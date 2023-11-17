https://ukraina.ru/20231117/1051114370.html

Авдеевский фронт. Донецкие подразделения прорвали оборону города на севере

Авдеевский фронт. Донецкие подразделения прорвали оборону города на севере - 17.11.2023 Украина.ру

Авдеевский фронт. Донецкие подразделения прорвали оборону города на севере

Российские силы взяли под контроль садовое товарищество "Ивовое", расположенное рядом с одним из песчаных карьеров, что уже является собственно Авдеевкой

2023-11-17T13:20

2023-11-17T13:20

2023-11-17T13:20

эксклюзив

авдеевка

всу

донецк

александр "варяг" матюшин

сво

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При этом на юге, уже в черте города, ВСУ уступили дончанам свои позиции в Ясиноватском переулке. Всё идет к тому, что в ближайшее время начнутся городские бои.На востоке от Авдеевки дончане с севера и юга, идя навстречу друг другу, продолжают сжимать кольцо вокруг города. На севере после того, как несколько дней назад украинцы оставили Степное (Степовое), перед российской армией стоит задача взять под полный контроль этот населенный пункт (сейчас на западе поселка серая зона, восток – под дончанами), а потом овладеть населённым пунктом Бердычи, который находится к западу от Степного.После этого по планам они двинут на юг – сначала возьмут Семеновку, а потом Орловку. Именно последняя является населенным пунктом, из которого ВСУ постоянно утюжат Донецк.На юге перед российскими подразделениями стоит задача продвинуться от Водяного и Опытного на север и овладеть поселком Северное, а потом – Тоненьким.Если вышеуказанные задачи будут решены, будут перекрыты все дороги, в том числе и основная через Ласточкино, по которым снабжается авдеевский гарнизон. В таком случае его падение – вопрос времени.Также на юге от ВСУ практически зачищена знаменитая Авдеевская промзона. Донецкий волонтер, старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин в комментарии для издания Украина.ру подтвердил, что все крупные здания на промке – под российским контролем, но полагает, что украинцы небольшими группками могут еще находится в уцелевших мелких строениях.Если падет хотя бы один из украинских укрепов типа "Царской охоты" (получил свое название по находящемуся там ресторану) или части ПВО, то южный фланг украинской обороны Авдеевки посыплется, и уже ничто не будет мешать донецким подразделениям войти с этого направления в город.Украинское командование по всем прогнозам будет цепляться за город, так как уход из него будет иметь целый ряд негативных последствий для ВСУ.Первое: нельзя будет больше, как выразился один украинский военный эксперт, "держать нож у горла Донецка", а также Макеевки и Ясиноватой, расположенных рядом. Нельзя будет подвергать их ежедневным артиллерийским обстрелам (ракетным – еще возможно).Второе: под российский контроль перейдут логистические транспортные узлы под Донецком, которые пока контролирует Украина, что позволит быстрее перебрасывать как боевые подразделения, так и б/к с ГСМ с юга на север и с севера на юг.Третье: посыплется украинская оборона в ДНР в целом, так как Авдеевка была самым мощным и глубокоэшелонированным укрепом в Новороссии, который не позволял российской армии двигаться вперед – на Покровск/Красноармейск, а затем на Константиновку, Краматорск и Славянск. Ее взятие приведет к тому, что задачу по освобождению ДНР будет решать легче. После падения Авдеевки падет оборона Красногоровки и Марьинки, а затем настанет очередь Угледара. Таким образом проблема артиллерийских обстрелов Донецка будет полностью решена.Четвертое: это будет тяжелое морально-политическое поражение как для ВСУ, так и лично для Зеленского. А это приведет к снижению поддержки со стороны Запада и к падению доверия у украинских граждан.

https://ukraina.ru/20231115/1051029557.html

https://ukraina.ru/20231116/1051052315.html

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Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

эксклюзив, авдеевка, всу, донецк, александр "варяг" матюшин, сво