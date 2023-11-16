https://ukraina.ru/20231116/1051096078.html
На Закарпатье построят сухой порт для экспорта зерна в страны ЕС
На Закарпатье построят сухой порт для экспорта зерна в страны ЕС - 16.11.2023 Украина.ру
На Закарпатье построят сухой порт для экспорта зерна в страны ЕС
Продавать зерно в страны Евросоюза Украина вскоре сможет через новый логистический хаб Horonda Platform, который появится в Закарпатской области. Об этом 15 ноября сообщили в областной военной администрации
2023-11-16T21:56
2023-11-16T21:56
2023-11-16T22:04
новости
украина
закарпатье
экспорт
зерновая сделка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0e/1049399476_0:151:2795:1723_1920x0_80_0_0_f60339ff11a849ee07c036a96ea26323.jpg
Сухой порт построят итальянские инвесторы. Уточняется даже его точное месторасположение – село Горонда Мукачевского района. Сам проект имеет общегосударственное значение, считают местные власти. Новый порт должен соединить Украину с итальянскими портами, откуда украинская продукция будет отправляться в другие страны. По его словам, логистический хаб будет способствовать развитию экспортного потенциала региона и страны. Он, в том числе, позволит местным агропроизводителям расширить внешние рынки. Проект предусматривает создание возможностей для перегрузки сельхозпродукции из широкого пути на узкий, появление складских помещений, обеспечение центра контейнерами для зерна, подсолнечного масла и др. Напомним, ещё в апреле Италия и Украина намеревались построить "порт" на границе с Венгрией. В августе министр по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" Адольфо Урсо заявлял, что проект сухого порта в городе Горонда (Закарпатская область Украины) вынесут на обсуждение.Сухой порт — внутренний терминал, непосредственно связанный автомобильным или железнодорожным сообщением с морским портом.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0e/1049399476_150:0:2646:1872_1920x0_80_0_0_becdf3f0e1b1eec2048b1b24a76ca270.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, закарпатье, экспорт, зерновая сделка
Новости, Украина, Закарпатье, экспорт, зерновая сделка
На Закарпатье построят сухой порт для экспорта зерна в страны ЕС
21:56 16.11.2023 (обновлено: 22:04 16.11.2023)
Продавать зерно в страны Евросоюза Украина вскоре сможет через новый логистический хаб Horonda Platform, который появится в Закарпатской области. Об этом 15 ноября сообщили в областной военной администрации
Сухой порт построят итальянские инвесторы. Уточняется даже его точное месторасположение – село Горонда Мукачевского района.
Сам проект имеет общегосударственное значение, считают местные власти. Новый порт должен соединить Украину с итальянскими портами, откуда украинская продукция будет отправляться в другие страны.
"Появление такого сухопутного зернового коридора в нашем регионе – это приоритетная задача, имеющая общегосударственное значение. Этот проект особенно важен в условиях войны", – отметил глава областной администрации Виктор Микита.
По его словам, логистический хаб будет способствовать развитию экспортного потенциала региона и страны. Он, в том числе, позволит местным агропроизводителям расширить внешние рынки. Проект предусматривает создание возможностей для перегрузки сельхозпродукции из широкого пути на узкий, появление складских помещений, обеспечение центра контейнерами для зерна, подсолнечного масла и др.
Напомним, ещё в апреле Италия и Украина намеревались построить "порт" на границе с Венгрией. В августе министр по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" Адольфо Урсо заявлял, что проект сухого порта в городе Горонда (Закарпатская область Украины) вынесут на обсуждение.
Сухой порт — внутренний терминал, непосредственно связанный автомобильным или железнодорожным сообщением с морским портом.