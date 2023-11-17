https://ukraina.ru/20231117/1051100810.html

В Забайкалье произошло обрушение на руднике, на поверхность подняли тело одного горняка – МЧС

В Забайкалье произошло обрушение на руднике, на поверхность подняли тело одного горняка – МЧС - 17.11.2023 Украина.ру

В Забайкалье произошло обрушение на руднике, на поверхность подняли тело одного горняка – МЧС

На руднике золоторудной компании в Балейском районе Забайкальского края произошло обрушение, два человека оказались под завалами. Об этом 17 ноября сообщает пресс-служба регионального управления МЧС

2023-11-17T05:27

2023-11-17T05:27

2023-11-17T05:28

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"На руднике в Балейском районе произошло частичное обрушение горной породы на горизонте, под завалами оказались два человека", - говорится в заявлении ведомства.В настоящее время на месте работают горноспасатели кемеровского отряда и регионального управления МЧС, из-под завала подняли тело одного шахтёра.По данным регионального управления СК, обрушение горной породы в шахте золоторудной компании в Балейском районе произошло около 10:00 по местному времени (4:00 мск). Следователи начали проверку.

https://ukraina.ru/20231117/1051100567.html

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