Про отъезд Сергея Шнурова в ФРГ сообщила подозреваемая в мошенничестве - 16.11.2023 Украина.ру
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Про отъезд Сергея Шнурова в ФРГ сообщила подозреваемая в мошенничестве
Про отъезд Сергея Шнурова в ФРГ сообщила подозреваемая в мошенничестве - 16.11.2023 Украина.ру
Про отъезд Сергея Шнурова в ФРГ сообщила подозреваемая в мошенничестве
Российский музыкант и актёр Сергей Шнуров не собирался уезжать из России, ВИА "Ленинград" в полном составе продолжает работать на родине. Об этом 16 ноября в комментарии "Комсомольской правде" заявил гитарист и пресс-атташе знаменитого коллектива Дмитрий Гугучкин
2023-11-16T19:27
2023-11-16T19:27
новости
сергей шнуров
ленинград
музыкант
музыка
шоу-бизнес
фейки
информаторы
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сво
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Он напомнил, что сам Шнуров уже опроверг фейк и подтвердил: "группа функционирует" в полном составе.Издание также выяснило: "Наговор устроила Анастасия Кулигина, которая в настоящий момент находится под следствием за махинации в карманах Сергея и Ольги Шнуровой".Тем временем "релоканты", покинувшие Россию в начале СВО по призыву западных политтехнологов, уже успели прокомментировать фейк.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, сергей шнуров, ленинград, музыкант, музыка, шоу-бизнес, фейки, информаторы, мошенники, сво, релоканты
Новости, Сергей Шнуров, Ленинград, музыкант, музыка, шоу-бизнес, фейки, информаторы, мошенники, СВО, релоканты

Про отъезд Сергея Шнурова в ФРГ сообщила подозреваемая в мошенничестве

19:27 16.11.2023
 
© Сергей Шнуров/ИнстаграмСергей Шнуров
Сергей Шнуров
© Сергей Шнуров/Инстаграм
Читать в
Российский музыкант и актёр Сергей Шнуров не собирался уезжать из России, ВИА "Ленинград" в полном составе продолжает работать на родине. Об этом 16 ноября в комментарии "Комсомольской правде" заявил гитарист и пресс-атташе знаменитого коллектива Дмитрий Гугучкин
Он напомнил, что сам Шнуров уже опроверг фейк и подтвердил: "группа функционирует" в полном составе.
Издание также выяснило: "Наговор устроила Анастасия Кулигина, которая в настоящий момент находится под следствием за махинации в карманах Сергея и Ольги Шнуровой".
Тем временем "релоканты", покинувшие Россию в начале СВО по призыву западных политтехнологов, уже успели прокомментировать фейк.
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
16:20
"Мать Тереза": Симоньян высмеяла "жертвы личной жизнью" ПугачёвойГлавный редактор медиагруппы "Россия Сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала попытки певицы Аллы Пугачёвой объясниться за свою фразу про "холопов и рабов"
 
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