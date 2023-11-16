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Пушилин: "Торез получает неоценимую помощь от Приморского края"

Пушилин: "Торез получает неоценимую помощь от Приморского края" - 16.11.2023 Украина.ру

Пушилин: "Торез получает неоценимую помощь от Приморского края"

Город Торез (Чистяково) в Донецкой Народной Республике благодарен соотечественникам из Приморья за большую помощь. Об этом 16 ноября заявил глава ДНР Денис Пушилин

2023-11-16T19:44

2023-11-16T19:44

2023-11-16T19:44

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"Торез получает неоценимую помощь от Приморского края. Регион-шеф проделал значительное количество ремонтно-восстановительных работ на различных объектах, и не намерен останавливаться на достигнутом", - сообщил глава ДНР.Он также отметил в своём ТГ-канале: "Жители Тореза очень благодарны своим соотечественникам из такого далекого, но ставшего близким Приморского края".Тем временем ВСУ продолжают обстрелы населённых пунктов Донецкой Народной Республики. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил 16 ноября: "В результате обстрела Кировского района пос. Абакумова (дачный кооператив "Абакумовец") погибла женщина 1963 г.р.".Кулемзин также сообщил, что 16 ноября в результате обстрела Куйбышевского района Донецка в торговых павильонах "ранены женщины 1948, 1958 и 1994 г. р., а также мужчина 1990 г.р.".Также сегодня, 16 ноября Кулемзин поблагодарил правительство Москвы за заботу о детях Донецка, сообщив: "Сегодня шеф-регион г. Москва передал Донецку оборудование для благоустройства двух футбольных полей с искусственным покрытием".

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новости, новые регионы рф, днр, денис пушилин, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин, приморье, россия, гуманитарная помощь, помощь, помощь пострадавшим, солидарность, молодежь, социальная политика, физкультура, спорт