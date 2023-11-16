Гепатит А зафиксировали в шести областях Украины
© Фото : Новостное агентство "Харьков"Украина карта
© Фото : Новостное агентство "Харьков"
Гепатит А из центральной части Украины перекочевал на северо-запад, в Волынскую область. Таким образом пациенты с таким диагнозом зафиксированы в шести областях страны. Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на сообщение Волынского областного центра контроля и профилактики болезней
"В ноябре на Волыни зарегистрировали случай вирусного гепатита А. заболел взрослый человек из Луцкой общины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в очаге заболевания проведено эпидемиологическое расследование, установлен круг контактных с больным, по которым продолжается медицинский надзор.
Напомним, в конце октября сообщалось о вспышке вирусного гепатита А в Винницкой области. Рост заболеваемости там назвали чрезвычайной ситуацией областного масштаба. О новых пациентах с гепатитом А в начале ноября заявляли власти Ивано-Франковской и Закарпатской области.