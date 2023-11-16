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На Закарпатье построят сухой порт для экспорта зерна в страны ЕС

На Закарпатье построят сухой порт для экспорта зерна в страны ЕС - 16.11.2023 Украина.ру

На Закарпатье построят сухой порт для экспорта зерна в страны ЕС

Продавать зерно в страны Евросоюза Украина вскоре сможет через новый логистический хаб Horonda Platform, который появится в Закарпатской области. Об этом 15 ноября сообщили в областной военной администрации

2023-11-16T21:56

2023-11-16T21:56

2023-11-16T22:04

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Сухой порт построят итальянские инвесторы. Уточняется даже его точное месторасположение – село Горонда Мукачевского района. Сам проект имеет общегосударственное значение, считают местные власти. Новый порт должен соединить Украину с итальянскими портами, откуда украинская продукция будет отправляться в другие страны. По его словам, логистический хаб будет способствовать развитию экспортного потенциала региона и страны. Он, в том числе, позволит местным агропроизводителям расширить внешние рынки. Проект предусматривает создание возможностей для перегрузки сельхозпродукции из широкого пути на узкий, появление складских помещений, обеспечение центра контейнерами для зерна, подсолнечного масла и др. Напомним, ещё в апреле Италия и Украина намеревались построить "порт" на границе с Венгрией. В августе министр по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" Адольфо Урсо заявлял, что проект сухого порта в городе Горонда (Закарпатская область Украины) вынесут на обсуждение.Сухой порт — внутренний терминал, непосредственно связанный автомобильным или железнодорожным сообщением с морским портом.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, закарпатье, экспорт, зерновая сделка