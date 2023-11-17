https://ukraina.ru/20231117/1051115842.html

"Квартал-95 никчёмно провалил управление страной": Азаров рассказал, что нужно для восстановления Украины

"Квартал-95 никчёмно провалил управление страной": Азаров рассказал, что нужно для восстановления Украины - 17.11.2023 Украина.ру

"Квартал-95 никчёмно провалил управление страной": Азаров рассказал, что нужно для восстановления Украины

Попытка "Квартала-95" управлять страной показала полную никчёмность, но у Украины есть шанс на восстановлении при приходе правильного руководства, заявил в эфире "Вестей ФМ" экс-премьер-министр Украины Николай Азаров

2023-11-17T14:04

2023-11-17T14:04

2023-11-17T14:33

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николай азаров

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квартал-95

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Журналист Владимир Соловьёв попросил Азарова описать возможное потенциальное будущее Украины.Когда говорят, что Украиной управляют США и Великобритания, это правда лишь отчасти, считает Азаров.По его словам, американцы управляют силовыми и карательными структурами, системой правосудия. Но в экономику они вмешиваются в значительно меньшей степени. В США следят только за тем, чтобы были деньги на военные расходы, минимальное финансирование бюджета. И по сути дела, экономика пущена на самотёк, пояснил он."Посмотрите на этого человека! Он вообще похож на реального руководителя страны? Это карикатура, конечно", добавил экс-премьер.Азаров отмечает, что только аграрный сектор находится в ещё более-менее устойчивом состоянии. Но это не благодаря правительству, а благодаря тому, что в этом секторе "хозяйствуют транснациональные компании, которые уже оккупировали Украину". И они занимаются хищническим выращиваем культур и вывозом из страны.Азаров отметил, что, несмотря ни на что, плодородная почва и ресурсы остались у Украины. И при приходе нормального руководства восстановление Украины возможно. Однако это будет сделано не быстро, потребуется 10-15 лет, оценил эксперт.

https://ukraina.ru/20231117/1051082135.html

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новости, украина, николай азаров, бюджет, экономика, перспектива, квартал-95