https://ukraina.ru/20231117/1051101486.html

США грозит распад из-за поддержки Украины — Шеремет

США грозит распад из-за поддержки Украины — Шеремет - 17.11.2023 Украина.ру

США грозит распад из-за поддержки Украины — Шеремет

Поддержка Украины может привести к протестным отношениям внутри американского общества и распаду США. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, передает 17 ноября РИА Новости

2023-11-17T07:29

2023-11-17T07:29

2023-11-17T07:34

сша

распад

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"Поддержка Украины приведет к дальнейшему скатыванию американской экономики в пропасть и росту высоких протестных настроений и так максимально погрязших в долгах простых американцев, погружая все глубже и глубже страну в хаос гражданского неповиновения, тем самым создавая предпосылки для распада страны на более независимые и лояльные к своим гражданам государства", - сказал Шеремет.По его словам, поддержка Украины может сыграть с США злую шутку, и виной тому "антинародный и античеловеческий режим Байдена".

https://ukraina.ru/20231116/1051076777.html

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сша, распад, шеремет, украина, зарубежье, новости