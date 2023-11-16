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Гепатит А зафиксировали в шести областях Украины

Гепатит А зафиксировали в шести областях Украины - 16.11.2023 Украина.ру

Гепатит А зафиксировали в шести областях Украины

Гепатит А из центральной части Украины перекочевал на северо-запад, в Волынскую область. Таким образом пациенты с таким диагнозом зафиксированы в шести областях страны. Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на сообщение Волынского областного центра контроля и профилактики болезней

2023-11-16T18:54

2023-11-16T18:54

2023-11-16T18:54

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Отмечается, что в очаге заболевания проведено эпидемиологическое расследование, установлен круг контактных с больным, по которым продолжается медицинский надзор. Напомним, в конце октября сообщалось о вспышке вирусного гепатита А в Винницкой области. Рост заболеваемости там назвали чрезвычайной ситуацией областного масштаба. О новых пациентах с гепатитом А в начале ноября заявляли власти Ивано-Франковской и Закарпатской области.

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новости, украина, гепатит, инфекция, вирус