В Забайкалье произошло обрушение на руднике, на поверхность подняли тело одного горняка – МЧС - 17.11.2023 Украина.ру
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В Забайкалье произошло обрушение на руднике, на поверхность подняли тело одного горняка – МЧС
В Забайкалье произошло обрушение на руднике, на поверхность подняли тело одного горняка – МЧС - 17.11.2023 Украина.ру
В Забайкалье произошло обрушение на руднике, на поверхность подняли тело одного горняка – МЧС
На руднике золоторудной компании в Балейском районе Забайкальского края произошло обрушение, два человека оказались под завалами. Об этом 17 ноября сообщает пресс-служба регионального управления МЧС
2023-11-17T05:27
2023-11-17T05:28
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"На руднике в Балейском районе произошло частичное обрушение горной породы на горизонте, под завалами оказались два человека", - говорится в заявлении ведомства.В настоящее время на месте работают горноспасатели кемеровского отряда и регионального управления МЧС, из-под завала подняли тело одного шахтёра.По данным регионального управления СК, обрушение горной породы в шахте золоторудной компании в Балейском районе произошло около 10:00 по местному времени (4:00 мск). Следователи начали проверку.
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Новости, Россия, происшествия, шахта, МЧС РФ

В Забайкалье произошло обрушение на руднике, на поверхность подняли тело одного горняка – МЧС

05:27 17.11.2023 (обновлено: 05:28 17.11.2023)
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБерезовский золотоносный рудник в Свердловской области
Березовский золотоносный рудник в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
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На руднике золоторудной компании в Балейском районе Забайкальского края произошло обрушение, два человека оказались под завалами. Об этом 17 ноября сообщает пресс-служба регионального управления МЧС
"На руднике в Балейском районе произошло частичное обрушение горной породы на горизонте, под завалами оказались два человека", - говорится в заявлении ведомства.
В настоящее время на месте работают горноспасатели кемеровского отряда и регионального управления МЧС, из-под завала подняли тело одного шахтёра.
По данным регионального управления СК, обрушение горной породы в шахте золоторудной компании в Балейском районе произошло около 10:00 по местному времени (4:00 мск). Следователи начали проверку.
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