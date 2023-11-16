Средства дорожного фонда Украины пойдут на оборону – минфин - 16.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231116/1051098356.html
Средства дорожного фонда Украины пойдут на оборону – минфин
Средства дорожного фонда Украины пойдут на оборону – минфин - 16.11.2023 Украина.ру
Средства дорожного фонда Украины пойдут на оборону – минфин
Все средства дорожного фонда, которых насчитывается более 94 миллиардов гривен (более 2,5 миллиардов долларов) в следующем году перенаправят на оборону Украины. Об этом 16 ноября сообщил министр финансов страны Сергей Марченко
2023-11-16T23:35
2023-11-16T23:35
новости
украина
дороги
ремонт
финансирование
гуманитарная помощь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101920/81/1019208116_0:314:3083:2048_1920x0_80_0_0_33e286b84b2f0bb4ddc958151fbec7fa.jpg
По его словам, перенаправление средств позволит "мобилизовать все возможные внутренние ресурсы на оборону" Украины. Ресурс будет сформирован за счёт акцизов с авто и горючего, а также других платежей, из которых финансировалось строительство и ремонт дорог. Восстановление необходимых для военных нужд трасс будет финансироваться средствами из резервного фонда правительства. Отмечается, что большинство дорог будут ремонтировать только в том случае, если западные партнёры дадут на это деньги. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что без дополнительной поддержки Запада на Украине возникнет кризис в части социальных выплат, который следом может повлиять на ход боевых действий. До этого в Верховной Раде Украины заявили, что принятый на 2024 год бюджет будет стоить жизни украинцам, потому как гуманитарная сфера страны значительно пострадает, если кабинет министров не договорится с партнерами о покрытии расходов бюджета, дыра в котором составляет 1,57 триллиона гривен.Сенат Конгресса США вслед за Палатой представителей принял законопроект о временном финансировании правительства, который не содержит помощь для Украины и Израиля.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101920/81/1019208116_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_65b35e5484c56076c12a463a068f49f9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, дороги, ремонт, финансирование, гуманитарная помощь
Новости, Украина, дороги, ремонт, финансирование, гуманитарная помощь

Средства дорожного фонда Украины пойдут на оборону – минфин

23:35 16.11.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМинистерство финансов Украины
Министерство финансов Украины - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Все средства дорожного фонда, которых насчитывается более 94 миллиардов гривен (более 2,5 миллиардов долларов) в следующем году перенаправят на оборону Украины. Об этом 16 ноября сообщил министр финансов страны Сергей Марченко
По его словам, перенаправление средств позволит "мобилизовать все возможные внутренние ресурсы на оборону" Украины.
"Это не только инвестиция в победу, но и создание новых рабочих мест и поддержка экономики", – цитирует Марченко издание "Страна.ua".
Ресурс будет сформирован за счёт акцизов с авто и горючего, а также других платежей, из которых финансировалось строительство и ремонт дорог. Восстановление необходимых для военных нужд трасс будет финансироваться средствами из резервного фонда правительства.
Отмечается, что большинство дорог будут ремонтировать только в том случае, если западные партнёры дадут на это деньги.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что без дополнительной поддержки Запада на Украине возникнет кризис в части социальных выплат, который следом может повлиять на ход боевых действий.
До этого в Верховной Раде Украины заявили, что принятый на 2024 год бюджет будет стоить жизни украинцам, потому как гуманитарная сфера страны значительно пострадает, если кабинет министров не договорится с партнерами о покрытии расходов бюджета, дыра в котором составляет 1,57 триллиона гривен.
Сенат Конгресса США вслед за Палатой представителей принял законопроект о временном финансировании правительства, который не содержит помощь для Украины и Израиля.
 
НовостиУкраинадорогиремонтфинансированиегуманитарная помощь
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:30В Пентагоне подчеркнули важность контактов с миноброны РФ
00:15The Economist: Трамп – самая большая опасность в 2024 году
23:35Средства дорожного фонда Украины пойдут на оборону – минфин
23:09На Украине ограничили печать учебников по молдавскому языку
22:32Столтенберг заявил о тяжёлой ситуации для Украины на поле боя
22:14Собака президента Молдавии укусила главу Австрии за руку
21:56На Закарпатье построят сухой порт для экспорта зерна в страны ЕС
21:41СК Белоруссии: "в Польше создали анклав для преступного мира в Европе"
21:24Украинского школьника посадили на 7 лет за сотрудничество с ФСБ
20:50Байден сообщил Си Цзиньпину, что США продолжат вооружать Тайвань
20:42Суд Финляндии оправдал депутата, обвинявшегося в ненависти к содомитам
20:33Ищенко назвал условия мира с Киевом и рассказал, чего хочет Китай и чем рискуют США
20:22Журналисты США сообщили, что Зеленского предупредили о скором поражении
20:02"Такая выходка не останется без ответа": МИД РФ предупредил Чехию
20:00План Б. Запад приступил к осуществлению очередного этапа давления на Россию, возможно, это - война с НАТО
19:44Пушилин: "Торез получает неоценимую помощь от Приморского края"
19:43Суд отказался выпустить больного Коломойского* из СИЗО
19:27Про отъезд Сергея Шнурова в ФРГ сообщила подозреваемая в мошенничестве
19:21Киевский метрополитен закупит буквы для станций почти на 1 млн гривен
18:55Уголовное производство в отношении Арестовича*. Итоги 16 ноября на Украине
Лента новостейМолния