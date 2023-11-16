https://ukraina.ru/20231116/1051098225.html

На Украине ограничили печать учебников по молдавскому языку

На Украине ограничили печать учебников по молдавскому языку - 16.11.2023 Украина.ру

На Украине ограничили печать учебников по молдавскому языку

Учебников по молдавскому языку на Украине больше не будет. Соответствующее решение приняло министерство образования и науки Украины, запретив печать книг на молдавском, говорится в сообщении пресс-службы ведомства

2023-11-16T23:09

2023-11-16T23:09

2023-11-16T23:09

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Таким образом на Украине поспешили оправдаться за сообщения СМИ о печати новых экземпляров учебников на молдавском языке. В частности сообщалось, что украинское государственное издательство "Мир" готовит учебники "Молдавский язык" и "Молдавская и мировая литература" – оба для учеников пятых классов в Одесской области. В ответ на это публичный протест выразила Румыния, которая уже давно требовала Украину признать молдавский язык румынским. Впрочем киевские власти уже это сделали, а сейчас "продолжается работа по приведению в соответствие с этим решением действующего законодательства Украины, предусматривающего многие внутренние нормативно-правовые акты", утверждают в минобразования. Украинская сторона отчаянно пытается угодить Румынии, так как та поставляет боевикам киевского режима оружие. В частности, 18 октября сообщалось, что Украина и Румыния подписали меморандум о наращивании оборонных возможностей. Ранее, 15 октября, стало известно, что в Румынии до конца 2023 года откроется центр подготовки пилотов истребителей F-16, где будут обучать украинских военных. Правда сами боевые самолёты Украина ещё не получила.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, молдаване, молдавия, язык, обучение, минобразования, украина