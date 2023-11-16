https://ukraina.ru/20231116/1051094782.html
Ищенко назвал условия мира с Киевом и рассказал, чего хочет Китай и чем рискуют США
Ищенко назвал условия мира с Киевом и рассказал, чего хочет Китай и чем рискуют США - 16.11.2023 Украина.ру
Ищенко назвал условия мира с Киевом и рассказал, чего хочет Китай и чем рискуют США
Политолог Ростислав Ищенко в программе "Ищенко о главном" рассказал о последствиях визита лидера КНР Си Цзиньпина в США, подсчитал, сколько лет Вашингтон готов... Украина.ру, 16.11.2023
2023-11-16T20:33
2023-11-16T20:33
2023-11-16T20:33
видео
ростислав ищенко
украина
сша
китай
джо байден
си цзиньпин
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Политолог Ростислав Ищенко в программе "Ищенко о главном" рассказал о последствиях визита лидера КНР Си Цзиньпина в США, подсчитал, сколько лет Вашингтон готов противостоять России и оценил рост британского влияния на Украину. 00:18 – визит Си Цзинпина в США и его встреча с Байденом; 08:07 – на каких условиях США признают победу России на Украине? 12:58 – новый польский танковый батальон на восточных границах: к чему готовятся поляки? 17:54 – экономический спад в странах Евросоюза из-за антироссийских санкций; 28:08 – возвращение европейских "политических трупов" на первые позиции; 31:30 – Британия оттесняет США от руководства Украиной: конфликт или договоренность? 34:24 – скандал с новым российским учебником истории для 10-11 классов.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, ростислав ищенко, украина, сша, китай, джо байден, си цзиньпин, видео
Видео, Ростислав Ищенко, Украина, США, Китай, Джо Байден, Си Цзиньпин
Ищенко назвал условия мира с Киевом и рассказал, чего хочет Китай и чем рискуют США
Политолог Ростислав Ищенко в программе "Ищенко о главном" рассказал о последствиях визита лидера КНР Си Цзиньпина в США, подсчитал, сколько лет Вашингтон готов противостоять России и оценил рост британского влияния на Украину.
00:18 – визит Си Цзинпина в США и его встреча с Байденом;
08:07 – на каких условиях США признают победу России на Украине?
12:58 – новый польский танковый батальон на восточных границах: к чему готовятся поляки?
17:54 – экономический спад в странах Евросоюза из-за антироссийских санкций;
28:08 – возвращение европейских "политических трупов" на первые позиции;
31:30 – Британия оттесняет США от руководства Украиной: конфликт или договоренность?
34:24 – скандал с новым российским учебником истории для 10-11 классов.