https://ukraina.ru/20231117/1051109600.html

Песков дал совет Моргенштерну* насчет выступления перед российскими военными

Песков дал совет Моргенштерну* насчет выступления перед российскими военными - 17.11.2023 Украина.ру

Песков дал совет Моргенштерну* насчет выступления перед российскими военными

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 ноября в интервью студенческому информационному каналу МГИМО 360 прокомментировал идею российского рэпера Алишера Моргенштерна* выступить в зоне спецоперации ради гарантий

2023-11-17T10:59

2023-11-17T10:59

2023-11-17T10:59

моргенштерн

новости

дмитрий песков

фронт

выступления

гарантии

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"Я не очень хорошо знаком с творчеством товарища Моргенштерна, но из тех крох, о чем я знаю, я могу сказать, что я не являюсь поклонником его творчества. И даже если гипотетически представить поездку Моргенштерна на фронт — ему никто не сможет дать гарантию безопасности. Потому что зная тех парней которые там — там парни крепкие, суровые...", - сказал Песков.Он сыронизировал, что исполнителю следует бояться не власти, а военных.Он указал, что оставшиеся на родине люди, душой болеющие за страну, могут не принять их.На днях в интервью Ксении Собчак рэпер рассказал о возможности выступлений в зоне спецоперации. Собчак привела пример Романа Билык, лидера группы "Звери", который летом выступил перед российскими военнослужащими на Донбассе. Многих удивил поступок певца, так как ранее он критиковал действия российских властей касательно Украины. Теперь Рома Зверь изменил свою позицию.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ukraina.ru/20231107/1050814642.html

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моргенштерн, новости, дмитрий песков, фронт, выступления, гарантии