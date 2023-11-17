https://ukraina.ru/20231117/1051110769.html
Россия не находится в конфронтации с американцами — Песков
Россия не находится в конфронтации с американцами — Песков - 17.11.2023 Украина.ру
Россия не находится в конфронтации с американцами — Песков
Ничего хорошего в жесткой конфронтации РФ с Западом нет, это скорее плохо, заявил 17 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью студенческому информканалу МГИМО 36
2023-11-17T11:39
2023-11-17T11:39
2023-11-17T11:39
дмитрий песков
новости
американцы
россия
зарубежье
конфронтация
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"Конечно, ничего хорошего в том, что мы сейчас переживаем все вместе период такой очень жесткой конфронтации с тем, что мы называем коллективный Запад, нет. Это скорее плохо", - сказал Песков.По его словам, все системы международно-правовых, экономических отношений сейчас трансформируются. После распада СССР страны Запада почувствовали себя "истинными властителями мира" и почувствовали себя вправе руководствоваться не законами, а правилами, "и именно теми правилами, которые они сами устанавливают", и навязывать эти правила всем остальным, добавил он.Песков пояснил, что такие побуждения никогда не возникают на пустом месте, и это было связано с тем, что они имели солидную экономическую и технологическую базу. Со временем ситуация стала меняться, "стали появляться страны, которые стали вставать на ноги", развивать собственное производство, и отсюда появилась возможность искать большей самостоятельности.
https://ukraina.ru/20231117/1051109600.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
дмитрий песков, новости, американцы, россия, зарубежье, конфронтация
Россия не находится в конфронтации с американцами — Песков
Ничего хорошего в жесткой конфронтации РФ с Западом нет, это скорее плохо, заявил 17 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью студенческому информканалу МГИМО 36
"Конечно, ничего хорошего в том, что мы сейчас переживаем все вместе период такой очень жесткой конфронтации с тем, что мы называем коллективный Запад, нет. Это скорее плохо", - сказал Песков.
По его словам, все системы международно-правовых, экономических отношений сейчас трансформируются.
После распада СССР страны Запада почувствовали себя "истинными властителями мира" и почувствовали себя вправе руководствоваться не законами, а правилами, "и именно теми правилами, которые они сами устанавливают", и навязывать эти правила всем остальным, добавил он.
Песков пояснил, что такие побуждения никогда не возникают на пустом месте, и это было связано с тем, что они имели солидную экономическую и технологическую базу.
Со временем ситуация стала меняться, "стали появляться страны, которые стали вставать на ноги", развивать собственное производство, и отсюда появилась возможность искать большей самостоятельности.
"И конечно, здесь возникли противоречия, и отсюда возникла такая глубокая конфронтация. Это не значит, что мы в конфронтации с американцами, это не значит, что мы в конфронтации с американской культурой. Мы в конфронтации с их идеологией, мы в конфронтации с их видением того, как надо жить в мире", - уточнил официальный представитель Кремля.