Собака президента Молдавии укусила главу Австрии за руку - 16.11.2023 Украина.ру
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Собака президента Молдавии укусила главу Австрии за руку
Собака президента Молдавии укусила главу Австрии за руку - 16.11.2023 Украина.ру
Собака президента Молдавии укусила главу Австрии за руку
Собака президента Молдавии Майи Санду укусила главу австрийского государства Александера Ван дер Беллена за руку после встречи лидеров в Кишинёве. Об этом сообщает телеканал TVR Moldova
2023-11-16T22:14
2023-11-16T22:14
новости
санду
молдавия
австрия
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Инцидент также попал на камеры телеоператоров и очевидцев. Уточняется, что всё произошло в тот момент, когда Санда и Ван дер Беллен были около здания администрации президента Молдавии. Позже на встрече с председателем парламента республики Игорем Гросу президент Австрии был замечен с пластырем на руке. Напомним, президент Австрии находится с рабочим визитом в Кишинёве. В пятницу президент Майя Санду и его австрийский коллега примут участие в молдо-австрийском бизнес-форуме, организованном торгово-промышленными палатами обеих стран.
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новости, санду, молдавия, австрия
Новости, Санду, Молдавия, Австрия

Собака президента Молдавии укусила главу Австрии за руку

22:14 16.11.2023
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкВизит президента Франции Э. Макрона в Молдавию
Визит президента Франции Э. Макрона в Молдавию
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Собака президента Молдавии Майи Санду укусила главу австрийского государства Александера Ван дер Беллена за руку после встречи лидеров в Кишинёве. Об этом сообщает телеканал TVR Moldova
Инцидент также попал на камеры телеоператоров и очевидцев. Уточняется, что всё произошло в тот момент, когда Санда и Ван дер Беллен были около здания администрации президента Молдавии.

"Собака Кодруц была взята под опеку после того, как её сбила машина. Когда президент Австрии попытался его погладить, он укусила его за руку", - говорится в репортаже телеканала.

Позже на встрече с председателем парламента республики Игорем Гросу президент Австрии был замечен с пластырем на руке.
Напомним, президент Австрии находится с рабочим визитом в Кишинёве. В пятницу президент Майя Санду и его австрийский коллега примут участие в молдо-австрийском бизнес-форуме, организованном торгово-промышленными палатами обеих стран.
 
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