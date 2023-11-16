Пушилин: "Торез получает неоценимую помощь от Приморского края" - 16.11.2023 Украина.ру
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Пушилин: "Торез получает неоценимую помощь от Приморского края"
Пушилин: "Торез получает неоценимую помощь от Приморского края" - 16.11.2023 Украина.ру
Пушилин: "Торез получает неоценимую помощь от Приморского края"
Город Торез (Чистяково) в Донецкой Народной Республике благодарен соотечественникам из Приморья за большую помощь. Об этом 16 ноября заявил глава ДНР Денис Пушилин
2023-11-16T19:44
2023-11-16T19:44
новости
новые регионы рф
днр
денис пушилин
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин
приморье
россия
гуманитарная помощь
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"Торез получает неоценимую помощь от Приморского края. Регион-шеф проделал значительное количество ремонтно-восстановительных работ на различных объектах, и не намерен останавливаться на достигнутом", - сообщил глава ДНР.Он также отметил в своём ТГ-канале: "Жители Тореза очень благодарны своим соотечественникам из такого далекого, но ставшего близким Приморского края".Тем временем ВСУ продолжают обстрелы населённых пунктов Донецкой Народной Республики. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил 16 ноября: "В результате обстрела Кировского района пос. Абакумова (дачный кооператив "Абакумовец") погибла женщина 1963 г.р.".Кулемзин также сообщил, что 16 ноября в результате обстрела Куйбышевского района Донецка в торговых павильонах "ранены женщины 1948, 1958 и 1994 г. р., а также мужчина 1990 г.р.".Также сегодня, 16 ноября Кулемзин поблагодарил правительство Москвы за заботу о детях Донецка, сообщив: "Сегодня шеф-регион г. Москва передал Донецку оборудование для благоустройства двух футбольных полей с искусственным покрытием".
https://ukraina.ru/20231116/1051064658.html
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новости, новые регионы рф, днр, денис пушилин, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин, приморье, россия, гуманитарная помощь, помощь, помощь пострадавшим, солидарность, молодежь, социальная политика, физкультура, спорт
Новости, Новые регионы РФ, ДНР, Денис Пушилин, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин, Приморье, Россия, гуманитарная помощь, помощь, помощь пострадавшим, солидарность, молодежь, социальная политика, физкультура, спорт

Пушилин: "Торез получает неоценимую помощь от Приморского края"

19:44 16.11.2023
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкПоезд с телами пассажиров Boeing отправился из Тореза в Иловайск
Поезд с телами пассажиров Boeing отправился из Тореза в Иловайск - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости . Андрей Стенин
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Город Торез (Чистяково) в Донецкой Народной Республике благодарен соотечественникам из Приморья за большую помощь. Об этом 16 ноября заявил глава ДНР Денис Пушилин
"Торез получает неоценимую помощь от Приморского края. Регион-шеф проделал значительное количество ремонтно-восстановительных работ на различных объектах, и не намерен останавливаться на достигнутом", - сообщил глава ДНР.
Он также отметил в своём ТГ-канале: "Жители Тореза очень благодарны своим соотечественникам из такого далекого, но ставшего близким Приморского края".
Тем временем ВСУ продолжают обстрелы населённых пунктов Донецкой Народной Республики. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил 16 ноября: "В результате обстрела Кировского района пос. Абакумова (дачный кооператив "Абакумовец") погибла женщина 1963 г.р.".
Кулемзин также сообщил, что 16 ноября в результате обстрела Куйбышевского района Донецка в торговых павильонах "ранены женщины 1948, 1958 и 1994 г. р., а также мужчина 1990 г.р.".
Также сегодня, 16 ноября Кулемзин поблагодарил правительство Москвы за заботу о детях Донецка, сообщив: "Сегодня шеф-регион г. Москва передал Донецку оборудование для благоустройства двух футбольных полей с искусственным покрытием".
ВСУ артиллерия CAESAR
02:25
Украинские войска за сутки 60 раз обстреляли территорию ДНР - СЦККАртиллерия ВСУ за прошедшие сутки 60 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 16 ноября сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
 
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