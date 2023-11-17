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"Потеря Ростова не отменяет Вашу задачу". Как нацисты впервые потерпели поражение в Донбассе

"Потеря Ростова не отменяет Вашу задачу". Как нацисты впервые потерпели поражение в Донбассе - 17.11.2023 Украина.ру

"Потеря Ростова не отменяет Вашу задачу". Как нацисты впервые потерпели поражение в Донбассе

В первой половине ноября 1941 года войска группы армии "Юг", вдавившись клином между ворошиловградской и ростовской группировками советских войск, никак не могли прорвать оборону Южного фронта в районе Шахтинска. В Москве приняли решение 17 ноября нанести из Ворошиловградского выступа удар во фланг и тыл I-й танковой группы Клейста

2023-11-17T17:53

2023-11-17T17:53

2023-11-17T17:53

история

история

1941

луганск

ростов-на-дону

донбасс

великая отечественная война

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Противник уже перерезал стратегическую железнодорожную артерию Харьков-Ростов, и теперь стремился оседлать дорогу Воронеж-Ростов. Это поставило бы сражавшиеся у азовского побережья советские соединения в тяжёлое положение. Одновременно вермахт наносил удар в стык 9-й и 18-й армиям (А) Южного фронта, стремясь охватить 12-ю и 18-ю А и выйти на рубеж Северского Донца, а также ударить с севера во фланг оборонявшей Ростов-на-Дону 56-й Отдельной армии (ОА).Чтобы предупредить действия немцев Ставка Верховного Главнокомандования поставила перед командованием Юго-Западного направления задачу, разгромить находившуюся на острие вражеского удара 1-я танковую армию (ТА) генерал-полковника Эвальда фон Клейста.Для этого Москва приказала перебросить закончившую своё формирование 37-ю армию из района Краснодона и Каменска на южный фас Ворошиловградского выступа на рубеж Ровеньки-Должанская-Бирюково (в наше время все эти населённые пункты находятся на территории ЛНР РФ). 18-й и 9-й армиям чтобы уступить ей место предстояло раздвинуться и уплотнить свои порядки. За правым флангом 37-й А одновременно сосредотачивались 35-я и 56-я кавалерийские дивизии (кд).С передачей Южному фронту этих сил численность советских войск на южном направлении сравнялась с немецкими, у обеих сторон стало приблизительно по 350 тысяч человек. На направлении главного удара было получено преимущество в артиллерии — 235 орудий против 84-х немецких.Пока с 11 по 16 ноября шло выдвижение 37-й армии и кавдивизий на определённые им рубежи, 1-я ТА Клейста изменила направление своего главного удара.Решив не терять понапрасну ресурсы на штурм крепнущих с каждым часом позиций русских в районе Шахт, немцы оставили против них одну усиленную за счёт 16-й танковой дивизии моторизованную дивизию "Викинг". Остальные соединения XIV-го моторизованного корпуса (мк), две танковые и одна моторизованная дивизии, сдвинулись южнее с тем, чтобы одновременно с III-м мк через Большие Салы нанести удар на Ростов с севера. III-му мк предстояло наступать на город в лоб, с запада — через Чалтырь.Одновременно отвлекающий удар на Ворошиловград (Луганск) вдоль правого берега Северского Донца из района реки Бахмутка наносил правофланговый IV-й армейский корпус (ак) немецкой 17-й армии. К вечеру 16 ноября он вклинился в советскую оборону северо-восточнее Артёмовска на глубину до 20 км. В последующие недели враг смог продвинуться здесь ещё на 35 километров, но оборону 12-й армии Южного фронта прорвать так и не смог.Узнав, что 1-я ТА врага остановила своё наступление в восточном направлении и развернулась на юг, на Ростов, советское командование внесло коррективы в план своей наступательной операции, которую позже назовут Ростовской. Основной ударной силе — 37-й А, предстояло прорываться в южном направлении на Большекрепинскую. Находившиеся южнее 9-я А и северо-западнее — 18-я А должны были поддержать её своими примыкающими флангами.После того, как войска 37-й А пробьют во вражеской обороне брешь, в прорыв в районе Дьяково вводились 35-я и 56-я кд. Им ставилась задача, действуя по тылам немецкого 49-го горно-стрелкового корпуса, выйти на рубеж реки Крынка и прикрыть западный фланг наступавшей на юг 37-й А. На Донбассе поддержать разворачивавшееся южнее наступление предстояло 12-й и 18-й армиям. 56-я ОА тем временем должна была героически оборонять Ростов.17 ноября в 9:00, в то время, как вражеские танковые колонны рвались к самому крупному городу юга России, 37-я армия и примыкавшие к ней фланги соседних армий перешли в наступление. Две левофланговые стрелковые дивизии 18-й А, наступавшие на участке Новопавловка — Дмитровка — Дьяково, остановили противостоявшие им альпийские стрелки из 49-го горного корпуса Людвига Кюблера. До 21 ноября добиться на этом участке фронта успеха советским войскам не удалось.Зато восточнее 37-я армия прорвала вражеский фронт и в первый же день продвинулась на 15-18 км. К 21 ноября, отбивая яростные атаки немецкой мотопехоты, её дивизиям удалось преодолеть ещё 10-20 км и выйти на рубеж Цимлянка — Аграфеновка.Тем временем правофланговые дивизии 9-й армии, которым выдался наиболее опасный противник — мотопехота из дивизии СС "Викинг" и танки 16-й тд, к вечеру 21 ноября с трудом продвинулась на рубеж Аграфеновка — Кутейниково.До 20 ноября погода стояла нелётная, и поддержать свои сухопутные войска советская авиация не могла. Зато в той же ситуации находились и вражеские лётные части. На четвёртый день немного распогодилось, и над местом советского наступления завязались ожесточённые воздушные бои.