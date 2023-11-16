https://ukraina.ru/20231116/1051098225.html
На Украине ограничили печать учебников по молдавскому языку
На Украине ограничили печать учебников по молдавскому языку - 16.11.2023 Украина.ру
На Украине ограничили печать учебников по молдавскому языку
Учебников по молдавскому языку на Украине больше не будет. Соответствующее решение приняло министерство образования и науки Украины, запретив печать книг на молдавском, говорится в сообщении пресс-службы ведомства
2023-11-16T23:09
2023-11-16T23:09
2023-11-16T23:09
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молдавия
язык
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минобразования
украина
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Таким образом на Украине поспешили оправдаться за сообщения СМИ о печати новых экземпляров учебников на молдавском языке. В частности сообщалось, что украинское государственное издательство "Мир" готовит учебники "Молдавский язык" и "Молдавская и мировая литература" – оба для учеников пятых классов в Одесской области. В ответ на это публичный протест выразила Румыния, которая уже давно требовала Украину признать молдавский язык румынским. Впрочем киевские власти уже это сделали, а сейчас "продолжается работа по приведению в соответствие с этим решением действующего законодательства Украины, предусматривающего многие внутренние нормативно-правовые акты", утверждают в минобразования. Украинская сторона отчаянно пытается угодить Румынии, так как та поставляет боевикам киевского режима оружие. В частности, 18 октября сообщалось, что Украина и Румыния подписали меморандум о наращивании оборонных возможностей. Ранее, 15 октября, стало известно, что в Румынии до конца 2023 года откроется центр подготовки пилотов истребителей F-16, где будут обучать украинских военных. Правда сами боевые самолёты Украина ещё не получила.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, молдаване, молдавия, язык, обучение, минобразования, украина
Новости, молдаване, Молдавия, язык, обучение, Минобразования, Украина
На Украине ограничили печать учебников по молдавскому языку
Учебников по молдавскому языку на Украине больше не будет. Соответствующее решение приняло министерство образования и науки Украины, запретив печать книг на молдавском, говорится в сообщении пресс-службы ведомства
Таким образом на Украине поспешили оправдаться за сообщения СМИ о печати новых экземпляров учебников на молдавском языке. В частности сообщалось, что украинское государственное издательство "Мир" готовит учебники "Молдавский язык" и "Молдавская и мировая литература" – оба для учеников пятых классов в Одесской области. В ответ на это публичный протест выразила Румыния, которая уже давно требовала Украину признать молдавский язык румынским.
Впрочем киевские власти уже это сделали, а сейчас "продолжается работа по приведению в соответствие с этим решением действующего законодательства Украины, предусматривающего многие внутренние нормативно-правовые акты", утверждают в минобразования.
"Сегодня Министерство образования и науки Украины остановило любую дополнительную печать этих учебников. А также разрабатывает механизм замены ранее напечатанных экземпляров учебниками на румынском языке", – добавили в ведомстве.
Украинская сторона отчаянно пытается угодить Румынии, так как та поставляет боевикам киевского режима оружие. В частности, 18 октября сообщалось, что Украина и Румыния подписали меморандум о наращивании оборонных возможностей.
Ранее, 15 октября, стало известно, что в Румынии до конца 2023 года откроется центр подготовки пилотов истребителей F-16, где будут обучать украинских военных. Правда сами боевые самолёты Украина ещё не получила.