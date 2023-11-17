https://ukraina.ru/20231117/1051130129.html

Какую схему хочет реализовать Зеленский на Украине и что Запад готовит в России - Гаспарян

Какую схему хочет реализовать Зеленский на Украине и что Запад готовит в России - Гаспарян - 17.11.2023 Украина.ру

Какую схему хочет реализовать Зеленский на Украине и что Запад готовит в России - Гаспарян

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: Украина.ру, 17.11.2023

2023-11-17T18:52

2023-11-17T18:52

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украина

запад

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сво

армен гаспарян

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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 00:25 – Как Армен Гаспарян комментирует решение Шевченковского районного суда Киева, по которому его приговорили к 10 годам лишения свободы, и почему Украина так затянула с вынесением приговора; 09:50 – Уголовное дело СБУ против украинской националистки Ирины Фарион: чем может завершиться вся эта история? 15:45 – Зеленский заявляет о том, что Россия готовит на Украине новый майдан. Чем это вызвано и кто может стать организатором возможных протестов; 22:10 – Будет ли Запад и дальше поддерживать Украину? 29:35 – В Киеве снесли памятник Пушкину. Что дальше? В интервью упоминается внесённый в список террористов и экстремистов Алексей Арестович.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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