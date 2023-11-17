Россия не находится в конфронтации с американцами — Песков - 17.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231117/1051110769.html
Россия не находится в конфронтации с американцами — Песков
Россия не находится в конфронтации с американцами — Песков - 17.11.2023 Украина.ру
Россия не находится в конфронтации с американцами — Песков
Ничего хорошего в жесткой конфронтации РФ с Западом нет, это скорее плохо, заявил 17 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью студенческому информканалу МГИМО 36
2023-11-17T11:39
2023-11-17T11:39
дмитрий песков
новости
американцы
россия
зарубежье
конфронтация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103332/06/1033320679_0:115:3234:1934_1920x0_80_0_0_e6ba0858aa1ed3cff554584c525789aa.jpg
"Конечно, ничего хорошего в том, что мы сейчас переживаем все вместе период такой очень жесткой конфронтации с тем, что мы называем коллективный Запад, нет. Это скорее плохо", - сказал Песков.По его словам, все системы международно-правовых, экономических отношений сейчас трансформируются. После распада СССР страны Запада почувствовали себя "истинными властителями мира" и почувствовали себя вправе руководствоваться не законами, а правилами, "и именно теми правилами, которые они сами устанавливают", и навязывать эти правила всем остальным, добавил он.Песков пояснил, что такие побуждения никогда не возникают на пустом месте, и это было связано с тем, что они имели солидную экономическую и технологическую базу. Со временем ситуация стала меняться, "стали появляться страны, которые стали вставать на ноги", развивать собственное производство, и отсюда появилась возможность искать большей самостоятельности.
https://ukraina.ru/20231117/1051109600.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103332/06/1033320679_252:0:2983:2048_1920x0_80_0_0_a7d8630eb871fc88ffbe4a804e46d6c1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
дмитрий песков, новости, американцы, россия, зарубежье, конфронтация
Дмитрий Песков, Новости, американцы, Россия, Зарубежье, конфронтация

Россия не находится в конфронтации с американцами — Песков

11:39 17.11.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
Ничего хорошего в жесткой конфронтации РФ с Западом нет, это скорее плохо, заявил 17 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью студенческому информканалу МГИМО 36
"Конечно, ничего хорошего в том, что мы сейчас переживаем все вместе период такой очень жесткой конфронтации с тем, что мы называем коллективный Запад, нет. Это скорее плохо", - сказал Песков.
По его словам, все системы международно-правовых, экономических отношений сейчас трансформируются.
После распада СССР страны Запада почувствовали себя "истинными властителями мира" и почувствовали себя вправе руководствоваться не законами, а правилами, "и именно теми правилами, которые они сами устанавливают", и навязывать эти правила всем остальным, добавил он.
Песков пояснил, что такие побуждения никогда не возникают на пустом месте, и это было связано с тем, что они имели солидную экономическую и технологическую базу.
Со временем ситуация стала меняться, "стали появляться страны, которые стали вставать на ноги", развивать собственное производство, и отсюда появилась возможность искать большей самостоятельности.
"И конечно, здесь возникли противоречия, и отсюда возникла такая глубокая конфронтация. Это не значит, что мы в конфронтации с американцами, это не значит, что мы в конфронтации с американской культурой. Мы в конфронтации с их идеологией, мы в конфронтации с их видением того, как надо жить в мире", - уточнил официальный представитель Кремля.
Визит президента РФ В. Путина в Казахстан - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
10:59
Песков дал совет Моргенштерну* насчет выступления перед российскими военнымиПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 ноября в интервью студенческому информационному каналу МГИМО 360 прокомментировал идею российского рэпера Алишера Моргенштерна* выступить в зоне спецоперации ради гарантий
 
Дмитрий ПесковНовостиамериканцыРоссияЗарубежьеконфронтация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:00Отказ от магического мышления, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 17 ноября
12:53Медведев отреагировал мемом на закон США о финансировании без помощи Украине
12:49Против России и Белоруссии. Как белорусские националисты в Польше взорвали медийную бомбу
12:43Виртуальный Залужный. Что не так с главкомом ВСУ
12:40Российские военные уничтожили украинские ракеты "Нептун" над морем у Крыма — Минобороны РФ
12:40Байден пытался показать превосходство, назвав Си Цзиньпина диктатором - Пушков
12:28"Не превращайте Тайвань в Авдеевку". В Тихом океане началось политическое землетрясение
12:21Разрядка и заморозка для Украины. Эксперты об итогах визита Си Цзиньпина в США
11:57"Свободная трибуна для всех стран". Эрнст предложил создать аналог "Евровидения"
11:47Песков сказал, каким должен быть следующий президент России
11:46"Родина закрыта": Песков объяснил, кто и почему не сможет вернуться в Россию
11:40 "У Украины нет пути к победе": экс-аналитик ЦРУ предложил немедленно прекратить конфликт
11:39Россия не находится в конфронтации с американцами — Песков
11:04Куда движется фронт, чем Россия удивляет противника и что нужно армии в первую очередь - Алёхин
10:59Песков дал совет Моргенштерну* насчет выступления перед российскими военными
10:51Байден подписал законопроект о финансировании без Украины и Израиля
10:26"Леденящая угроза": на Западе оценили ракетный "Авангард" Путина
10:25"Ни цента больше для Украины": сенатор потребовал расследовать траты Украиной американских средств
10:24Американский журнал назвал "неприятную истину" для Украины и Запада
10:00"Это политический бандитизм". Историки раскрыли, чьи методы использует СБУ для организации диверсий в РФ
Лента новостейМолния