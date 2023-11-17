https://ukraina.ru/20231117/1051107177.html
Наши в Пекине. Делегация издания "Украина.ру" посетила университет Синьхуа
Наши в Пекине. Делегация издания "Украина.ру" посетила университет Синьхуа - 17.11.2023 Украина.ру
Наши в Пекине. Делегация издания "Украина.ру" посетила университет Синьхуа
Делегация мультимедийного издания "Украина.ру" посетила факультет журналистики и медиакоммуникаций Университета Синьхуа
2023-11-17T15:55
2023-11-17T15:55
2023-11-17T15:55
синьхуа
кнр (китай)
университет
журналистика
журналисты
россия
визит
новости
китай
пекин
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Сотрудники издания "Украина.ру" встретились с руководством и профессорским составом факультета журналистики и медиакоммуникаций Университета Синьхуа.Этот факультет известен тем, что подготовил практически всю элиту китайской журналистики. Беседа коллег прошла в деловом, конструктивном ключе. Обсуждены вопросы стажировки китайских и российских студентов, онлайн лекций ведущих экспертов.Во время встречи стороны отметили, что перед Китаем и Россией стоят общие вызовы и обсудили возможности совместного информационного сопротивления им.
https://ukraina.ru/20231116/1051066530.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
синьхуа, кнр (китай), университет, журналистика, журналисты, россия, визит, новости, китай, пекин, делегация, украина.ру
Синьхуа, КНР (Китай), университет, журналистика, журналисты, Россия, визит, Новости, Китай, Пекин, делегация, Украина.ру
Наши в Пекине. Делегация издания "Украина.ру" посетила университет Синьхуа
Делегация мультимедийного издания "Украина.ру" посетила факультет журналистики и медиакоммуникаций Университета Синьхуа