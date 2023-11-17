Песков дал совет Моргенштерну* насчет выступления перед российскими военными - 17.11.2023 Украина.ру
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Песков дал совет Моргенштерну* насчет выступления перед российскими военными
Песков дал совет Моргенштерну* насчет выступления перед российскими военными - 17.11.2023 Украина.ру
Песков дал совет Моргенштерну* насчет выступления перед российскими военными
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 ноября в интервью студенческому информационному каналу МГИМО 360 прокомментировал идею российского рэпера Алишера Моргенштерна* выступить в зоне спецоперации ради гарантий
2023-11-17T10:59
2023-11-17T10:59
моргенштерн
новости
дмитрий песков
фронт
выступления
гарантии
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"Я не очень хорошо знаком с творчеством товарища Моргенштерна, но из тех крох, о чем я знаю, я могу сказать, что я не являюсь поклонником его творчества. И даже если гипотетически представить поездку Моргенштерна на фронт — ему никто не сможет дать гарантию безопасности. Потому что зная тех парней которые там — там парни крепкие, суровые...", - сказал Песков.Он сыронизировал, что исполнителю следует бояться не власти, а военных.Он указал, что оставшиеся на родине люди, душой болеющие за страну, могут не принять их.На днях в интервью Ксении Собчак рэпер рассказал о возможности выступлений в зоне спецоперации. Собчак привела пример Романа Билык, лидера группы "Звери", который летом выступил перед российскими военнослужащими на Донбассе. Многих удивил поступок певца, так как ранее он критиковал действия российских властей касательно Украины. Теперь Рома Зверь изменил свою позицию.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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моргенштерн, новости, дмитрий песков, фронт, выступления, гарантии
Моргенштерн, Новости, Дмитрий Песков, фронт, выступления, гарантии

Песков дал совет Моргенштерну* насчет выступления перед российскими военными

10:59 17.11.2023
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВизит президента РФ В. Путина в Казахстан
Визит президента РФ В. Путина в Казахстан - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 ноября в интервью студенческому информационному каналу МГИМО 360 прокомментировал идею российского рэпера Алишера Моргенштерна* выступить в зоне спецоперации ради гарантий
"Я не очень хорошо знаком с творчеством товарища Моргенштерна, но из тех крох, о чем я знаю, я могу сказать, что я не являюсь поклонником его творчества. И даже если гипотетически представить поездку Моргенштерна на фронт — ему никто не сможет дать гарантию безопасности. Потому что зная тех парней которые там — там парни крепкие, суровые...", - сказал Песков.
Он сыронизировал, что исполнителю следует бояться не власти, а военных.

"А постановка вопроса, что так и быть я съезжу на фронт, а вы мне дайте гарантии, что потом все будет хорошо — она неуместна. И конечно же наверное это невыполнимо. Он не должен питать иллюзий. Никто ему не будет давать гарантий... Ведь одно дело: есть много людей запутавшихся испугавшихся (страх - это нормальное чувство, присущее человеку в определенных жизненных ситуациях... и кто-то даже уехал из страны). Но кто-то уехал из страны и стал ругать и порочить свою родину. Вот этим людям будет вернуться очень сложно", - добавил официальный представитель Кремля.

Он указал, что оставшиеся на родине люди, душой болеющие за страну, могут не принять их.
На днях в интервью Ксении Собчак рэпер рассказал о возможности выступлений в зоне спецоперации. Собчак привела пример Романа Билык, лидера группы "Звери", который летом выступил перед российскими военнослужащими на Донбассе. Многих удивил поступок певца, так как ранее он критиковал действия российских властей касательно Украины. Теперь Рома Зверь изменил свою позицию.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
Моргенштерн
7 ноября, 12:13
"Никаких политических высказываний": Моргенштерн* высказался о возможности выступления в зоне СВОРоссийский рэпер Алишер Моргенштерн* рассказал о возможности выступлений в зоне спецоперации. Об этом он заявил в интервью Ксении Собчак
 
МоргенштернНовостиДмитрий Песковфронтвыступлениягарантии
 
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Заголовок открываемого материала
11:04Куда движется фронт, чем Россия удивляет противника и что нужно армии в первую очередь - Алёхин
10:59Песков дал совет Моргенштерну* насчет выступления перед российскими военными
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