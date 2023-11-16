https://ukraina.ru/20231116/1051098356.html
Средства дорожного фонда Украины пойдут на оборону – минфин
Средства дорожного фонда Украины пойдут на оборону – минфин - 16.11.2023 Украина.ру
Средства дорожного фонда Украины пойдут на оборону – минфин
Все средства дорожного фонда, которых насчитывается более 94 миллиардов гривен (более 2,5 миллиардов долларов) в следующем году перенаправят на оборону Украины. Об этом 16 ноября сообщил министр финансов страны Сергей Марченко
2023-11-16T23:35
2023-11-16T23:35
2023-11-16T23:35
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По его словам, перенаправление средств позволит "мобилизовать все возможные внутренние ресурсы на оборону" Украины. Ресурс будет сформирован за счёт акцизов с авто и горючего, а также других платежей, из которых финансировалось строительство и ремонт дорог. Восстановление необходимых для военных нужд трасс будет финансироваться средствами из резервного фонда правительства. Отмечается, что большинство дорог будут ремонтировать только в том случае, если западные партнёры дадут на это деньги. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что без дополнительной поддержки Запада на Украине возникнет кризис в части социальных выплат, который следом может повлиять на ход боевых действий. До этого в Верховной Раде Украины заявили, что принятый на 2024 год бюджет будет стоить жизни украинцам, потому как гуманитарная сфера страны значительно пострадает, если кабинет министров не договорится с партнерами о покрытии расходов бюджета, дыра в котором составляет 1,57 триллиона гривен.Сенат Конгресса США вслед за Палатой представителей принял законопроект о временном финансировании правительства, который не содержит помощь для Украины и Израиля.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, дороги, ремонт, финансирование, гуманитарная помощь
Новости, Украина, дороги, ремонт, финансирование, гуманитарная помощь
Средства дорожного фонда Украины пойдут на оборону – минфин
Все средства дорожного фонда, которых насчитывается более 94 миллиардов гривен (более 2,5 миллиардов долларов) в следующем году перенаправят на оборону Украины. Об этом 16 ноября сообщил министр финансов страны Сергей Марченко
По его словам, перенаправление средств позволит "мобилизовать все возможные внутренние ресурсы на оборону" Украины.
"Это не только инвестиция в победу, но и создание новых рабочих мест и поддержка экономики", – цитирует Марченко издание "Страна.ua".
Ресурс будет сформирован за счёт акцизов с авто и горючего, а также других платежей, из которых финансировалось строительство и ремонт дорог. Восстановление необходимых для военных нужд трасс будет финансироваться средствами из резервного фонда правительства.
Отмечается, что большинство дорог будут ремонтировать только в том случае, если западные партнёры дадут на это деньги.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что без дополнительной поддержки Запада на Украине возникнет кризис в части социальных выплат, который следом может повлиять на ход боевых действий.
До этого в Верховной Раде Украины заявили, что принятый на 2024 год бюджет будет стоить жизни украинцам, потому как гуманитарная сфера страны значительно пострадает, если кабинет министров не договорится с партнерами о покрытии расходов бюджета, дыра в котором составляет 1,57 триллиона гривен.
Сенат Конгресса США вслед за Палатой представителей принял законопроект о временном финансировании правительства, который не содержит помощь для Украины и Израиля.