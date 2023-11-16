Гепатит А зафиксировали в шести областях Украины - 16.11.2023 Украина.ру
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Гепатит А зафиксировали в шести областях Украины
Гепатит А зафиксировали в шести областях Украины - 16.11.2023 Украина.ру
Гепатит А зафиксировали в шести областях Украины
Гепатит А из центральной части Украины перекочевал на северо-запад, в Волынскую область. Таким образом пациенты с таким диагнозом зафиксированы в шести областях страны. Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на сообщение Волынского областного центра контроля и профилактики болезней
2023-11-16T18:54
2023-11-16T18:54
новости
украина
гепатит
инфекция
вирус
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Отмечается, что в очаге заболевания проведено эпидемиологическое расследование, установлен круг контактных с больным, по которым продолжается медицинский надзор. Напомним, в конце октября сообщалось о вспышке вирусного гепатита А в Винницкой области. Рост заболеваемости там назвали чрезвычайной ситуацией областного масштаба. О новых пациентах с гепатитом А в начале ноября заявляли власти Ивано-Франковской и Закарпатской области.
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новости, украина, гепатит, инфекция, вирус
Новости, Украина, гепатит, инфекция, вирус

Гепатит А зафиксировали в шести областях Украины

18:54 16.11.2023
 
© Фото : Новостное агентство "Харьков"Украина карта
Украина карта - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© Фото : Новостное агентство "Харьков"
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Гепатит А из центральной части Украины перекочевал на северо-запад, в Волынскую область. Таким образом пациенты с таким диагнозом зафиксированы в шести областях страны. Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на сообщение Волынского областного центра контроля и профилактики болезней
"В ноябре на Волыни зарегистрировали случай вирусного гепатита А. заболел взрослый человек из Луцкой общины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в очаге заболевания проведено эпидемиологическое расследование, установлен круг контактных с больным, по которым продолжается медицинский надзор.
Напомним, в конце октября сообщалось о вспышке вирусного гепатита А в Винницкой области. Рост заболеваемости там назвали чрезвычайной ситуацией областного масштаба. О новых пациентах с гепатитом А в начале ноября заявляли власти Ивано-Франковской и Закарпатской области.
 
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