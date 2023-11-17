США грозит распад из-за поддержки Украины — Шеремет
07:29 17.11.2023 (обновлено: 07:34 17.11.2023)
Поддержка Украины может привести к протестным отношениям внутри американского общества и распаду США. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, передает 17 ноября РИА Новости
"Поддержка Украины приведет к дальнейшему скатыванию американской экономики в пропасть и росту высоких протестных настроений и так максимально погрязших в долгах простых американцев, погружая все глубже и глубже страну в хаос гражданского неповиновения, тем самым создавая предпосылки для распада страны на более независимые и лояльные к своим гражданам государства", - сказал Шеремет.
По его словам, поддержка Украины может сыграть с США злую шутку, и виной тому "антинародный и античеловеческий режим Байдена".