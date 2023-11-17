https://ukraina.ru/20231117/1051110769.html

Россия не находится в конфронтации с американцами — Песков

Россия не находится в конфронтации с американцами — Песков - 17.11.2023 Украина.ру

Россия не находится в конфронтации с американцами — Песков

Ничего хорошего в жесткой конфронтации РФ с Западом нет, это скорее плохо, заявил 17 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью студенческому информканалу МГИМО 36

2023-11-17T11:39

2023-11-17T11:39

2023-11-17T11:39

дмитрий песков

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россия

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конфронтация

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"Конечно, ничего хорошего в том, что мы сейчас переживаем все вместе период такой очень жесткой конфронтации с тем, что мы называем коллективный Запад, нет. Это скорее плохо", - сказал Песков.По его словам, все системы международно-правовых, экономических отношений сейчас трансформируются. После распада СССР страны Запада почувствовали себя "истинными властителями мира" и почувствовали себя вправе руководствоваться не законами, а правилами, "и именно теми правилами, которые они сами устанавливают", и навязывать эти правила всем остальным, добавил он.Песков пояснил, что такие побуждения никогда не возникают на пустом месте, и это было связано с тем, что они имели солидную экономическую и технологическую базу. Со временем ситуация стала меняться, "стали появляться страны, которые стали вставать на ноги", развивать собственное производство, и отсюда появилась возможность искать большей самостоятельности.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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дмитрий песков, новости, американцы, россия, зарубежье, конфронтация