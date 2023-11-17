https://ukraina.ru/20231117/1051102448.html

Для ушедших на СВО студентов-добровольцев из Мордовии и Башкирии организовали телемост - МО

Для ушедших на СВО студентов-добровольцев из Мордовии и Башкирии организовали телемост - МО - 17.11.2023 Украина.ру

Для ушедших на СВО студентов-добровольцев из Мордовии и Башкирии организовали телемост - МО

Командование группировки войск Центрального военного округа впервые организовало телемост для добровольцев из Мордовии и Башкирии, проходящих заочное обучение в вузах, с семьями и однокурсниками. Об этом 17 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ

2023-11-17T08:50

2023-11-17T08:50

2023-11-17T08:51

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"Командование группировки войск Центрального военного округа впервые организовало телемост для военнослужащих, проходящих заочное обучение в вузах, и их семей и однокурсников из Мордовии и Башкирии. Военнослужащие взяли академический отпуск и добровольно, заключив контракт с Минобороны России, прошли полный курс боевой подготовки и убыли в зону проведения СВО", - говорится в сообщении ведомства.Во время телемоста военнослужащие смогли пообщаться с родными и близкими, а также с руководством вузов, в которых проходят обучение, смогли прояснить вопросы по учебному процессу, сдаче экзаменов и курсовых работ."Также в ходе телемоста для военнослужащих были прочитаны патриотические стихи, исполнены музыкальные номера, в том числе с игрой на национальных инструментах", - отмечается в сообщении.В завершение мероприятия представитель командования ЦВО вручил наиболее отличившимся бойцам государственные награды.Министерство обороны регулярно организует телемосты между военнослужащими и их близкими. Основной целью таких мероприятий является поддержание боевого духа личного состава и информирование семей военнослужащих.

https://ukraina.ru/20231117/1051086009.html

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новости, россия, сво, телемост, вс рф, минобороны рф, студенты, добровольцы