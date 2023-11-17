США грозит распад из-за поддержки Украины — Шеремет - 17.11.2023 Украина.ру
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США грозит распад из-за поддержки Украины — Шеремет
США грозит распад из-за поддержки Украины — Шеремет - 17.11.2023 Украина.ру
США грозит распад из-за поддержки Украины — Шеремет
Поддержка Украины может привести к протестным отношениям внутри американского общества и распаду США. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, передает 17 ноября РИА Новости
2023-11-17T07:29
2023-11-17T07:34
сша
распад
шеремет
украина
зарубежье
новости
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"Поддержка Украины приведет к дальнейшему скатыванию американской экономики в пропасть и росту высоких протестных настроений и так максимально погрязших в долгах простых американцев, погружая все глубже и глубже страну в хаос гражданского неповиновения, тем самым создавая предпосылки для распада страны на более независимые и лояльные к своим гражданам государства", - сказал Шеремет.По его словам, поддержка Украины может сыграть с США злую шутку, и виной тому "антинародный и античеловеческий режим Байдена".
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сша, распад, шеремет, украина, зарубежье, новости
США, распад, Шеремет, Украина, Зарубежье, Новости

США грозит распад из-за поддержки Украины — Шеремет

07:29 17.11.2023 (обновлено: 07:34 17.11.2023)
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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Поддержка Украины может привести к протестным отношениям внутри американского общества и распаду США. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, передает 17 ноября РИА Новости
"Поддержка Украины приведет к дальнейшему скатыванию американской экономики в пропасть и росту высоких протестных настроений и так максимально погрязших в долгах простых американцев, погружая все глубже и глубже страну в хаос гражданского неповиновения, тем самым создавая предпосылки для распада страны на более независимые и лояльные к своим гражданам государства", - сказал Шеремет.
По его словам, поддержка Украины может сыграть с США злую шутку, и виной тому "антинародный и античеловеческий режим Байдена".
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