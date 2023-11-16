https://ukraina.ru/20231116/1051094782.html

Ищенко назвал условия мира с Киевом и рассказал, чего хочет Китай и чем рискуют США

Ищенко назвал условия мира с Киевом и рассказал, чего хочет Китай и чем рискуют США - 16.11.2023 Украина.ру

Ищенко назвал условия мира с Киевом и рассказал, чего хочет Китай и чем рискуют США

Политолог Ростислав Ищенко в программе "Ищенко о главном" рассказал о последствиях визита лидера КНР Си Цзиньпина в США, подсчитал, сколько лет Вашингтон готов... Украина.ру, 16.11.2023

2023-11-16T20:33

2023-11-16T20:33

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видео

ростислав ищенко

украина

сша

китай

джо байден

си цзиньпин

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Политолог Ростислав Ищенко в программе "Ищенко о главном" рассказал о последствиях визита лидера КНР Си Цзиньпина в США, подсчитал, сколько лет Вашингтон готов противостоять России и оценил рост британского влияния на Украину. 00:18 – визит Си Цзинпина в США и его встреча с Байденом; 08:07 – на каких условиях США признают победу России на Украине? 12:58 – новый польский танковый батальон на восточных границах: к чему готовятся поляки? 17:54 – экономический спад в странах Евросоюза из-за антироссийских санкций; 28:08 – возвращение европейских "политических трупов" на первые позиции; 31:30 – Британия оттесняет США от руководства Украиной: конфликт или договоренность? 34:24 – скандал с новым российским учебником истории для 10-11 классов.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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