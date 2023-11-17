https://ukraina.ru/20231117/1051107177.html

Наши в Пекине. Делегация издания "Украина.ру" посетила университет Синьхуа

Наши в Пекине. Делегация издания "Украина.ру" посетила университет Синьхуа - 17.11.2023 Украина.ру

Наши в Пекине. Делегация издания "Украина.ру" посетила университет Синьхуа

Делегация мультимедийного издания "Украина.ру" посетила факультет журналистики и медиакоммуникаций Университета Синьхуа

2023-11-17T15:55

2023-11-17T15:55

2023-11-17T15:55

синьхуа

кнр (китай)

университет

журналистика

журналисты

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китай

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Сотрудники издания "Украина.ру" встретились с руководством и профессорским составом факультета журналистики и медиакоммуникаций Университета Синьхуа.Этот факультет известен тем, что подготовил практически всю элиту китайской журналистики. Беседа коллег прошла в деловом, конструктивном ключе. Обсуждены вопросы стажировки китайских и российских студентов, онлайн лекций ведущих экспертов.Во время встречи стороны отметили, что перед Китаем и Россией стоят общие вызовы и обсудили возможности совместного информационного сопротивления им.

https://ukraina.ru/20231116/1051066530.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

синьхуа, кнр (китай), университет, журналистика, журналисты, россия, визит, новости, китай, пекин, делегация, украина.ру