседании Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге, президент отвечая на вопрос о деятелях культуры, которые критиковали СВО, прочитал стихотворение. Он допустил, что многим людям были неизвестны события 2014 года, когда на Украине произошёл госпереворот. Оценивая действия деятелей культуры, следует разделять тех, кто имеет свою точку зрения, что в РФ не запрещено, и тех, кто помогает противникам ВС России. Кроме этого президент привёл и другую цитату. После этого президент заявил, что голова не только для того, чтобы говорить, "но и чтобы ею думать".Ранее Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, заявил, что с начала СВО около 160–170 деятелей культуры покинули страну. В то же время он сказал, что пусть лучше уехавшие остаются за рубежом, "чем здесь они будут капать на мозги миллионам наших граждан и продвигать какие-то нетрадиционные ценности"
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/03/1050757774_382:0:3113:2048_1920x0_80_0_0_ae4b94a61fbb280d4c93bf3349c3cd46.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир путин, сво, русская культура
Новости, Владимир Путин, СВО, русская культура

Путин высказался о критиковавших СВО деятелях культуры

20:02 17.11.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с новым составом Общественной палаты РФ
Президент РФ В. Путин встретился с новым составом Общественной палаты РФ - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
Как бы высоко мы ни летали, никогда не следует отрываться от коллектива. Такой цитатой дал совет президент России Владимир Путин деятелям культуры, которые отвернулись от страны после начала Специальной военной операции
На пленарном заседании Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге, президент отвечая на вопрос о деятелях культуры, которые критиковали СВО, прочитал стихотворение.
"Капля в море стала плакать, что рассталась с морем,// Почему мы Бога о прощении молим// Свет и тень исправно делят мир на части// Вряд ли капля знает, что такое счастье. Омар Хайям", – процитировал Владимир Путин.
Он допустил, что многим людям были неизвестны события 2014 года, когда на Украине произошёл госпереворот. Оценивая действия деятелей культуры, следует разделять тех, кто имеет свою точку зрения, что в РФ не запрещено, и тех, кто помогает противникам ВС России.
"Если эта деятельность связана с тем, чтобы наносить ущерб собственной стране и собственному народу — а такая деятельность тоже имеет место быть, мы это видим: гонорары перечисляются куда-то, прямо скажем, противнику, и так далее, — то это одна история. Если это просто мнение, точка зрения, оценка ситуации, — это другая", – отметил Путин.
Кроме этого президент привёл и другую цитату.
"И теперь из другой области: выпьем же за то, чтобы, как бы высоко мы ни летали, никогда бы не отрывались от коллектива", - сказал он.
После этого президент заявил, что голова не только для того, чтобы говорить, "но и чтобы ею думать".
Ранее Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, заявил, что с начала СВО около 160–170 деятелей культуры покинули страну. В то же время он сказал, что пусть лучше уехавшие остаются за рубежом, "чем здесь они будут капать на мозги миллионам наших граждан и продвигать какие-то нетрадиционные ценности"
 
НовостиВладимир ПутинСВОрусская культура
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:39Белоруссия нашла альтернативу российским алмазам и прекратила закупать золото в Швейцарии
20:33ЕС всё больше устаёт от украинского конфликта — Global Times
20:11Минобороны отчиталось об уничтожении 8-ми целей в Чёрном море
20:10Лукашенко принял в подарок гранатомёт и приказал "заниматься железобетонно импортозамещением"
20:02Путин высказался о критиковавших СВО деятелях культуры
19:54Лукашенко рассказал, как "надо по-разумному закончить уборку кукурузы"
19:31Поляки лишат украинских сыроваров работы
19:01Имеют право: Путин высказался об участии секс-меньшинств в международных конкурсах
19:00Проблемы с вооружением, третий Майдан от Зеленского. Итоги 17 ноября на Украине.
18:52Какую схему хочет реализовать Зеленский на Украине и что Запад готовит в России - Гаспарян
18:42"Важлива Ставка": Зеленский спланировал развитие СВО в 2014 году
18:40Путин: Политика "культурной отмены" России - расистская и антикультурная
18:23Зеленский: без помощи Запада ВСУ будут отступать
18:15Зеленский подписал закон о перенаправлении военного НДФЛ в бюджет Украины
18:10Киев ищет виновного: Подоляк рассказал, как Запад сорвал "математический анализ" контрнаступления ВСУ
17:59Президент Евросовета приедет в Киев праздновать "майдан"
17:57Министерство юстиции требует признать ЛГБТ-движение экстремистским
17:55"Воинственный тон к ЕС": американские СМИ возмутились мнением венгров
17:54Блогер Домбровский отрицает работу на "Химпром" и просит помощи ЦРУ
17:54Европу перекроят как после Первой мировой, ведь Штатам нужны ресурсы - философ
Лента новостейМолния