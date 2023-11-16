На Украине ограничили печать учебников по молдавскому языку - 16.11.2023 Украина.ру
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На Украине ограничили печать учебников по молдавскому языку
На Украине ограничили печать учебников по молдавскому языку - 16.11.2023 Украина.ру
На Украине ограничили печать учебников по молдавскому языку
Учебников по молдавскому языку на Украине больше не будет. Соответствующее решение приняло министерство образования и науки Украины, запретив печать книг на молдавском, говорится в сообщении пресс-службы ведомства
2023-11-16T23:09
2023-11-16T23:09
новости
молдаване
молдавия
язык
обучение
минобразования
украина
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Таким образом на Украине поспешили оправдаться за сообщения СМИ о печати новых экземпляров учебников на молдавском языке. В частности сообщалось, что украинское государственное издательство "Мир" готовит учебники "Молдавский язык" и "Молдавская и мировая литература" – оба для учеников пятых классов в Одесской области. В ответ на это публичный протест выразила Румыния, которая уже давно требовала Украину признать молдавский язык румынским. Впрочем киевские власти уже это сделали, а сейчас "продолжается работа по приведению в соответствие с этим решением действующего законодательства Украины, предусматривающего многие внутренние нормативно-правовые акты", утверждают в минобразования. Украинская сторона отчаянно пытается угодить Румынии, так как та поставляет боевикам киевского режима оружие. В частности, 18 октября сообщалось, что Украина и Румыния подписали меморандум о наращивании оборонных возможностей. Ранее, 15 октября, стало известно, что в Румынии до конца 2023 года откроется центр подготовки пилотов истребителей F-16, где будут обучать украинских военных. Правда сами боевые самолёты Украина ещё не получила.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, молдаване, молдавия, язык, обучение, минобразования, украина
Новости, молдаване, Молдавия, язык, обучение, Минобразования, Украина

На Украине ограничили печать учебников по молдавскому языку

23:09 16.11.2023
 
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Учебников по молдавскому языку на Украине больше не будет. Соответствующее решение приняло министерство образования и науки Украины, запретив печать книг на молдавском, говорится в сообщении пресс-службы ведомства
Таким образом на Украине поспешили оправдаться за сообщения СМИ о печати новых экземпляров учебников на молдавском языке. В частности сообщалось, что украинское государственное издательство "Мир" готовит учебники "Молдавский язык" и "Молдавская и мировая литература" – оба для учеников пятых классов в Одесской области. В ответ на это публичный протест выразила Румыния, которая уже давно требовала Украину признать молдавский язык румынским.
Впрочем киевские власти уже это сделали, а сейчас "продолжается работа по приведению в соответствие с этим решением действующего законодательства Украины, предусматривающего многие внутренние нормативно-правовые акты", утверждают в минобразования.
"Сегодня Министерство образования и науки Украины остановило любую дополнительную печать этих учебников. А также разрабатывает механизм замены ранее напечатанных экземпляров учебниками на румынском языке", – добавили в ведомстве.
Украинская сторона отчаянно пытается угодить Румынии, так как та поставляет боевикам киевского режима оружие. В частности, 18 октября сообщалось, что Украина и Румыния подписали меморандум о наращивании оборонных возможностей.
Ранее, 15 октября, стало известно, что в Румынии до конца 2023 года откроется центр подготовки пилотов истребителей F-16, где будут обучать украинских военных. Правда сами боевые самолёты Украина ещё не получила.
 
НовостимолдаванеМолдавияязыкобучениеМинобразованияУкраина
 
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