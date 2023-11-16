https://ukraina.ru/20231116/1051093668.html

Про отъезд Сергея Шнурова в ФРГ сообщила подозреваемая в мошенничестве

Про отъезд Сергея Шнурова в ФРГ сообщила подозреваемая в мошенничестве - 16.11.2023 Украина.ру

Про отъезд Сергея Шнурова в ФРГ сообщила подозреваемая в мошенничестве

Российский музыкант и актёр Сергей Шнуров не собирался уезжать из России, ВИА "Ленинград" в полном составе продолжает работать на родине. Об этом 16 ноября в комментарии "Комсомольской правде" заявил гитарист и пресс-атташе знаменитого коллектива Дмитрий Гугучкин

2023-11-16T19:27

2023-11-16T19:27

2023-11-16T19:27

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Он напомнил, что сам Шнуров уже опроверг фейк и подтвердил: "группа функционирует" в полном составе.Издание также выяснило: "Наговор устроила Анастасия Кулигина, которая в настоящий момент находится под следствием за махинации в карманах Сергея и Ольги Шнуровой".Тем временем "релоканты", покинувшие Россию в начале СВО по призыву западных политтехнологов, уже успели прокомментировать фейк.

https://ukraina.ru/20231116/1051086369.html

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новости, сергей шнуров, ленинград, музыкант, музыка, шоу-бизнес, фейки, информаторы, мошенники, сво, релоканты