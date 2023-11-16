https://ukraina.ru/20231116/1051094285.html
"Такая выходка не останется без ответа": МИД РФ предупредил Чехию
"Такая выходка не останется без ответа": МИД РФ предупредил Чехию - 16.11.2023 Украина.ру
"Такая выходка не останется без ответа": МИД РФ предупредил Чехию
Официальная Прага должна понимать последствия покушения на российскую собственность. Об этом 16 ноября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова
2023-11-16T20:02
2023-11-16T20:02
2023-11-16T20:02
новости
мид рф
мария захарова
чехия
кража
воровство
криминал
активы
ес
украина-ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102765/24/1027652430_0:185:1920:1265_1920x0_80_0_0_7f9fdce80aea26ee6d43407d7a530af0.jpg
"Рассматриваем внесение Прагой ФГУП "Госзагрансобственность" в так называемый национальный санкционный список, предполагающее "замораживание" активов и недвижимости предприятия на территории Чехии, как очередной антироссийский шаг, подтверждающий упорное намерение идти в русле конфронтации с нашей страной", - сказала представительница официальной Москвы.Захарова отметила: Чехия до сих пор не прислала официального уведомления о своих действиях в отношении российской собственности."В Чехии, которая располагает имущественными активами в России, должны понимать, что такая выходка не останется без ответа. Для защиты своих законных интересов Россия предпримет все необходимые действия, в т.ч. в правовой плоскости", - сказала Захарова.Она также отметила: чешское "первенство в таких неблаговидных делах – сомнительная честь и, несомненно, обернётся ущербом для инициаторов такой кампании".Ранее ряд официальных лиц России назвали "замораживание" российских активов в Евросоюзе кражей. Владимир Зеленский требует передать на Украину изъятые у российских собственников активы. Еврокомиссия рассматривает возможность передачи Киеву прибыли от использования от незаконно отнятых у российских собственников активов.
https://ukraina.ru/20220428/1033880310.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102765/24/1027652430_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_4acafbbddd0989aba86bb68f495156ee.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мид рф, мария захарова, чехия, кража, воровство, криминал, активы, ес, украина-ес, украина, замороженные активы, антироссийские санкции, собственность, госсобственность, международные отношения, международное право
Новости, МИД РФ, Мария Захарова, Чехия, кража, воровство, криминал, активы, ЕС, Украина-ЕС, Украина, замороженные активы, антироссийские санкции, собственность, госсобственность, международные отношения, международное право
"Такая выходка не останется без ответа": МИД РФ предупредил Чехию
Официальная Прага должна понимать последствия покушения на российскую собственность. Об этом 16 ноября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова
"Рассматриваем внесение Прагой ФГУП "Госзагрансобственность" в так называемый национальный санкционный список, предполагающее "замораживание" активов и недвижимости предприятия на территории Чехии, как очередной антироссийский шаг, подтверждающий упорное намерение идти в русле конфронтации с нашей страной", - сказала представительница официальной Москвы.
Захарова отметила: Чехия до сих пор не прислала официального уведомления о своих действиях в отношении российской собственности.
"В Чехии, которая располагает имущественными активами в России, должны понимать, что такая выходка не останется без ответа. Для защиты своих законных интересов Россия предпримет все необходимые действия, в т.ч. в правовой плоскости", - сказала Захарова.
Она также отметила: чешское "первенство в таких неблаговидных делах – сомнительная честь и, несомненно, обернётся ущербом для инициаторов такой кампании".
Ранее ряд официальных лиц России назвали "замораживание" российских активов в Евросоюзе кражей. Владимир Зеленский требует передать на Украину изъятые у российских собственников активы. Еврокомиссия рассматривает возможность передачи Киеву прибыли от использования от незаконно отнятых у российских собственников активов.