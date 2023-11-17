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Новые модули дистанционного управления пулеметом поставили в зону СВО
Новые модули дистанционного управления пулеметом поставили в зону СВО - 17.11.2023 Украина.ру
Новые модули дистанционного управления пулеметом поставили в зону СВО
Госкорпорация "Ростех" разработала и поставила российским военнослужащим в зоне спецоперации модуль дистанционного управления пулемётом. Об этом 17 ноября сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на госкорпорацию
2023-11-17T09:31
2023-11-17T09:31
2023-11-17T09:35
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На модуль установлены видеокамеры высокого разрешения, что позволяет наблюдать и точно поражать цель. При этом управляющий платформой оператор может находиться на расстоянии до одного километра.В "Ростехе" подчеркнули, что при содействии ставропольского регионального отделения Союза машиностроителей России четыре таких устройства уже переданы в зону СВО, ещё пять установок будут поставлены до конца года.Платформа дистанционного управления пулемётом была разработана по прямому запросу российских военнослужащих из зоны спецоперации.Сообщается, что модуль управления ПКТ позволяет в режиме реального времени наблюдать за целью и вести прицельную стрельбу на удалении от 50 до 1100 метров. При этом изделие имеет возможность дооснащения тепловизионным модулем и прибором ночного видения."Платформа не только испытывалась на полигонах, но и уже прошла проверку в реальной боевой обстановке", - подчеркнул генеральный директор ПАО "Сигнал" Андрей Кочерга.Сейчас платформы находятся в распоряжении 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка.Военнослужащий этого полка также передал разработчикам и заводчанам благодарственное письмо.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, ставропольский край, сво, спецоперация, пулемет, ростех
Новости, Россия, Ставропольский край, СВО, Спецоперация, пулемет, Ростех
Новые модули дистанционного управления пулеметом поставили в зону СВО
09:31 17.11.2023 (обновлено: 09:35 17.11.2023)
Госкорпорация "Ростех" разработала и поставила российским военнослужащим в зоне спецоперации модуль дистанционного управления пулемётом. Об этом 17 ноября сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на госкорпорацию
"КРЭТ (Концерн Радиоэлектронные технологии. – Ред.) госкорпорации "Ростех" разработал и изготовил платформы дистанционного управления танковым пулеметом ПКТ", - заявили в "Ростехе".
На модуль установлены видеокамеры высокого разрешения, что позволяет наблюдать и точно поражать цель. При этом управляющий платформой оператор может находиться на расстоянии до одного километра.
В "Ростехе" подчеркнули, что при содействии ставропольского регионального отделения Союза машиностроителей России четыре таких устройства уже переданы в зону СВО, ещё пять установок будут поставлены до конца года.
Платформа дистанционного управления пулемётом была разработана по прямому запросу российских военнослужащих из зоны спецоперации.
Сообщается, что модуль управления ПКТ позволяет в режиме реального времени наблюдать за целью и вести прицельную стрельбу на удалении от 50 до 1100 метров. При этом изделие имеет возможность дооснащения тепловизионным модулем и прибором ночного видения.
"Платформа не только испытывалась на полигонах, но и уже прошла проверку в реальной боевой обстановке", - подчеркнул генеральный директор ПАО "Сигнал" Андрей Кочерга.
Сейчас платформы находятся в распоряжении 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка.
"Очень хорошие изделия, они хорошо себя зарекомендовали, с лучшей стороны показали себя в бою.[...] Народ и армия у нас работают в одном направлении, приближают нашу единую победу", - подчеркнул военнослужащий.
Военнослужащий этого полка также передал разработчикам и заводчанам благодарственное письмо.