В силу своего медленного продвижения ударная группировка Южного фронта не смогла остановить прорыв основных сил 1-й ТА, которые тем временем 20 ноября взяли Ростов, оттеснив силы 56-й ОА частично на юг, за Дон, а частично на восток на рубеж Грушевская — Большой Мишкин. Узнав об этом, Москва обратилась к командующему Юго-Западным направлением маршалу Семёну Константиновичу Тимошенко с требованием срочно исправить ситуацию:"Ставка Верховного Главнокомандования приказывает ударной группой Южного фронта повести решительное наступление с целью ударить по тылам группы Клейста, занявшей Ростов. Потеря Ростова не отменяет Вашу задачу удара по тылам группы Клейста, а, наоборот, усиливает необходимость занятия Вами Таганрога. Потребуйте от войск решительных, энергичных наступательных действий…"В результате из Воронежа стали торопить командование 37-й армии, ускорить наступление: немцы сами залезли в "ростовский мешок", теперь требовалось как можно скорее затянуть на нём горловину.За 22-23 ноября ударная группировка Южного фронта продвинулась ещё на 25 километров и вышла на рубеж Ново-Павловка — Лысогорка — река Тузлов. До побережья Азова 37-й А оставалось всего полсотни километров. Командование 1-й ТА, осознавая, что находится под угрозой окружения, перебросило на рубеж этой речушки фронтом на север танки и мотопехоту. В результате численное преимущество на участке прорыва всё ещё было на стороне наступавших и являлось двукратным, но советские дивизии теперь поддерживало меньшее количество танков и орудий.24 ноября Ставка новой директивой уточнила ближайшие задачи Южного фронта: "разгром бронетанковой группы Клейста и овладение районом Ростов, Таганрог с выходом на фронт Ново-Павловка, Куйбышево, Матвеев Курган, р. Миус". В этом его армиям должна была содействовать 56-я ОА. Через три дня, для лучшей координации действий её передали в состав фронта, после чего она потеряла статус отдельной.В этот момент командующий фронтом генерал-полковник Яков Тимофеевич Червиченко почему-то решил (вопреки директивам ставки), что первоочередной задачей для него является освобождение Ростова.Вместо того, чтобы, направить свои дивизии туда, куда они и шли — к азовскому побережью западнее Ростова, закончить окружение 1-й ТА и уничтожить её, он не придумал ничего лучше, как затеять перегруппировку войск. В результате на прежнем участке 37-й А остались мизерные силы — две стрелковые дивизии, а основная группировка — четыре стрелковые дивизии и три танковые бригады, переместились на участок Стоянов — Генеральское. Туда же были направлены две кавалерийские дивизии. Для поддержки натиска на Ростов в состав 9-й А из 56-й А были переданы одна кавалерийская, две стрелковые дивизии, и одна танковая бригада.Пока советские войска перегруппировывались, немцы предусмотрительно выводили из "мешка" свои силы. Разведка Южного фронта этот манёвр форменным образом прошляпила.Наступление ударной группировки началось 27 ноября.Под ударами советских войск из ростовского "мешка", постоянно "огрызаясь" контратаками, отошли две последние остававшиеся здесь мотодивизии… и советское командование с удивлением обнаружило, что основные силы 1-й ТА ему не удалось ни окружить, ни уничтожить.Чтобы наступавшие на прежнем направлении дивизии 37-й армии не смогли прорваться к Азову, немцы бросили против них две танковые дивизии, и получили возможность отвести свои уцелевшие соединения на запад.28 ноября 56-я армия освободили Ростов. На следующий день её западная группа прорвала вражескую оборону в районе Чалтыря, а 37-я армия — у Султан-Салы.До 2 декабря немцы отходили на рубеж реки Миус от Куйбышево до Покровского, и дальше за реку Самбек. Здесь к ним подошли подкрепления: командованию группы армий "Юг" пришлось пустить в дело все свои резервы — перебросить из района Харькова четыре дивизии. Благодаря этим действиям немцы смогли закрепиться на достигнутых рубежах.На этом Ростовская наступательная операция советских войск закончилась.Её итоги можно оценивать по-разному.С одной стороны, не удалось окружить и уничтожить, как это планировалось, вражескую 1-ю ТА. С другой, по советским данным немцы только убитыми потеряли около 30 тыс. человек. Были захвачены 154 танка, 8 бронемашин, 245 орудий, 93 миномёта, 1455 автомашин.Это было первое нанесённое противнику крупное поражение. Из-за него группа армий "Юг" не смогла отправить под Москву, где в это время в сражении за столицу СССР решалась судьба всей кампании, ни одной дивизии.Безвозвратные потери Красной Армии составили более 15 тыс. человек, а санитарные — около 18 тыс. Из техники было потеряно 42 танка, более 1000 орудий и миномётов, 42 самолёта.Пока что потери практически равнялись немецким, но это было только начало — советские генералы постепенно осваивали новую тактику современной войны. После зимне-весенних успехов их ждали впереди шесть месяцев горьких поражений, после которых появится та новая Красная Армия, которая за два года полностью освободит от захватчиков территорию Советского Союза, и закончит войну в Берлине.Но первый "звоночек" этих событий прозвучал именно в ноябре 1941 года, и именно здесь — на Донбассе и в степях Приазовья.

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Алексей Стаценко

Алексей Стаценко

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Алексей Стаценко

история, 1941, луганск, ростов-на-дону, донбасс, великая отечественная война