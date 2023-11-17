В Забайкалье произошло обрушение на руднике, на поверхность подняли тело одного горняка – МЧС
05:27 17.11.2023 (обновлено: 05:28 17.11.2023)
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБерезовский золотоносный рудник в Свердловской области
На руднике золоторудной компании в Балейском районе Забайкальского края произошло обрушение, два человека оказались под завалами. Об этом 17 ноября сообщает пресс-служба регионального управления МЧС
"На руднике в Балейском районе произошло частичное обрушение горной породы на горизонте, под завалами оказались два человека", - говорится в заявлении ведомства.
В настоящее время на месте работают горноспасатели кемеровского отряда и регионального управления МЧС, из-под завала подняли тело одного шахтёра.
По данным регионального управления СК, обрушение горной породы в шахте золоторудной компании в Балейском районе произошло около 10:00 по местному времени (4:00 мск). Следователи начали проверку.
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