"Такая выходка не останется без ответа": МИД РФ предупредил Чехию - 16.11.2023 Украина.ру
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"Такая выходка не останется без ответа": МИД РФ предупредил Чехию
"Такая выходка не останется без ответа": МИД РФ предупредил Чехию - 16.11.2023 Украина.ру
"Такая выходка не останется без ответа": МИД РФ предупредил Чехию
Официальная Прага должна понимать последствия покушения на российскую собственность. Об этом 16 ноября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова
2023-11-16T20:02
2023-11-16T20:02
новости
мид рф
мария захарова
чехия
кража
воровство
криминал
активы
ес
украина-ес
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"Рассматриваем внесение Прагой ФГУП "Госзагрансобственность" в так называемый национальный санкционный список, предполагающее "замораживание" активов и недвижимости предприятия на территории Чехии, как очередной антироссийский шаг, подтверждающий упорное намерение идти в русле конфронтации с нашей страной", - сказала представительница официальной Москвы.Захарова отметила: Чехия до сих пор не прислала официального уведомления о своих действиях в отношении российской собственности."В Чехии, которая располагает имущественными активами в России, должны понимать, что такая выходка не останется без ответа. Для защиты своих законных интересов Россия предпримет все необходимые действия, в т.ч. в правовой плоскости", - сказала Захарова.Она также отметила: чешское "первенство в таких неблаговидных делах – сомнительная честь и, несомненно, обернётся ущербом для инициаторов такой кампании".Ранее ряд официальных лиц России назвали "замораживание" российских активов в Евросоюзе кражей. Владимир Зеленский требует передать на Украину изъятые у российских собственников активы. Еврокомиссия рассматривает возможность передачи Киеву прибыли от использования от незаконно отнятых у российских собственников активов.
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новости, мид рф, мария захарова, чехия, кража, воровство, криминал, активы, ес, украина-ес, украина, замороженные активы, антироссийские санкции, собственность, госсобственность, международные отношения, международное право
Новости, МИД РФ, Мария Захарова, Чехия, кража, воровство, криминал, активы, ЕС, Украина-ЕС, Украина, замороженные активы, антироссийские санкции, собственность, госсобственность, международные отношения, международное право

"Такая выходка не останется без ответа": МИД РФ предупредил Чехию

20:02 16.11.2023
 
© Фото : CC0, Pixabayденьги вор перчатка евро
деньги вор перчатка евро - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© Фото : CC0, Pixabay
Читать в
Официальная Прага должна понимать последствия покушения на российскую собственность. Об этом 16 ноября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова
"Рассматриваем внесение Прагой ФГУП "Госзагрансобственность" в так называемый национальный санкционный список, предполагающее "замораживание" активов и недвижимости предприятия на территории Чехии, как очередной антироссийский шаг, подтверждающий упорное намерение идти в русле конфронтации с нашей страной", - сказала представительница официальной Москвы.
Захарова отметила: Чехия до сих пор не прислала официального уведомления о своих действиях в отношении российской собственности.
"В Чехии, которая располагает имущественными активами в России, должны понимать, что такая выходка не останется без ответа. Для защиты своих законных интересов Россия предпримет все необходимые действия, в т.ч. в правовой плоскости", - сказала Захарова.
Она также отметила: чешское "первенство в таких неблаговидных делах – сомнительная честь и, несомненно, обернётся ущербом для инициаторов такой кампании".
Ранее ряд официальных лиц России назвали "замораживание" российских активов в Евросоюзе кражей. Владимир Зеленский требует передать на Украину изъятые у российских собственников активы. Еврокомиссия рассматривает возможность передачи Киеву прибыли от использования от незаконно отнятых у российских собственников активов.
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