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Собака президента Молдавии укусила главу Австрии за руку

Собака президента Молдавии укусила главу Австрии за руку - 16.11.2023 Украина.ру

Собака президента Молдавии укусила главу Австрии за руку

Собака президента Молдавии Майи Санду укусила главу австрийского государства Александера Ван дер Беллена за руку после встречи лидеров в Кишинёве. Об этом сообщает телеканал TVR Moldova

2023-11-16T22:14

2023-11-16T22:14

2023-11-16T22:14

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австрия

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Инцидент также попал на камеры телеоператоров и очевидцев. Уточняется, что всё произошло в тот момент, когда Санда и Ван дер Беллен были около здания администрации президента Молдавии. Позже на встрече с председателем парламента республики Игорем Гросу президент Австрии был замечен с пластырем на руке. Напомним, президент Австрии находится с рабочим визитом в Кишинёве. В пятницу президент Майя Санду и его австрийский коллега примут участие в молдо-австрийском бизнес-форуме, организованном торгово-промышленными палатами обеих стран.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, санду, молдавия, австрия