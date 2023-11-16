https://ukraina.ru/20231116/1051094285.html

"Такая выходка не останется без ответа": МИД РФ предупредил Чехию

"Такая выходка не останется без ответа": МИД РФ предупредил Чехию - 16.11.2023 Украина.ру

"Такая выходка не останется без ответа": МИД РФ предупредил Чехию

Официальная Прага должна понимать последствия покушения на российскую собственность. Об этом 16 ноября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова

2023-11-16T20:02

2023-11-16T20:02

2023-11-16T20:02

новости

мид рф

мария захарова

чехия

кража

воровство

криминал

активы

ес

украина-ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102765/24/1027652430_0:185:1920:1265_1920x0_80_0_0_7f9fdce80aea26ee6d43407d7a530af0.jpg

"Рассматриваем внесение Прагой ФГУП "Госзагрансобственность" в так называемый национальный санкционный список, предполагающее "замораживание" активов и недвижимости предприятия на территории Чехии, как очередной антироссийский шаг, подтверждающий упорное намерение идти в русле конфронтации с нашей страной", - сказала представительница официальной Москвы.Захарова отметила: Чехия до сих пор не прислала официального уведомления о своих действиях в отношении российской собственности."В Чехии, которая располагает имущественными активами в России, должны понимать, что такая выходка не останется без ответа. Для защиты своих законных интересов Россия предпримет все необходимые действия, в т.ч. в правовой плоскости", - сказала Захарова.Она также отметила: чешское "первенство в таких неблаговидных делах – сомнительная честь и, несомненно, обернётся ущербом для инициаторов такой кампании".Ранее ряд официальных лиц России назвали "замораживание" российских активов в Евросоюзе кражей. Владимир Зеленский требует передать на Украину изъятые у российских собственников активы. Еврокомиссия рассматривает возможность передачи Киеву прибыли от использования от незаконно отнятых у российских собственников активов.

https://ukraina.ru/20220428/1033880310.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, мид рф, мария захарова, чехия, кража, воровство, криминал, активы, ес, украина-ес, украина, замороженные активы, антироссийские санкции, собственность, госсобственность, международные отношения, международное право