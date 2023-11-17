Наши в Пекине. Делегация издания "Украина.ру" посетила университет Синьхуа - 17.11.2023 Украина.ру
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Наши в Пекине. Делегация издания "Украина.ру" посетила университет Синьхуа
Наши в Пекине. Делегация издания "Украина.ру" посетила университет Синьхуа - 17.11.2023 Украина.ру
Наши в Пекине. Делегация издания "Украина.ру" посетила университет Синьхуа
Делегация мультимедийного издания "Украина.ру" посетила факультет журналистики и медиакоммуникаций Университета Синьхуа
2023-11-17T15:55
2023-11-17T15:55
синьхуа
кнр (китай)
университет
журналистика
журналисты
россия
визит
новости
китай
пекин
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Сотрудники издания "Украина.ру" встретились с руководством и профессорским составом факультета журналистики и медиакоммуникаций Университета Синьхуа.Этот факультет известен тем, что подготовил практически всю элиту китайской журналистики. Беседа коллег прошла в деловом, конструктивном ключе. Обсуждены вопросы стажировки китайских и российских студентов, онлайн лекций ведущих экспертов.Во время встречи стороны отметили, что перед Китаем и Россией стоят общие вызовы и обсудили возможности совместного информационного сопротивления им.
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синьхуа, кнр (китай), университет, журналистика, журналисты, россия, визит, новости, китай, пекин, делегация, украина.ру
Синьхуа, КНР (Китай), университет, журналистика, журналисты, Россия, визит, Новости, Китай, Пекин, делегация, Украина.ру

Наши в Пекине. Делегация издания "Украина.ру" посетила университет Синьхуа

15:55 17.11.2023
 
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© Украина.ру
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Делегация мультимедийного издания "Украина.ру" посетила факультет журналистики и медиакоммуникаций Университета Синьхуа
Сотрудники издания "Украина.ру" встретились с руководством и профессорским составом факультета журналистики и медиакоммуникаций Университета Синьхуа.
Этот факультет известен тем, что подготовил практически всю элиту китайской журналистики.
Беседа коллег прошла в деловом, конструктивном ключе. Обсуждены вопросы стажировки китайских и российских студентов, онлайн лекций ведущих экспертов.
Во время встречи стороны отметили, что перед Китаем и Россией стоят общие вызовы и обсудили возможности совместного информационного сопротивления им.
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Вчера, 07:06
Наука дружить с Китаем. От нужных слов к конкретным деламРоссия и Китай являются стратегическими партнерами, но, чтобы сотрудничество народов обрело истинную стратегическую глубину, необходимо задействовать разнообразные формы информационного сотрудничества и народной дипломатии.
 
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