"Квартал-95 никчёмно провалил управление страной": Азаров рассказал, что нужно для восстановления Украины
14:04 17.11.2023 (обновлено: 14:33 17.11.2023)
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкРассмотрение иска экс-депутата Верховной рады В. Олейника в Дорогомиловском суде
Попытка "Квартала-95" управлять страной показала полную никчёмность, но у Украины есть шанс на восстановлении при приходе правильного руководства, заявил в эфире "Вестей ФМ" экс-премьер-министр Украины Николай Азаров
Журналист Владимир Соловьёв попросил Азарова описать возможное потенциальное будущее Украины.
"С этим режимом перспектив никаких, это очевидно. И попытка "95 Квартала" управлять достаточно сложной большой страной показала свою полную никчемность", - ответил Азаров.
Когда говорят, что Украиной управляют США и Великобритания, это правда лишь отчасти, считает Азаров.
По его словам, американцы управляют силовыми и карательными структурами, системой правосудия. Но в экономику они вмешиваются в значительно меньшей степени. В США следят только за тем, чтобы были деньги на военные расходы, минимальное финансирование бюджета. И по сути дела, экономика пущена на самотёк, пояснил он.
"Посмотрите на этого человека! Он вообще похож на реального руководителя страны? Это карикатура, конечно", добавил экс-премьер.
Азаров отмечает, что только аграрный сектор находится в ещё более-менее устойчивом состоянии. Но это не благодаря правительству, а благодаря тому, что в этом секторе "хозяйствуют транснациональные компании, которые уже оккупировали Украину". И они занимаются хищническим выращиваем культур и вывозом из страны.
"Восстановление возможно, но Украина должна избавиться от внешнего влияния, внешнего кураторства. И взять курс на те интересы, которые стоят перед украинским народом", - резюмировал он.
Азаров отметил, что, несмотря ни на что, плодородная почва и ресурсы остались у Украины. И при приходе нормального руководства восстановление Украины возможно. Однако это будет сделано не быстро, потребуется 10-15 лет, оценил эксперт.
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