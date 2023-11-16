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Средства дорожного фонда Украины пойдут на оборону – минфин

Средства дорожного фонда Украины пойдут на оборону – минфин - 16.11.2023 Украина.ру

Средства дорожного фонда Украины пойдут на оборону – минфин

Все средства дорожного фонда, которых насчитывается более 94 миллиардов гривен (более 2,5 миллиардов долларов) в следующем году перенаправят на оборону Украины. Об этом 16 ноября сообщил министр финансов страны Сергей Марченко

2023-11-16T23:35

2023-11-16T23:35

2023-11-16T23:35

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По его словам, перенаправление средств позволит "мобилизовать все возможные внутренние ресурсы на оборону" Украины. Ресурс будет сформирован за счёт акцизов с авто и горючего, а также других платежей, из которых финансировалось строительство и ремонт дорог. Восстановление необходимых для военных нужд трасс будет финансироваться средствами из резервного фонда правительства. Отмечается, что большинство дорог будут ремонтировать только в том случае, если западные партнёры дадут на это деньги. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что без дополнительной поддержки Запада на Украине возникнет кризис в части социальных выплат, который следом может повлиять на ход боевых действий. До этого в Верховной Раде Украины заявили, что принятый на 2024 год бюджет будет стоить жизни украинцам, потому как гуманитарная сфера страны значительно пострадает, если кабинет министров не договорится с партнерами о покрытии расходов бюджета, дыра в котором составляет 1,57 триллиона гривен.Сенат Конгресса США вслед за Палатой представителей принял законопроект о временном финансировании правительства, который не содержит помощь для Украины и Израиля.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, дороги, ремонт, финансирование, гуманитарная помощь